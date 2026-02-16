Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi

Haberin Videosunu İzleyin
Ekrem İmamoğlu\'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz\'a ertelendi
16.02.2026 12:45  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ekrem İmamoğlu\'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz\'a ertelendi
Haber Videosu

Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki "diplomada sahtecilik" davasının dördüncü duruşması için hakim karşısına çıktı. Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada savunma yapan İmamoğlu, "Güç, kendinden emin olana değil, korkana sertleşir. Bakınız, koltuğunu kaybetmekten korkanların yolu hep sahtecilik olmuştur" dedi. Savcının mütalaa açıklaması beklenirken duruşma 6 Temmuz'a ertelendi.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen lisans diploması hakkında başlattığı soruşturmanın ardından "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla açılan ve İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar ceza talep edilen davanın 4. duruşması Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda yapıldı.

KALABALIK BİR GRUP DURUŞMAYI TAKİP ETTİ

İmamoğlu'nun ailesi, CHP'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve İmamoğlu'nun üniversite arkadaşlarıyla çok sayıda vatandaş da duruşmayı takip etti.

İMAMOĞLU YOĞUN ALKIŞLA KARŞILANDI

İmamoğlu, saat 11:06'da yoğun alkışla duruşma salonuna gelirken mahkeme başkanı, İmamoğlu'na "Önceki celseyi, İdare Mahkemesindeki davanın beklenmesi için ertelemiştik. Bir karar çıktı ama kesinleşmedi. Önceki savunmanıza ekleyeceğiniz bir şey var mı?" diye sordu.

İMAMOĞLU SAVUNMASINA EK YAPMAK İSTEDİ

İmamoğlu, savunmasına ek yapmak istediğini söyledi. İmamoğlu, şunları söyledi: "Teşekkürler hakim bey. Bu hafta Ramazan ayına giriyoruz. Ne yazık ki böyle talihsiz durumlarla yorulduğumuz durumları yaşıyoruz. Halbuki Ramazan berekettir, vicdanı harekete geçirir. Makam mevki varlık yokluk gözden geçirmesine razı olur ve Yaradana sığınır. İnsanların eşitlendiğini hissetmesi adına bir fırsat ayıdır. Ama üzücüdür ki 2019'daki Ramazan'da seçimi iptal eden zihniyet 2025 yılında yine Ramazan'da diplomamı iptal eden zihniyet, bunu yine Ramazan'a denk düşürerek içi yalan ve iftirayla doldurulmuş şekilde yargılanacağımız bir süreci yaşayacağız.

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi

"DİLERİM BU DAVA SAĞLIKLI BİR SÜRECE EVRİLİR"

Ümidim çok değil ama dilerim ve isterim ki ülkemiz ve yargı düzeni açısından bu dava sağlıklı bir sürece evrilir. Ramazan'da bir kez daha 'çirkin davasında' buluşacağız. Ne kadar olmaz denilen şey varsa yargı düzeni içerisinde bize bu dönemde yaşatılıyor. İnancı kullanarak kendine bir yol çizenlerin utanç verici şeyler yapan insanlara haddini bildirme yolu olarak ben Ramazan'ı karşılıyorum ve dua ediyorum. Allah bu insanlara akıl versin. İnşallah bu şekilde üst makamlara gelmiş insanların diline terbiye gelir bu vesileyle. Yargı adına görev yapan insanların da arkadan iş çevirmenin, tuzak kurmanın, kumpas kurmanın, insanların ailesine göz dikmenin ne kadar ahlaksız bir tutum olduğunun hissettirilmesini diliyorum. İnanç akılda ve beyinde yaşar, göstermeye hiç gerek yoktur. Ancak insanların gözüne sokularak gösterilmeye yaşayan zihniyete yönelik bu bizim inancımız değildir diye düşünüyorum"

"SİYASİ TARİH NE YAZIK Kİ YÜZ KARASI DAVALARLA DOLU"

Aziz milletimiz siyasi tarihi ne yazık ki demokrasiyi, insanların iradesini ve umudunu hapsetmeye çalışan yüz karası davalarla doludur. Bugün öyle skandal bir iddianameyle buradayız ki yüce Türk yargısının düşürüldüğü durumdan hicap duyuyorum. Planlanan ne var onu bilmiyorum ama oluşan davalar zinciri tarihte görülmemiş davaları milletimize yaşatmıştır. Böyle bir dönemin çöp bir iddianameyle oluşan sürecinde, hakimlerin değişerek adil yargılanma hakkımın ihlal edildiği bir dönemden geçiyoruz. Bu utanç verici iddianameyi yazan savcı amacına ulaşarak İstanbul'da bir ilçenin başsavcı vekili olarak görevine getirilmiştir. Bütün bunların ana sebebi çok net, korkudur. Sadece iktidarın başındaki zihniyete karşı 4 seçim kazandığım için ve önümüzdeki seçimleri kazanacağım için kurulan kirli tezgahlardan buradayım. Milletimizin gönlündeki temizliğimi gördükleri için buradayım ama milletimizle bağım sahte değil, temiz ve samimidir. Milletimizin yüzde 70'i yanımdadır, yurttaşlarımın verdiği güçle alnım ak başım dik bir şekilde buradayım ama olan milletimize ve geleceğimize oluyor. Adalete olan güvenci yerle bir ettiniz, insanların yüzde 80'inden fazlası adalete inanmıyor. Ucube, 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' dedikleri yapı iki kişinin dudağının arasında çalışıyor. Devletimizin bütün kurumları dağıtıldı. Asırlık devlet ve devlet geleneğimizin geleceği tek bir adama mahkum edilmek isteniyor. Mevzu çok ciddidir. Bu kesinlikle beka sorunudur. Demokrasiyi yok etmeye çalışan zihniyet yüzünden aylardır Silivri'deyim.

"BAŞSAVCININ GELECEĞİ YER ÇOKTAN BELİRLENMİŞTİ"

Bu iktidar zihniyeti 2024 yılı yazından itibaren düğmeye bastı. Yerel seçimlerden 4 ay sonra İstanbul'a atanan başsavcı başarılı olursa, getirileceği makam çoktan belirlenmiştir. Sürecin savcılığına soyunan da iktidarın başındaki kişi olmuştur. Esenyurt'la birlikte yalanlarla operasyonlarla sürece başlanmıştır. 65 yaşındaki saygın bir belediye başkanını (Ahmet Özer) almak nasıl bir vicdan çöküşüyse tüm belediye başkanlarımızın yaşadığı da o'dur. Hapiste yatan bütün arkadaşlarım aynı şekilde masumdur. Bu sahte sürecin içindeki tüm uygulamalar siyasidir ve hedefi bellidir. 19 Mart süreci öncesi ve sonrasıyla çöptür. Hukuksuzdur ve geçersizdir. Bu süreçte makam menfaat elde edenlerin makamları liyakatle elde edilmiş yerler değildir. O insanlara ifade ediyorum ki, siz kaçacaksınız ama bu fetret devri sona erecek ve 86 milyon yurttaşımız kazanacak. Zaman o kadar kısa değildir, yakındır ve kapının eşiğindedir. Tüm bunların hesabını adil mahkemelerde veriyor olacaksınız. Yaşattıklarınız sahtedir ve sahteciliktir.

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi

"GÜÇ KENDİNDEN EMİNE OLANA DEĞİL KORKANA SERTLEŞİR"

Asıl makam milletin gönlündedir. Benim tek derdim de o olmuştur. İktidar bu makamı unutmuştur, bir kişinin gönlünün makamına dönmüştür. O makam da sahtedir ve aldatmacadır. Vakti dolduğunda anlayacaksınız. Güç, kendinden emin olana değil korkana sertleşir. Ben hakikat tarafındayım ve o taraftaki konumumu hiç değiştirmeyeceğim. Yeryüzünde benimki gibi, bu kadar didik didik edilen bir insan yaşamı yoktur. Buraya 12 metrekare hücreden geliyorum. Tarihte böyle bir tecrit yaşanmamıştır. Ne yapmışsak bu tecritin içerisindeyiz. Maşallah aramıza mikrop gelemiyor ama şunu söyleyeyim, mikrop aranızda. Bunu net olarak ifade ediyorum.

6 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Savunmasından sonra İmamoğlu'nun avukatları taleplerini iletirken savcı ise İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ndeki iptal davasının sonucunun kesinleşmesinin beklenmesini talep etti. İmamoğlu'nun avukatları bu karara itiraz etmesine rağmen hakim, önceki celsede bekletici unsur olarak gördüğü İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararının kesinleşmesini bekleyeceğini aktardı. Diploma davası 6 Temmuz 2026 saat 10:00'a ertelendi.

İDARE MAHKEMESİ İMAMOĞLU'NUN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Davanın 8 Aralık'ta yapılan son duruşması öncesi mahkeme başkanı HSK kararıyla değiştirilirken yeni atanan mahkeme heyeti, İmamoğlu'nun idare mahkemesinde diploma iptaline karşı yürütmeyi durdurma istemiyle açtığı davanın sonucunun beklenmesine karar vererek davayı ertelemişti.

Kararın ardından mahkemede konuşan İmamoğlu, "Yargılamaya niyetiniz yok sayın hakim. Çok yazık" diyerek tepki göstermişti.

İdare mahkemesindeki davaya bakan ve tıpkı bugün görülecek davada olduğu gibi yine HSK kararıyla heyeti değiştirilen İstanbul 5. İdare Mahkemesi ise 23 Ocak'ta açıkladığı kararla İmamoğlu'nun açtığı davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • 1967Ramo 1967Ramo:
    oh oh her seeeyyy çok güzel oluyor 41 34 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    ayarını bozduğunuz kantara 2027 kasım ayında ihtiyaç duyacaksınız.... 11 17
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sen makarna ye, kul hakkı ye. devam et. 12 6
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Devrim Ulaş. O kantar İstiklal mahkemelerinde bozuldu o kantar Yassıada mahkemeleri nde bozuldu o kantar 28 Şubat‘larda bozuldu bu kantar ak partiye dava açınca bozuldu Ayarlarını bozduğunuz kantarın Bir gün size döneceğini hesap ödemediniz Hep aynı sistem gidecek zannettiniz eskiden hukuka karşı CHP’nin üstünlüğü vardı şimdi ise hukuk un CHP’ ye Üstünlüğü var 4 3
  • Kazım Neşeli Kazım Neşeli:
    Mahkeme neden karar veremiyor ? 23 5 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    E somut bir şey yok, boş beleş oyalayıp yıldırmaya çalışıyorlar:) Halk arasında gaza gelenler de oluyor bu süreçte tabii. Yeri değişmeyen hakim kalmadı bu dava boyunca, yazık günah insanlara 5 7
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Her gün yeni deliller çıkıyor mahkeme nasıl karar versin Bir hafta önce 30 milyon TL ekoyla bağlantılı bulundu 2 1
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Villaumut Her dosyanın hakimi ayrı dosyaları tek bir hakim bakmıyor ayrıca her gün yeni deliller çıkıyor adam ahtapot gibi kolu olmadığı yer yok 143 tane dosya var acele etmeyin koçum basit bir mahkeme bile senelerce Sürüyor kaldıki bu asrın Davası 1 1
    1967Ramo 1967Ramo:
    neden acaba say say bitmiyor 0 0
  • Muzaffer Salman Muzaffer Salman:
    niye erteleniyor 1000 seneyle anlaşın konu kapansın 16 6 Yanıtla
  • Bülent Selik Bülent Selik:
    Şubat ayının 30 'unda çıkarabileceklerini düşünüyorum 7 6 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    sen kafana öyle şeylerle yorma al bir Ankara makarna işine bak 1 0
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    makarnaya devam 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir Noa Lang’a iki sürpriz talip Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı
Ayvacık’ta kara ile deniz birleşti Ayvacık'ta kara ile deniz birleşti
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İspanya, Asensio’yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil 3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Dışişleri’nden İsrail’in ’Batı Şeria’ hamlesinde sert tepki Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Burak Yılmaz’dan hakeme sert tepki: Kocaelispor’la barışmaya gelmiş Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş
Amedspor liderlik fırsatını tepti Amedspor liderlik fırsatını tepti
Ünlü fenomenden Muhammed Salah’a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda İşte masadaki zam oranı 17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi

14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:10
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:56
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda İşte masadaki zam oranı
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:15
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
11:07
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
09:34
Polis sadece ehliyet sormayacak Bunun yapanın cebi fena yanacak
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
08:47
İran istihbaratı duyurdu Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
07:54
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
22:32
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat
50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 14:23:12. #7.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.