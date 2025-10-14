Gazeteciye pompalı tüfekli saldırı! Saldırganın soğukkanlılığı "pes" dedirtti

Elazığ'da Rızaiye Mahallesi Asya Sokak'ta yer alan Günışığı Gazetesi önünde dehşet yaşandı. Gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca, iş yeri önündeki çardakta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bere takan bir şüphelinin elinde pompalı tüfekle yaklaşarak Koca'ya ateş ettiği, ardından kaçtığı görüldü.

VALİ HATİPOĞLU: TAHKİKAT TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ Kent Konseyi Başkanı ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca'ya yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

BAŞHEKİM ARTAŞ: SAĞLIK DURUMU İYİ

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, pompalı tüfekle saldırıda yaralanan gazeteci Mehmet Nafiz Koca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Koca'nın bilincinin açık, hayati tehlikesinin de bulunmadığını belirten Prof. Dr. Artaş, "Sayın Nafiz Koca, şehrimizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri. Kendisi bir silahlı saldırıya uğramış durumda. Sağ bacağında, dize yakın bölgesinde ateşli silah yaralanması mevcut. 112 ekipleri tarafından acil servise getirildi. İlk muayene ve çekilen filmler sonucunda herhangi bir kemik kırığı ya da damar zedelenmesi bulunmadığı tespit edildi. Ancak yaralanan bölgede açık bir yara mevcut. Bu nedenle ameliyathaneye alınarak yara bölgesinin temizliği ve kapatılması işlemleri yapılacak. Durumu gayet iyi, kısa süre içerisinde servise alınacak" dedi.