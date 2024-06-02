Elektrikli Skuter Kullanımı Artarken Kazalar da Artıyor - Son Dakika
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Elektrikli Skuter Kullanımı Artarken Kazalar da Artıyor

Elektrikli Skuter Kullanımı Artarken Kazalar da Artıyor

Elektrikli skuter kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan kaza sayıları da artmaktadır. Geçen yıl Türkiye'de 21 sürücü hayatını kaybederken, 2 bin 50 sürücü yaralandı. Bilinçsiz skuter kullanıcılarının koruyucu ekipman kullanmaması ve 2 kişi yolculuk yapması dikkat çekmektedir. Skuter kullanıcılarının trafik kurallarına uymaması ve güvenlik önlemlerini ihmal etmesi de kazaların artmasına sebep olmaktadır.

02.06.2024 10:05
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ŞEHİR içi ulaşım kolaylığı sağlayan elektrikli skuter kullanımının yaygınlaşması, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan kaza sayılarındaki artışa yansıdı. Türkiye'de geçen yıl 21 sürücünün yaşamını yitirmesi, 2 bin 50 sürücünün yaralanmasıyla sonuçlanan 2 bin 446 kazaya rağmen bilinçsiz skuter kullanıcılarının canlarını tehlikeye atarak, koruyucu ekipman kullanmaması, 2 kişi yolculuk yapmaları dikkat çekti.

Trafiğe takılmadan, toplu taşıma ve taksi kullanmadan, kullanıcılarına kolay, hızlı ulaşım sağlayan elektrikli skuter, son zamanlarda sıkça tercih edilen ulaşım aracı haline geldi. Ulaşım masraflarından tasarruf, eğlence amaçlı gezi gibi nedenlerle sürücülerine kolaylık sağlayan skuterlerin şehir içi kullanımı yaygınlaştı. Şehir içi araç trafiğinde skuter kullanıcılarının artışı, kaza riskini de fazlalaştırdı. Ulaşım kolaylığından tercih edilen skuterler, küçük ve daha az korumalı, zor kontrol edilebilir olması nedeniyle kaza ve düşmelerde sürücülerin yaralanma riskini artırdı. Türkiye'de geçen yıl ölümlü- yaralanmalı kazaya karışan skuter sayısı 2 bin 446 oldu. Bu kazalarda 5'i olay yerinde, 16'sı hastanede olmak üzere 21 sürücü yaşamını yitirdi. Kazalarda 2 bin 50 sürücü de yaralandı.

KAZALARDA ARTIŞ

Ulaşımda skuter kullanımının yaygınlaşması kaza sayılarında önceki yıllara göre artışa neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından elektrikli skuter kazası verilerinin kaydedilmeye başlandığı 2022'de ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan bin 840 kazada 8 sürücü öldü, bin 554 sürücü yaralandı.

SKUTER KULLANICILARININ İHMAL VE İHLALİ

Kaza sayısı artarken bilinçsiz skuter kullanıcılarının can güvenliklerini ihmal ederek, kurallara uymaması dikkat çekti. Şehir içi ulaşımda skuter kullanıcılarının en fazla koruyucu ekipman kullanımını ihmal ettiği, yasak olmasına rağmen skuter ile 2 kişi yolculuk yaptığı gözlendi. Bazılarının da trafikte belirtilen alanda skuter kullandığı ancak koruyucu ekipman takmadığı ve çift kişi sürüş yasağına uymadığı görüldü. Skuter kullanıcılarının, kaldırımda sürüş ve rastgele alanlara aracı park etmesiyle, yayaların güvenliğini tehlikeye attığı, yasak olmasına rağmen 16 yaşından küçüklerin de skuter kullandığı gözlendi.

SKUTER KULLANIMININ KURALLARI

Ulaşımın çevreye olumsuz etkisinin minimize edilmesinde, trafik sıkışıklığının azaltılmasında, kısa mesafeli ulaşımda şahsi araç yerine yaygınlaştırılmasıyla alternatif ve sürdürülebilir ulaşım sisteminin sağlanmasında, faydalı olan skuter kullanımında yönetmelikle belirlenen kurallar şöyle:

"Bisiklet yolu veya bisiklet şeridinde, bisiklet şeridi yoksa trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde sağdan gidilmesi kaydıyla taşıt yolunda kullanılmalı. Hız sınırı 50 kilometrenin altındaki yollarda, yerel yönetimler tarafından yasaklanmamış olan yollarda sürülmeli. Sürücüler en az 16 yaşında olmalı. Sürücü harici yolcu taşınmamalı. Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalı. İkiden fazla skuter, taşıt yolunda yan yana sürülmemeli. Yaya yollarında sürülmemeli. Başka bir araca bağlanarak asılıp, tutunarak sürülmemeli. Tek elle sürülmemeli. Akrobatik hareketler yapılarak sürülmemeli. Yayalar, engelliler veya hareket kısıtı olan kişileri, yaya ve araç trafiğini engellemeyecek, kamu nizamını bozacak veya özel mülkiyeti ihlal edecek şekilde park edilmemeli."

Yönetmelikteki kurallara uymayan skuter kullanıcılarına bin 506 lira, koruma başlığı ve gözlüğü kullanmayan sürücülere 690 lira ceza uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Türkiye, trafik, Ulaşım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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