Emekliler İçin Adil Paylaşım Talebi

(ANKARA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, İYİ Parti'nin düzenlediği Emekliler Kurultayında yaptığı konuşmada, "Türkiye büyüyor. 2023 yılında kişi başına gelir 10 bin dolardan 13 bin dolara çıktı. Ama emeklilerin ve ücretlilerin milli gelirden aldığı pay aynı dönemde yüzde 30'lardan yüzde 25'e düştü. Bu adil ve adaletli bir paylaşım değil, itirazımız buna. Var olan kaynakların adil şekilde paylaşımını istiyoruz" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Ankara The Green Park Otel'de Emekliler Kurultayı düzenledi. Kurultayda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken konuştu. Atalay, "Emeklinin, taşeronun, staj mağdurunun sorununu anlatmadan bu kürsüden inemem. Bu ülkede 12 bin TL ile 17 bin TL ile bırakın geçinmeyi, bir hafta bile nefes alamazsınız. Ben Türk-İş Başkanı olarak emeklinin gözü kulağı olmaya her ortamda devam ediyorum. Bu benim asli görevlerimden bir tanesi. Mehmet Şimşek'in dünyası başka, bizim dünyamız başka. Asgari ücretle ilgili işverenler rakamlar açıklıyor, hiçbirisinin kabul edilebilir tarafı yok. Ayıptır" dedi. Palandöken ise, "Maalesef biliyorsunuz yüksek enflasyon karşısında insanların hak ettikleri ücretler alsa bile geçilecek düzeyde değil. Evvela yani enflasyonla mücadele edilecek ki gelecek alacakları, hak ettikleri ücreti aldıkları zaman rahat bir geçim olsun" diye konuştu. Arslan da yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bu rakamlar bizi temsil etmiyor"

"İYİ Partimizin Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyorum. Hepimizi yakından ilgilendiren Türkiye'nin önemli bir kesimini temsil eden emeklilerin konularını, sorunlarını bir kurultayla Türkiye'nin gündemine taşıma girişimini takdirle karşılıyorum. Konfederasyonumuz Hak-İş olarak emekliler konusu en temel görevlerimizden sorun başlıklarımızdan bir tanesidir. Hak İş, Türk-İş ve DİSK olarak Türkiye'nin önemli konulardaki sorunlarının çözümü için zaman zaman bir araya geldik. Emeklilerimizin sorunlarının parlamentoda daha fazla gündeme getirilmesi konusunda 3 konfederasyonumuzla ciddi bir çalışma yaptık. 6 aydır hem vergi sisteminin yeniden reforme edilmesi, emeklilerin sorunlarının çözümü aynı zamanda asgari ücretin çağdaş Türkiye'ye yakışır şekilde belirlenmesi konusundaki görüşlerimizi ortaklaştırdık. 3 konfederasyonumuz, Mecliste grubu bulunan siyasi partilere taleplerimizi, tekliflerimizi ulaştırdık. Milli gelirimize baktığımız zaman emekliler için ayrılan payın ne yazık ki son yıllarda daha da düştüğünü görüyoruz. Bir kıyas yapmak istersek Avrupa Birliği ortalamasında milli gelirden aldıkları pay yüzde 30 civarında. Türkiye'de bu rakam son yıllarda yüzde 6'ya kadar düşmüştür. Aslında Türkiye'nin imkanları, Türkiye'nin potansiyeli, Türkiye'nin gerçeklerine baktığınız zaman bu rakamlar bizi temsil etmiyor. Bu rakamlar gerçekten Türkiye'nin gerçek imkanlarını ortaya koymadığını gösteriyor.

"Var olan kaynakların adil şekilde paylaşımını istiyoruz"

Türkiye büyüyor. 2023 yılında Türkiye'de kişi başına gelirimiz 10 bin dolardan 13 bin dolara çıktı. Ama emeklilerin ve ücretlilerin milli gelirden aldığı pay aynı dönemde yüzde 30'lardan yüzde 25'e düştü. Türkiye, kaynaklarını adil şekilde paylaşmadığı için bunlar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yeterince imkanlardan yararlanamıyoruz. Bu adil ve adaletli bir paylaşım değil, itirazımız buna, var olan kaynakların adil şekilde paylaşımını istiyoruz.

"Emeklileri daha fazla örgütlememiz gerekiyor"

Bizim her alanda vergi sistemi dahil Türkiye'ye giydirilmiş gerçekten az kazanandan daha çok kazanandan az vergi alan bir anlayışı, bir zihniyeti kabul etmek mümkün değil. Onun için biz vergide de emeklilerin mutlaka daha fazla kaynak almaları için mücadele ediyoruz. Emeklileri daha fazla örgütlememiz gerekiyor. Özellikle sosyal güvenlik sistemini gerçekten hakkaniyetli, adaletli şekilde gelirlerini arttırmamız gerekiyor. Bu sistemi yeniden ıslah etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de hakkaniyetli, adaletli gerçekten emeklilerini, işçilerini, asgari ücret insanca yaşayabileceği bir noktaya taşımak zorundayız. Bu ülkenin kaynakları buna yeter."