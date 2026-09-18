EMEP'li Karaca, okul saldırısını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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EMEP'li Karaca, okul saldırısını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı

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EMEP\'li Karaca, okul saldırısını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı
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EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 15 Nisan'da Kahramanmaraş Onikişubat'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıyı Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesiyle gündeme getirdi.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Emek partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesiyle 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıyı Meclis gündemine taşıdı.

Karaca, önergesinde, saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiğini, 15 öğrencinin yaralandığını belirterek, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı okul idarecileri ve öğretmenler hakkında soruşturma izni istendiğinin basına yansıdığını kaydetti.

Facianın yalnızca olay anında okulda bulunan birkaç personelin ihmaliyle açıklanamayacağını savunan Karaca, soruşturmaların kurumsal sorumlulukları ve denetim mekanizmalarını bütünlüklü biçimde ele alınıp araştırılması gerektiğini ifade etti.

Karaca, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"-Failin okul rehberlik servisiyle yaptığı 32 kez bireysel görüşmenin içerikleri ve sonucunda alınan tedbirlerin ne olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlığa bağlı birimlere bildirilip bildirilmediği araştırılmış mıdır? Bildirim yapılmadıysa mekanizmanın hangi aşamada kimler tarafından işletilmediği tespit edilmiş midir?

-Failin 'korunmaya muhtaç çocuk' kapsamında değerlendirilmesini gerektiren durumlar karşısında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 6'ncı maddesi uyarınca gerekli bildirimlerin yapılıp yapılmadığı Bakanlığınız tarafından incelenmiş midir?

-Dönemin Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü ve ilgili İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin, okulda yıllar içerisinde ortaya çıkan söz konusu risk işaretlerinden haberdar olup olmadığı araştırılmış mıdır? Bu yöneticiler hakkında herhangi bir soruşturma yürütülmüş müdür?

-Yaşanan saldırının sorumluluğunun yalnızca olay anında okulda bulunan personelle sınırlı tutulmaması ve İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri düzeyindeki denetim ve sorumlulukların da araştırılması yönünde Bakanlığınızca herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?

-13 yaşındaki bir çocuğun emniyet bünyesindeki atış poligonuna götürülerek ateşli silah kullanmasına izin verilmesine dönük sorumluluklar araştırılmış mıdır? Bu konuda başlatılan bir soruşturma var mıdır? Varsa akıbeti nedir?

-Çocuğun emniyet bünyesinde görev yapan psikolog veya psikologlarla görüştürülmesi sonucunda çocuk hakkında adli ya da idari bildirim yapılmasını gerektirecek herhangi bir durum tespit edilmiş midir?

-Emniyet bünyesinde çocukla temas eden psikoloğun, çocuk hakkında elde ettiği bilgileri ilgili okul, Milli Eğitim Müdürlüğü, adli makamlar veya çocuk koruma mekanizmalarına aktarıp aktarmadığı araştırılmış mıdır?

-15 Nisan 2026 tarihinde yaşanan saldırının ardından, fail çocukla olay öncesinde emniyet bünyesinde temas eden personelin sorumluluğu ve gerçekleştirdikleri işlemler konusunda Bakanlığınızca herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

-Saldırı öncesinde emniyet bünyesinde çocuk hakkında edinilen bilgilerin ilgili kurumlara aktarılmaması veya gerekli işlemlerin yapılmaması konusunda herhangi bir ihmal ya da hizmet kusuru tespit edilmiş midir?"

Kaynak: ANKA
KahramanmaraşMilletvekiliSevda KaracaAkın GürlekGaziantepGüvenlikPolitikaGüncelSon Dakika

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