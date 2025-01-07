Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi ile Uluslararası Değer Ödülü\'nü Kazandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre ve sürdürülebilirlik alanında başlattığı "Sıfır Atık Projesi" ile Memur-Sen'in kurucusu, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan adına verilen "Uluslararası Değer Ödülü"ne layık görüldü. Ödülü, Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aldı.

Mehmet Akif İnan Vakfı ile Memur-Sen tarafından, İnan'ın 25'inci ölüm yılı dolayısıyla, konfederasyonun genel merkezinde, 6. Mehmet Akif İnan Ödül Töreni düzenlendi.

Tören, Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törendeki konuşmasında, merhum Mehmet Akif İnan'ı hayırla yad ettiklerini söyledi.

İnan'ın niyetindeki hayrın, kurduğu sendikada hayat bulduğunu belirten Kurum, "Merhum ağabeyimizin kaleminde, sözünde, şiirinde ne varsa, bugün o sözler, Türkiye'nin en büyük emek örgütüne dönüşmüştür. Bu teşkilat, köklerine ne kadar tutunduysa, gövdesi o derece güçlenmiştir. Sadece ülkemizde değil, küresel mecrada da iyiliği, güzelliği, merhametiyle öne çıkan dev bir çınar olmuştur." diye konuştu.

Memur-Sen üyelerinin her zaman mazlumun yanında durduğunu belirten Bakan Kurum, konfederasyonun kararlı duruşuna, ülkenin her kırılma anında şahitlik ettiklerini bildirdi.

Memur-Sen'in, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz'da milletin iradesine sahip çıktığını ifade eden Kurum, "13 yıllık karanlık dönemin ardından nasıl özgür Suriye'ye ulaştıysak, Erbakanların, Yedi Güzel Adam'ın, Mehmet Akif İnan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlu hedefi olan özgür Kudüs'e, özgür Gazze'ye, özgür Filistin'e ulaşmayı da Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Murat Kurum, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin asrın dayanışmasına dönüşmesinde, Memur-Sen'in emeğinin de olduğunu söyledi.

-"Bu seferberliğin ordusu, emekçi kardeşlerimizden oluşuyor"

Depremlerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan "asrın inşası" seferberliğinde, milli mücadele şuuruyla gece gündüz çalıştıklarını bildiren Kurum, "Bu seferberliğin ordusu, elbette emekçi kardeşlerimizden oluşuyor. Bugün 11 ilimizde 201 bin konutu başarıyla teslim ettiysek, 2025'in sonunda evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak sözünü söyleyebiliyorsak bunun arkasında 182 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizin alın teri vardır." ifadesini kullandı.

Kurum, bakanlık olarak bir yandan şehircilik, dönüşüm ve afetle mücadele çalışmaları yaparken diğer yandan çevre ve iklime dair projelerini kararlı bir şekilde icra ettiklerinin altını çizdi.

İklimle ilgili çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde olduklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"İşte siz de Mehmet Akif İnan Vakfı olarak Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerindeki Sıfır Atık hareketini ödüllendirerek hem bir hakkı teslim ediyor, hem de bizimle aynı duyarlılığa sahip olduğunuzu ilan ediyorsunuz. Bu desteğe dünyamızın çok ihtiyacı var. Zira, bugün küresel bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Düşünebiliyor musunuz, dünyada 5 bin 900 ton plastik atık oluşuyor. Bu atıkların büyük kısmı sulara karışıyor ve her yıl milyonlarca canlı hayatını kaybediyor. Bizim şanlı ecdadımız, dünya tarihindeki en güçlü devletleri kurarken bile, doğaya rakip değil yoldaş olmuş, efendi değil hizmetkar olmuştur. Bugün Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi de böyle derin bir bilgelikten doğmuştur."

"Bize rehberlik ediyor"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da İnan'ın istiklali koruma, istikbali kurma gayreti içinde bir münevver olduğunu belirtti.

İnan'ın, ideolojik kaos sendikacılığını, mücadele ve müzakereye dayalı hizmet sendikacılığına dönüştürdüğünü anlatan Yalçın, "İnan'ın, köklerini medeniyet değerlerimizden alan ve medeniyetimizin ihyasını amaçlayan felsefesi, Memur-Sen olarak bize rehberlik etmekte, yol göstermektedir." diye konuştu.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı da okundu. Erdoğan mesajında, " İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarını yıllar öncesinden mısralarında anlatan eğitimci, şair, yazar Mehmet Akif İnan'ın yazdıklarının halen güncelliğini koruması, ölümsüz bir esere imza attığının büyük kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi" ile "Uluslararası Değer Ödülü"ne layık görüldü. Ödülü, Emine Erdoğan adına Bakan Murat Kurum aldı.

"Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü", Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) çalışanları adına İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetim Başkanı Yakup Arslan Vardan'a verildi.

"Jüri Özel Ödülü" ise Filistin'de İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin oldu. Ödülü, Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi aldı.

"Başarı Teşvik Ödülü"nü, gazeteci ve yazar Yusuf Kaplan, " Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülü"nü şair ve yazar Arif Ay, "Üstün Hizmet Vefa Ödülü"nü de tarihçi ve yazar İhsan Süreyya Sırma aldı.