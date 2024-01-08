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Endonezyalı öğrenci Kemas Raditya Rahman, Kayseri'de basketbol oynarken hayatını kaybetti - Son Dakika
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Endonezyalı öğrenci Kemas Raditya Rahman, Kayseri'de basketbol oynarken hayatını kaybetti

KAYSERİ'de, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde basketbol oynarken rahatsızlanarak hayatını kaybeden Endonezyalı üniversite öğrencisi Kemas Raditya Rahman'ın (19), ev arkadaşı Faiz Abddurrahman ve Türkçe öğretmeni Medine Bakırdöğen DHA'ya konuştu.

08.01.2024 - 14:59,
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KAYSERİ'de, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde basketbol oynarken rahatsızlanarak hayatını kaybeden Endonezyalı üniversite öğrencisi Kemas Raditya Rahman'ın (19), ev arkadaşı Faiz Abddurrahman ve Türkçe öğretmeni Medine Bakırdöğen DHA'ya konuştu. Kemas Raditya'nın arkadaşı Faiz, "O çok iyi bir insandı. Onun hayali İngilizce öğretmeni olmaktı. Onu kaybettiğim için çok üzgünüm" derken, öğretmeni Bakırdöğen ise "Üniversiteyi bitirdikten sonra da Kayseri'de ve Türkiye'de çalışmayı ve burada devam etmeyi çok istiyordu. Sınıfımızın küçük yaramazıydı. Çok üzgünüm" dedi. Kemas Raditya Rahman, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Endonezyalı üniversite öğrencisi Kemas Raditya Rahman, arkadaşları ile birlikte millet bahçesi içinde yer alan basketbol sahasında arkadaşları ile basketbol maçı yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanarak yere düştü. Arkadaşları durumu önce Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki güvenlik görevlilerine ve polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Endonezyalı Rahman'a ilk müdahaleyi yaparak, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Endonezyalı Kemas Raditya Rahman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rahman'ın, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ERSEM) Türkçe hazırlık sınıfında okuduğu, üniversitenin İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanması sonrası Kayseri'ye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kemas Raditya Rahman'ın arkadaşları hastane önünde gözyaşı döktü. Öte yandan, ölen Rahman'ın astım hastası olduğu iddia edildi. Rahman'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan, Rahman'ın otopsi işlemleri devam ediyor.

CENAZESİ KAYSERİ'YE DEFNEDİLECEK

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde basketbol oynarken hayatını kaydeden Kemas Raditya Rahman'ın, Endonezya'nın Bontang şehrine bağlı Kalimantan Timur bölgesinde yaşayan ailesi de acı haberi almasının ardından Kayseri'ye yola çıktı. Rahman ailesinin hava yolu ile önce İstanbul'a ardından da Kayseri'ye geleceği öğrenildi. Bu yıl, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü kazanan ve 5 aydır Türkçe hazırlık eğitimi alan Kemas Raditya Rahman için üniversite rektörlüğünün de bir tören planladığı ve hayatını kaybeden öğrencinin Kayseri'de toprağa verileceği öğrenildi.

'ONU KAYBETTİĞİM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM'

Basketbol oynarken hayatını kaybeden Kemas Raditya Rahman'ın arkadaşı Faiz Abddurrahman, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Kemas, benim ev arkadaşımdı. O çok iyi bir insandı. Onun hayali İngilizce öğretmeni olmaktı. Onu kaybettiğim için çok üzgünüm. Ölüm haberini evde aldım. Şok oldum. Basketbolu çok severdi. Sportifti. Çok akıllı ve çalışkandı. Astım hastasıydı" dedi.

'O BİZİM KÜÇÜK YARAMAZIMIZDI'

Endonezyalı Kemas Raditya Rahman'ın Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ERSEM) bulunan Türkçe Hazırlık Merkezi'nde (TÖMER) görevli Türkçe öğretmeni Medine Bakırdöğen ise, "Kemas A2 seviyesinde Türkçe öğreniyordu. Dün haberi alınca çok üzüldüm. Sarsıldık. Hayat dolu, neşeli, çalışkan bir öğrencimizdi. Ölümü bizi çok sarstı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum ailesine yakınlarına ve tüm Endonezyalı öğrencilere sabır diliyorum.Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun. Kemas, bizim küçük yaramaz oğlumuzdu.Her zamanda öyle kalacak. Onu hiç bir zaman unutmayacağız. Maddi ve manevi her zaman da destek verme konusunda da buradayız" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ VE TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORDU'

Kemas Raditya Rahman'ın, mezun olduktan sonra da Türkiye'de çalışma hayali olduğunu söyleyen Türkçe öğretmeni Bakırdöğen, "Kemas, Türkiye'yi çok sevmişti. Türkiye'de ingilizce öğretmenliği bölümünde okuyacaktı. Üniversiteyi bitirdikten sonra da Kayseri'de ve Türkiye'de çalışmayı ve burada devam etmeyi çok istiyordu. Çünkü, Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyordu. Biz de onu çok sevmiştik. Sınıfımızın küçük yaramazıydı. Henüz 19 yaşındaydı. Hayat doluydu. Hala ölümüne inanamıyorum. Şok içindeyim. 5 aydır birlikte derslerine girdim. Bu süreçte her hangi bir sağlık sıkıntısına hiç rastlamadığım için bu ölüm benim için ani oldu. Derslere devam eden öğrenciydi. Şu an çok büyük bir şok içindeyim. Kemas'ın ölüm haberini Endonezyalı öğrencilerin dernek başkanından öğrendim. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Kelimeler yetersiz. Ne diyeceğimi hakikaten bilemiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

Endonezyalı öğrenci Kemas Raditya Rahman, Kayseri\'de basketbol oynarken hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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