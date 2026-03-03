Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu - Son Dakika
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu

Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
03.03.2026 10:03  Güncelleme: 10:11
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
Merakla beklenen şubat ayı enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre şubat ayında enflasyon yüzde 2,96, yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 olarak hesaplandı.

Piyasaların merakla beklediği şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisinin seyrine dair kritik öneme sahip verilerle birlikte fiyat artışlarının aylık ve yıllık görünümü netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış olarak gerçekleşti.

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 36,44 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,44 artış, ulaştırmada yüzde 28,86 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,33 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.

SON 6 AYDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

  • Eylül 2025: 33,29/ 3,23

  • Ekim 2025: 32,87/ 2,55
  • Kasım 2025: 31,07/ 0,87
  • Aralık 2025: 30,89/ 0,89
  • Ocak 2026: 30,65/ 4,84
  • Şubat 2026: 31,53/ 2,96

KİRA ZAM ORANI NETLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyonuyla birlikte, şubat ayında Türkiye'de ev sahiplerinin uygulayabileceği kira artış oranı da belli oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında mart ayında kira artış oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.

EN YÜKSEK ARTIŞ SİGORTADA

Aylık bazda en yüksek artış olan kalem yüzde 8,02 ile sigorta ve finansal hizmetler oldu. Onu yüzde 6,89 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,97 ile eğitim, yüzde 3,86 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 3,77 ile bilgi ve iletişim, yüzde 2,82 ile lokanta ve konaklama, yüzde 2,58 ile ulaştırma, yüzde 2,40 ile konut, yüzde 1,62 ile sağlık, yüzde 0,90 ile mobilya ve ev eşyası izledi. Şubatta düşüş olan tek ürün grubu yüzde 5,31 ile giyim ve ayakkabı oldu.

TÜFE'de kapsanan 174 alt sınıftan 142'sinde artış, 27'sinde düşüş görülürken, 5 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı.

BAKAN ŞİMŞET ŞUBAT AYINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonu yaptığı açıklamada şubat ayında da ramazan nedeniyle gıda fiyatlarında artış görüldüğünü belirterek, "Dezenflasyon durdu, program çalışmıyor hikayeleri üretenlere başarılar diliyorum. Üç-.beş ay sonra farklı bir resim göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

    Yorumlar (19)

  • Ali Levent Ali Levent :
    FAİZ SEBEP ENFLASYON SONUÇ. GEL DE GÜLME! 45 4 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    faiz sebep enflasyon sonuç ise oruç tutulduğu için mi ramazan geliyor? 11 4
  • Ahmet yılmaz Ahmet yılmaz:
    allaha nasil hesap vereceksiniz acaba hic mi korkmuyorsun.... 46 0 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    allahları varmıki 16 1
    Ali Levent Ali Levent :
    Allah'a "Aralık ve Haziran aylarında enflasyonu düşürdük ya" diyecekler. Halk bunu yutar da Allah yutmaz! 3 0
  • kara7522 kara7522:
    ukraynA 5 yildir sacasta enfilasyon kaç acaba? 27 0 Yanıtla
  • tolga karabulut tolga karabulut:
    ARALIK VE ŞUBAT ARASINDAKİ MEYVE SEBZE FİYATLARI YÜZDE 100 ARTMIŞ GÖZLERİME Mİ İNANALIM SİZE Mİ ? ! 14 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN Ahmet PEHLİVAN:
    Enflasyon yüksekten uçuyor böyle düşmez marketler %3zam yapılıt 7 0 Yanıtla
