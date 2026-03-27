Engir Gölü'nü Kurtarma Projesi

KAYSERİ-Sivas kara yolu üzerinde bulunan ve 4 bin yıllık tarihi ile birçok kuş türüne ev sahipliği yapan 40 hektar büyüklüğündeki Engir Gölü'nün büyük bir bölümü kurudu. Gölü kurtarmak için hazırlanan proje kapsamında 150 bin nüfuslu İldem bölgesindeki yağmur sularının depolanıp, göle deşarj edilmesi planlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Yavuz Çağan, "Hedefimiz, Engir Gölü'ndeki doğal yaşam alanına katkı sağlamak" dedi.

Kayseri'nin yaklaşık 13 kilometre doğusunda Kayseri-Sivas kara yolunun kuzeyinde yer alan Engir Gölü, 4 bin yıldır birçok kuş türüne ev sahipliği yaptı. 40 hektarlık alana yayılan ve 140 kuş türünün uğrak noktası olan gölde, değişen yağış rejimi ve gölü besleyen derelerin kuruması sonrası su çekildi. Bugün gölün büyük bölümü kurarken, alan sazlıklarla kaplandı. Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 1996 yılında 'doğal sit alanı' olarak tescil edilen Engir Gölü'nün yeniden canlandırılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

YAĞMUR SUYU İLE AYRI HAT OLUŞTURULACAK

Kentin doğu aksında 150 bin kişinin yaşadığı İldem bölgesine yapılacak olan 600 yataklı hastane binası ile yeni yerleşim yerlerinin olduğu bölgede toplanacak yağmur suları, kanalizasyon hattına karışmadan 70 milyon TL maliyetle 3,5 kilometrelik ayrı bir kolektör hattı ile Engir Gölü'ne deşarj edilecek. KASKİ bünyesinde yine farklı lokasyonlarla da desteklenecek proje kapsamında göle deşarj edilecek yağmur suyu hattının uzunluğunun 40 kilometre olması ve daha fazla su aktarılması hedefleniyor. Proje kapsamında gölün eski canlılığına kavuşması amaçlanıyor.

'TOPLAM 5 KİLOMETRELİK BİR HAT DÖŞEYECEĞİZ'

DHA'ya açıklamalarda bulunan KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, "İldem Mahallemizde Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni açılan 30 metre ve üzerinde yollar var. Bu yollara istinaden bizde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projelerimizi yaparak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç Başkanımıza projelerimizi sunduk. Özellikle dikkatini çeken bir husus oldu. Yağmur suyu hatlarının deşarjının hem kanalizasyon hatlarına gitmemesi ve arıtılarak kimyasal enerji bağlamında ilave giderlerinde olmaması bir anlamda hoşumuza giderken, bir anlamda da Engir Gölü'ne bunun deşarjının da sağlanması da artı bir değer kazandırmış durumda. Burada 800'lük, 1000'lik ve 1200'lük borular döşenerek yaklaşık 3,5 kilometre civarında ana hat döşedik. Izgaralarıyla birlikte toplam 5 kilometrelik bir hat döşeyeceğiz. Çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.

HEDEF, 40 KİLOMETRELİK YOL HAVZASI

Kayseri-Sivas kara yolu ve kuzey çevre yolundan boruların yatay geçiş yöntemi ile geçirileceğini anlatan Çağan, "2 tane yatay geçişimiz var. Ana yolu ve tren yolunu geçerek Engir Gölü gibi Kayseri'nin güzel, doğal sit alanını canlandırmayı hedeflemekteyiz. Bu bölgeye yakın inşaat malzemecileri ve yeni yapılan oto servisçiler sitesinde yine Engir Gölü'ne deşarjını sağlayarak ana hat güzergahı, şu an için 3,5 kilometre gözükmesine rağmen toplamda 40 kilometreyi bulacak bir yol havzası olacak. Dolayısıyla bunlar, yıllara yayılıp açıldıkça biz de hatlarımızı o bölgelere döşeyerek, her geçen yıl biraz daha Engir Gölü'ne akan, deşarj edilen yağmur suyunun daha da artmasını sağlayacağız" diye konuştu.

'ENGİR GÖLÜ ESKİ CANLILIĞINDA DEĞİL'

Gölün kurtarılması için toplam proje maliyetinin 150 milyon TL olduğunu belirten Çağan, "Özellikle son dönemlerde iklim değişikliğiyle yaşanan kuraklıkla birlikte Engir Gölü eski canlılığında değil. Daha küçülmüş bir durumdadır. Bizim de hedefimiz, Engir Gölü'ndeki doğal yaşam alanına katkı sağlamak. Bu anlamda yapılan çalışmalar, projeler ve yerinde yapılan döşemelerde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederken; bize bu imkanı sağlayan ve bunun hızlı bir şekilde yapılmasını talimatlandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a da ayrıca teşekkür ederim. Bölgede şu anda çalışmalarımıza sona gelmiş bulunmaktadır. Sadece 1200'lük borunun çevre yolu ve tren hattını geçmesiyle ilgili kısım kaldı. Bunlarla birlikte toplamda 5 kilometrelik bir hattın 800'lük ve 1200'lük çapları arasında değişen bu hattın maliyeti, şu anda 70 milyon lirayı bulmuş bulunmaktadır. Bu çalışmalar tamamlandığında her geçen yıl eklenen hatlarla birlikte bu rakamda daha yukarıyla çıkacaktır. Toplam projenin gelecekte yapılacağı kısımlarıyla birlikte yaklaşık 150 milyon lirayı bulması beklenmektedir" dedi.

'SULAK ALAN GİTTİKÇE KÜÇÜLDÜ'

Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Vural ise "Bugünkü ekolojik durumu çok parlak değil. Engir Gölü geçmişte çok büyük bir sulak alanın parçasıydı. Engir Gölü'nden Güneşli'ye ilerlerken ki ovanın büyük bir çoğunluğu şimdiki Sultan Sazlığı çapındaydı. O kadar büyük bir sulak alanın içerisinde yer almaktaydı. Sonra 1960'lı yılların sonunda Sarımsaklı Barajı gibi yapılar inşa edilince özellikle Sarımsaklı Barajı'ndan sonra oradaki sulak alan gittikçe küçüldü. En sonunda Engir Gölü kadar bir sulak alan kalıntı olarak yer almaktaydı. Ancak son 20 yıldır da artık büyük bir ekolojik tehdit altında. Korunma tehlikesiyle karşı karşıya durumda. Çünkü Engir Gölü'nü besleyen taban suyu tarımsal faaliyetler sonucunda epey bir düştü" diye konuştu.

'OLDUKÇA OLUMLU BİR GELİŞME'

Vural, "Engir Gölü'nün bugünkü durumundan kurtulması için bazı önlemler alınması gerekiyordu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ ortaklığında bir proje oluşturdu. Bu projeye yağmur suları toplanıp, göl deşarj edilecek. Bu tarz çalışmaların Engir Gölü'nün kurumasını engelleyeceğini düşünüyorum. Ancak yeterli olur mu olmaz mı; onun için birkaç yıl gözlem yapılması lazım. Sonrasında yeterli olmazsa ek önlemlere de ihtiyaç duyulabilir. Ama bu koruma statüsü altına olan bir sulak alan için oldukça olumlu bir gelişme. Engir Gölü'nü kurtarmak için yapılan çalışmanın başarılı olma ihtimali bence yüksek. Şimdiye kadar böyle bir proje yokken zaten gölün geleceği karanlıktı ama şimdi bir umut görüyorum" dedi.

'BU GÖLDE BALIK TUTARDIK'

Bölgede yaşayan Duran Höke de "1975'ten beri burada oturuyorum. Bizim çocukluğumuzda bu gölde balık tutardık. Burası kuş cenneti gibi bir yerdi. Ama son 15-20 senedir göl kurudu. 2 sefer yangın atlattı. Yeni bir hat yapıyorlar belki onunla birlikte su biraz daha canlanabilir. Burası kuşlar için güzel bir göldü. Daha önce alan baya genişti. Buradan tren yoluna kadar su olurdu. Yoldan geçmek zordu. Biz balık tutardık. Hasır toplayanlar buraya gelirdi. Bize balık verirlerdi. Hem doğa hem de insanlar için gölün canlanması iyi olur" diye konuştu.