Erdoğan: 6 Şubat depremlerinin yol açtığı 104 milyar dolarlık faturaya rağmen ekonomi programımızın olumlu etkilerini görmeye başladık -1

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MESS 51. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesinin istikrar adası ve yükselen yıldızı olan Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen üretim kabiliyetleri, güçlü altyapısı, nitelikli insan kaynağı, küresel entegrasyonuyla adından daha fazla söz ettiriyor. 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ilave 104 milyar dolarlık faturaya rağmen, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artırma hedefiyle uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu etkilerini görmeye başladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de bir otelde düzenlenen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 51. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, sundukları katkılardan dolayı sendika üyelerine teşekkür ederek, "Türkiye Metal Sanayicileri Sendikamız 14 Ekim'de 65'inci kuruluş yıldönümünü geride bıraktı. O günden bugüne metal iş kolunda faaliyet gösteren işverenlerimiz, Türkiye'nin sanayi atılımlarında her zaman öncü roller üstlendi. Sanayi ihracatımızın yüzde 40'ını gerçekleştiren otomotiv sanayisi, demir-çelik, dayanıklı tüketim gibi sektörlerle üretimin lokomotifi olan 264 üye şirket sendikamızın çatısı altında yer alıyor. Üyeleri ve oluşturduğu ekosistem ile MESS, 1 milyon kişiye istihdam imkanı sağlıyor. Sadece üretim, istihdam ve ihracat boyutuyla değil, MESS üyelerimiz burs programıyla da nitelikli insan kaynağımızın yetişmesine katkı sağlıyor. 22 yılda milli gelirimizin 236 milyar dolardan 1 trilyon doları aşmasında ekonomimizin her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyümesinde, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi olmamızda, iş gücü sayısındaki artışa rağmen, istihdamımızın 33 milyon sınırına yaklaşmasında, ihracatımızın 36 milyar dolardan 261 milyar dolara yükselmesinde, Türkiye ekonomisinin son 22 yılda her alanda gerçekleştirdiği atılımlarda sizlerin katkısı asla yadsınamaz" dedi.

'TÜRKİYE, ETRAFINDAKİ ATEŞ ÇEMBERİNE RAĞMEN ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR'

6 Şubat depremine rağmen ekonomide olumlu gelişmeler olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel ekonominin son 5 yıldır içinde bulunduğu sancılı ve fırtınalı süreci sizler zaten biliyorsunuz. Koronavirüs salgını ve jeopolitik gerilimler tedarik zincirlerinde kırılmalara yol açtı. Enerji ve gıda fiyatlarında keskin artışlara sebep oldu. Küresel büyüme, bu tür şoklara göre dayanıklı olsa da bazı bölgelerde büyüme oldukça zayıf bir performans gösterdi. Bölgemizdeki krizlerin de bu belirsizlik iklimini derinleştirdiğini görüyoruz. Bölgesinin istikrar adası ve yükselen yıldızı olan Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen üretim kabiliyetleri, güçlü altyapısı, nitelikli insan kaynağı, küresel entegrasyonuyla adından daha fazla söz ettiriyor. 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ilave 104 milyar dolarlık faturaya rağmen, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artırma hedefiyle uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu etkilerini görmeye başladık" ifadelerini kullandı.