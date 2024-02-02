Erdoğan, Bursa\'da 17 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da 15'i AKP'den ve 2'si MHP'den olmak üzere toplam 17 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. Erdoğan, "Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. AK Parti belediyeciliği, AK Parti eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş bir müktesebata sahiptir. Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan, buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali, şehrinin insanlarına verecek hiçbir hizmeti olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığı ile sırf nefislerini okşamak için yaptıkları cinlikleri de asla tasvip etmiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"ALEV ALATLI HOCAMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

"Sözlerimin hemen başında, vefatını yola çıkarken derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, tarihten bugüne ve geleceğe tespitle beraber teklif de üreten, perspektifler sunabilen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı hocamız eserleri ve fikirleri ile aramızda yaşamaya devam edecektir. Merhumenin ailesine, sevenlerine, okurlarına baş sağlığı diliyorum. Bu arada, dün vefat eden ülkemizin önde gelen sosyologlarından ilim ve fikir adamı Prof. Dr. Orhan Türkdoğan'a da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Uzunca bir süre ihmal edilmişliğin sancılarıyla kıvranan Bursa'yı geleceğine güvenle bakan modern bir şehir haline dönüştürdük. Elbette hala eksiklerimiz var. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri asıl bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. İnşallah seçim tarihine yakın tekrar Bursa'mıza geldiğimizde bu çalışmaları ayrıntılı şekilde bir kez daha sizlerle paylaşacağız. Ama emin olun ki Bursa alt yapısı ve üst yapısı ile Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en iftihar verici şehirleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Açık konuşmak gerekirse, konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. AK Parti belediyeciliği, AK Parti eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş bir müktesebata sahiptir. Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan, buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali, şehrinin insanlarına verecek hiçbir hizmeti olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığı ile sırf nefislerini okşamak için yaptıkları cinlikleri de asla tasvip etmiyoruz.

"CHP'NİN HALİNİ GÖRÜYORSUNUZ. HERKES BİR KÖŞE BAŞINA YAPIŞMANIN DERDİNDE"

Türkiye geçmişte yıkım siyasetiyle hareket edenlerin yol açtığı ağır maliyeti ziyadesiyle ödedi. Artık ülkeyi yeniden aynı yere döndürmenin kimseye özellikle de şehirlerimize bir faydası yok. Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. İşte, CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?

"KENDİ TERCİHLERİYLE BAŞKA YOLLARA YÖNELENLERİ MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE HAVALE EDİYORUM"

Teşkilatlarımızda, Meclis grubumuzda, belediyelerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızda hiçbir unvanı olmasa da gönül dünyamızda birlikte yol yürüdüğümüz bu arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye için ne yaptıysak, milletimiz için neyi başardıysak hepsinin mücadelesini onlarla birlikte verdik, aldığımız neticelere birlikte ulaştık. Bu seçimlerde partimizi ve Cumhur İttifakı'mızı temsilen milletimizin huzuruna çıkardığımız adaylarımızın her biri de birer yol arkadaşımızdır. Elbette bu uzun hizmet maratonunda yolda kalanlar, yolunu kaybedenler, yolunu değiştirenler olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Darı bekaya irtihal eden arkadaşlarımıza buradan Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını hürmetle yad ediyorum. Kendi tercihleriyle başka yollara yönelenleri milletimizin takdirine ve tarihe havale ediyorum.

"KENDİ İRADELERİ DIŞINDA SÜREKLİ ROTA DEĞİŞTİRENLERİN BAŞLARINA NELER GELDİĞİNİ, BÖLGEMİZDEKİ ÇOK SAYIDAKİ ÖRNEĞİNDE GÖRÜYORUZ"

31 Mart'tan sonraki sandık buluşmamız 2028 Mayıs'ında olacak. Dolayısıyla önümüzde ülkemize ve şehirlerimize ilişkin orta ve uzun vadeli programlarımızı hayata geçirebileceğimiz uzunca bir süre var. Gerçi, AK Parti olarak biz seçim başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ne olursa olsun ülkemizi hedeflerinden koparmama azmi ile hareket ediyoruz. Türkiye'nin artan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri gücünün getirdiği ilave yükleri ve riskleri bu sayede başarıyla yönetebiliyoruz. Rüzgarın önünde savrulan kuru yapraklar misali kendi iradeleri dışında sürekli rota değiştirenlerin başlarına neler geldiğini, bölgemizdeki çok sayıda örneğinde görüyoruz, biliyoruz. Birileri güven ve istikrar iklimini zehirleyerek Türkiye'yi de bu hale getirmek istiyor ama hamdolsun başaramadılar. Mayıs seçimlerinde bunun için çok uğraştılar. Şimdi her ne kadar mahalli seçim de olsa 31 Mart'ta istismar edebilecekleri bir sonuç almayı umuyorlar. Ama inşallah milletimiz tercihini gerçek belediyecilikten yana yaparak bu hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakacak. Belediye başkanlarımızdan, adaylarımızdan ve teşkilatımızdan isteğimiz aldıkları emanetin hakkını vererek şehri emin sıfatına layık çalışmalar ortaya koymalarıdır.

Afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri kurarak, yeni nesil dijital teknolojilere uygun alt yapılar tesis ederek, değer üreten, ekonomilere destek olan yerel yönetim modellerini güçlendirerek, çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini genişleterek, maddi ve manevi desteklerle toplumumuzun temeli aile yapımızı koruyarak, çevreye ve tabiata duyarlı, sürdürülebilir yönetim uygulamalarını yaygınlaştırarak, mimarisi, estetikle yoğrulmuş, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu, güvenli kentler kurarak, kırsaldaki hayat şartlarını yükseltip, insanımızın doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik ederek, katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle şehirlerimizi geleceğe hazırlamakta kararlıyız."

Erdoğan ardından 15'i AKP'den ve 2'si MHP'den olmak üzere toplam 17 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan'ın adayları açıklarken sahneye gelen bir çocuğa para verdiği de kameralara yansıdı. Erdoğan'ın açıkladığı adaylar şöyle:

Büyükorhan: Kamil Turhan

Gemlik: Refik Yılmaz

Gürsu: Mustafa Işık

Harmancık: Yılmaz Ataş

İnegöl: Alper Taban

İznik: Kağan Mehmet Usta

Karacabey: Ali Özkan

Keleş: Ali Doğru

Kestel: Ferhat Erol

Mudanya: Gökhan Dinçer

Mustafakemalpaşa: Ahmet Beygirci (MHP)

Nilüfer: Celil Çolak

Orhaneli: Ali Osman Tayır

Orhangazi: Bekir Aydın

Osmangazi: Mustafa Dündar

Yenişehir: Davut Aydın (MHP)

Yıldırım: Oktay Yılmaz