Erdoğan: Savunma harcamaları 2030'da yüzde 3.5'e çıkacak - Son Dakika
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Erdoğan: Savunma harcamaları 2030'da yüzde 3.5'e çıkacak

08.07.2026 13:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin savunma harcamalarını 2030'a kadar yüzde 3.5'e, güvenlik harcamalarını ise 2030'da yüzde 5'e çıkaracağını açıkladı. Çelik Kubbe projesi için 24 milyar dolar ayrıldığını ve savunma sanayinde ilk 10 ülke arasına girildiğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın açılışında, "Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını yüzde 3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden yüzde 1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece yüzde 5 hedefine, Lahey'de belirlenen 2035 yılından beş sene önce erişmeyi hedefliyoruz" dedi.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki ana toplantı başladı. Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey Zirvesi'nde alınan kararlar temelinde Avrupalı müttefikleri daha yetkin birer güvenlik sağlayıcısı haline getirmeye odaklanmış durumda olduklarını kaydetti. Erdoğan, "Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını yüzde 3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden yüzde 1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece yüzde 5 hedefine, Lahey'de belirlenen 2035 yılından beş sene önce erişmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM VE İHRACAT KAPASİTESİ İTİBARIYLA İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRDİK"

Türkiye'nin asıl başarısının savunma sanayindeki atılımı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifak'ta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını üç yıl içinde, taahhüt edilen tarihinden öncesinde karşılamış olacağız. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık."

Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada İttifak'ın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. Kosova'da, Karadeniz'de, Baltıklar ve diğer coğrafyalarda İttifak'ın harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren müttefiklerin başında geliyoruz.

İHA ve SİHA"arı gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz İnsansız Sistemlere Karşı Koyma Mükemmeliyet Merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz. Bu merkezin bilhassa hava ve deniz dron tehditlerine karşı mukabele kabiliyetimizi destekleyeceğine inanıyorum.

"MÜTTEFİKLER ARASINDAKİ KISITLAMALAR KALDIRILMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmak için iki hususa dikkat çekmek istediğini belirterek, bunların birincisinin savunma sanayi başta olmak üzere savunma iş birliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılması olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Savunma Sanayi Formu'nda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN FÜZELERE KARŞI SAĞLANAN DESTEK İÇİN AMERİKA, İSPANYA, ALMANYA VE İTALYA'YA TEŞEKKÜRLER"

İkinci hususun, Avrupalı müttefiklerin kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken İttifak'ın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan kaçınması gerektiği olduğunu belirten Erdoğan, "Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda, ancak ve ancak NATO'yla gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir" diye konuştu. Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Aklın ve mantığın emrettiği bir iş birliği modeli mümkünken, Birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği Transatlantik Savunma Sanayii altyapısına hizmet etmediği de açıktır."

Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak Puer El erişimi kapsamında katkımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.

İran krizinin çözüm yoluna girmesinde, sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bu vesileyle, Türkiye'yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere ilave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum.

"ORTA DOĞU'DA KALICI BARIŞ ANAHTARI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM"

Katılımımızı artırmamızın şart olduğuna inandığım İstanbul İşbirliği Girişimi mensubu ortaklarımızın bugün bizlerle olmalarını önemsiyorum. Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.

Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum, Ankara Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyor, Zirve'nin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. "

Kaynak: ANKA

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