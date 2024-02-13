Erzincan\'da Altın Madeni Sahasında Toprak Kayması: 9 İşçi Kayıp

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ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında liç alanında istiflenen tonlarca toprak kaydı. 9 işçiye ulaşılamazken, bölgeye çevre illerden AFAD ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin 4 Cumhuriyet savcısı ve 4 müfettiş görevlendirildi.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Altın Madeni sahasında, Eski Değirmen mevkisindeki liç alanında istiflenen toprak, saat 14.30 sıralarında kaydı. Binlerce ton toprak, istiflendiği alandan aşağıya doğru aktı. Toprak yığını altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Erzincan'ın yanı sıra Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli İl AFAD Müdürlüklerinden de takviye ekipler sevk edildi. Bölgeye ayrıca 6 ambulans ve 2 UMKE timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti ekipleri yönlendirildi. Bu arada olay anı ise işçiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA: 9 KİŞİ KAYIP

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Madenden çıkarılan, dışarıda istiflenen bir toprak var. Onun kayması sonucu oluşan bir toprak kayması. Şu anda 400'e yakın çalışan var. 667 çalışandan 9 eksik olduğu söyleniyor. Bu arkadaşlarımıza kavuşmak için zamanla yarışıyoruz. Kayma yer altında yaşanmadı, yer üstünde. Şu an toprak altında kalan işçilerin çıkarılması en önceliğimiz" dedi.

BAKAN KOCA: 6 AMBULANS VE 2 UMKE TİMİYLE GÖREV BAŞINDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç'te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 ambulans ve 2 UMKE timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun" dedi.

4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması, hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup, 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN: 4 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olayla ilgili bakanlığa bağlı 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Heyelan altında kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir. Devlet olarak tüm imkanlarımızla sahadayız. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Maden işçilerimize, kıymetli ailelerine ve Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

400 KİŞİLİK EKİP SEVKEDİLDİ

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada olayla ilgili 400 kişilik ekibin sahada arama-kurtarma görevini sürdürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Anagold Çöpler Altın Madeni işletmesinin yığın liç alanında 13 Şubat 2024 tarihinde (bugün) saat 14.28 sıralarında toprak kayması meydana gelmiştir. Olay yerine 400 kişilik bir ekip ivedilikle sevk edilerek, toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için yoğun bir arama kurtarma çalışması başlatılmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan üzücü olaydan ötürü tüm işçilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FİRMADAN YAZILI AÇIKLAMA

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den de olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Toprak kaymasının liç alanında yaşandığı belirtilen açıklamada, "Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi. Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" denildi.

SİYANÜR SIZINTISI YAŞANMIŞTI

Bu arada Çöpler Altın Madeni'nde 21 Haziran 2020'de siyanür sızıntısı yaşanmıştı. Olaydan sonra bölgede temizlik çalışması yapılmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise ilgili firmaya para cezası uygulayarak faaliyetini durdurmuştu. Ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile standartlar çerçevesinde gerekli iyileştirmelerini tamamlayan firma, 22 Eylül 2022 tarihinde yeniden faaliyetine başlamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL: PARTİ HEYETİMİZ BÖLGEYE HAREKET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve Parti Meclisi üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti. Göçük altında bulunan madencilerimize salimen ulaşılması tek temennimizdir" ifadelerini kullandı.