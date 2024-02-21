Erzincan\'da maden kazasında toprak kayması: İşçi yakınları arama kurtarma çalışmalarının durdurulmasına tepki gösterdi

DİLAN KUTLU
Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'in işlettiği altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu liç yığınının altında kalan 9 işçiden Kenan Öz ve Fahrettin Keklik'in yakınları, arama kurtarma faaliyetlerinin durdurulmasına Çöpler köyünden maden sahasına yürüyerek tepki gösterdi. İşçilerin aileleri, AFAD yetkilisine "Çalışmaları gösterin bize. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Sadece kardeşimizi istiyoruz. Siz geldiniz burada ne yaptınız" diye tepki gösterdi. AFAD yetkilisi ise ailelere güvenlik kamerası görüntülerini izleterek "Canlarımız bu toprağın belirli noktalarında akış yönlerine doğru çeşitli alanlara savrulmuş" dedi. Bu sırada bazı işçi yakınları fenalaştı.
Toprak altında kalan işçi Kenan Öz ve Fahrettin Keklik'in yakınları, bugün saat 16'da maden sahasının girişine 500 metre uzaklıktaki Çöpler köyünden nizamiye kapısına yürüdü. Aileler, nizamiye kapısının girişinde "Aç, açacaksınız" diyerek tel örgülere elleriyle vurarak içeri girmek istedi.
Jandarma eşliğinde içeri alınan aileler, servis araçlarıyla AFAD'ın çalışmalarını yürüttüğü maden sahasının koordinasyon bölümüne götürüldü. Aileler, burada arama-kurtarma çalışmaları yapan ve kendisini AFAD'ın Diyarbakır birliğinin müdürü olarak tanıtan bir yetkiliye kurtarma çalışmalarının durdurulması nedeniyle tepki gösterdi.
"SADECE KARDEŞİMİZİ İSTİYORUZ"
Aileler, AFAD yetkilisine "Çalışmaları gösterin bize. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Sadece kardeşimizi istiyoruz. Siz geldiniz ne yaptınız burada" dedi.
"BAZI NOKTALARDA ARACIN DIŞINDA OLDUĞUNU TAHMİN ETTİĞİMİZ İNSANLAR VAR"
AFAD yetkilisi, işçi yakınlarına çalışmaların ilk gününden itibaren AFAD'ın kurtarma çalışmalarını güvenlik kamerası görüntülerini izleterek anlattı. AFAD yetkilisi, şunları söyledi:
"Biz burada arama kurtarma ile ilgili koordinasyonu yapıyoruz. Toprak kayması meydana gelmiş, yollar dahil tamamı aşağıya inmiş. 11 milyon metreküp toprak aşağıya kaymış. Canlarımız bu toprağın belirli noktalarında akış yönlerine doğru çeşitli alanlara savrulmuş. İlk günkü güvenlik kameralarının görüntülerine kadar her şey incelendi. Bazı noktalarda aracın dışında olduğunu tahmin ettiğimiz insanlar var. Çünkü sigara içmek için aşağı indiklerini söylüyorlar. Kendi arkadaşları söylüyor. Bu araç öbür tarafa düşmüş ama bu arkadaşımız hangi tarafa doğru sürüklenmiş bilmiyoruz."
"AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"
AFAD yetkilisinin bu sözlerine aileler tepki gösterdi. Bazı aile fertleri, görüntüleri izlerken sinir krizi geçirdi.
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