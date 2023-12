Erzurum\'da Hekimler Karskapı Şehitliğini Ziyaret Etti

ERZURUM'da hekimler, Karskapı Şehitliğini ziyaret ederek Kur'an okudu ve dua etti.

Erzurum'da çeşitli sağlık kuruluşlarında görevli hekim ve sağlık çalışanları, terör, soykırım ve işgale karşı yürüdü. Karskapı Şehitliği'ni ziyaret ederek burada Kur'an okuyan ve şehit mezarlarının başında dua eden hekimler adına basın açıklamasını okuyan uzman Dr. Muhammet Mutlu, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan 12 askerin ismini hatırlattı. Dr. Muhammet Mutlu, "Hekimler ve sağlık çalışanları olarak; teröre, İsrail'in ve Filistin'deki katliamları ve işgaline karşı gayet manidar ve milletimiz için bir o kadar da değerli olan Karskapı Şehitliği'nde toplanmış bulunmaktayız. Burada yatan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor ve yüce yaradan da rahmet diliyoruz. 22 ve 23 Aralık'ta terör örgütü PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 12 yiğidimiz şehit oldu. Bu yol hak yoludur. Irk, mezhep, coğrafya meselesi değildir bu mücadele. Bu mücadele hak ile batılın mücadelesidir. Türkiye, Azerbaycan, Doğu Türkistan, Filistin, Irak, Suriye, Myanmar, her yerde bu mücadele devam etmektedir. Bizler hak tarafından yanındayız Elhamdülillah. Bu uğurda ölenlerimiz şehit, kalanlarımız gazidir. Rabbimiz yüce kitabında 'Hak geldi batıl zail oldu. Şüphesiz ki batıl, yok olmaya mahkumdur' buyurmuştur. Sonunda zafer bizlerin olacaktır" dedi. HER 10 DAKİKADA BİR BEBEK VE ÇOCUK KATLEDİLMEKTEDİR

Gazze'de 7 Ekim'den beri soykırım yaşandığını ifade eden Dr. Mutlu, "Taşeron terör örgütleriyle bizi yıpratmaya, milletimizi bölmeye çalışanlar, Filistin topraklarında 75 yıldır kendi elleriyle gerçekleştirdikleri zulümlerini 7 Ekim'den itibaren korkunç boyutlara ulaştırmışlardır. Bebek çocuk, gebe, yaşlı demeden üzerlerine bombalar yağdırarak soykırıma ve tarihte eşine az rastlanan bir katliama sebep olmaktadırlar. Gazze'de her 10 dakikada bir bebek ve çocuk katledilmektedir. Hastaneler acımasızca hedef alınmakta; hekim, sağlık çalışanı, hasta ve yaralılar öldürülmektedir. Okul, mülteci kampları, camiler, kiliseler hedef alınmakta ve sivil halk hedef gözetilmeksizin Siyonistler tarafından soykırıma tabi tutulmaktadır. Savaş zamanlarında dahi uluslararası hukuka ve savaş hukukuna binaen dokunulmaması gereken; sağlık çalışanları, gazeteciler, yardım kuruluşu çalışanları, kurtarma ekipleri de bu katliamda İsrail tarafından umursanmadan öldürülmüşlerdir. Son açıklanan rakamlara göre Gazze'de katledilenlerin sayısı 20 bini aşmıştır. Bunlardan 8 binden fazlası bebek ve çocuklar, 6 binden fazlasını kadınlar oluşturmaktadır" diye konuştu. Tüm dünya liderlerine soykırıma son vermeleri çağrısında bulunduklarını ifade eden Dr. Mutlu, açıklamasında şunları söyledi: "Tüm dünya liderlerine sesleniyoruz ve diyoruz ki, bu zulme ve soykırıma son verin. Filistin'de sadece Filistinli mazlumlar değil, insanlık ve evrensel hukuk da ölüyor. Zulmü kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirmeyeceğiz. Sabır ve azimle zulmün karşısında mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Geçen hafta şehit olan yiğitlerimiz başta olmak üzere Karskapı Şehitliği'nde yatan şehitlerimize, bu vatan için şehit düşmüş atalarımıza, Filistin'deki şehitlere ve dünya üzerinde gelmiş geçmiş tüm şühedaya rabbimizden rahmet diliyoruz." Hekimler ve sağlık çalışanları, basın açıklaması sonrası Karskapı Şehitliği'nden ayrıldı. (DHA)