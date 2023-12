Esenyurt\'ta Boşanma Davası Nedeniyle Saldırılar

ESENYURT'ta, iddiaya göre eşi Bahar A.'ya boşanma davası açan Levent Yıldız, önce tehdit edildi sonra da saldırıya uğradı. Eşinin ağabeyi tarafından darbedildiği iddia edilen Levent Yıldız hastanede tedavi altına alınırken, bu olaydan kısa süre sonra da baba Halit Yıldız'ın aracı silahla tarandı. Baba Halit Yıldız, "Oğlum işten gelirken kapının önünde silahlı dört kişi karşılıyor. Esenkent tarafında bir yere götürüyorlar. Orada çocuğumu 4 kişi darbediyor. Oğlumu ölesiye dövüyorlar" dedi.

AYRILIK KARARINI KABULLENEMEDİ

Bahar A. ile evlenen Levent Yıldız, evliliğinde yaşanan sorunlar nedeniyle bir süre sonra eşinden ayrılmak için mahkemeye başvurdu. İddiaya göre, ayrılık kararını kabullenemeyen Bahar A., çeşitli suçlardan firari olduğu öğrenilen ağabeyi R.A'ya durumu anlatarak müdahale etmesini istedi. Bunun üzerine R.A. ve annesi, boşanma davası açan Levent Yıldız'ı arayarak ölüm tehdidi ve hakaretlerde bulundu. Bu tehditlerden kısa süre sonra Levent Yıldız ölesiye darbedildi, babası Halit Yıldız'ın ise aracı kurşunlandı.

İlk olay, 16 Aralık'ta sabah saat 05.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İşten dönen Levent Yıldız'ı kapının önünde bekleyen silahlı 4 kişi, Yıldız'ı tehditler savurarak araca bindirdi. Göl Panorama Evleri'nin arka bölgesinde ıssız bir yere götürülen Yıldız, burada öldüresiye dövüldü. Olayın ardından vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Levent Yıldız hastaneye kaldırıldı. İkinci olay ise aradan henüz 12 saat geçmeden meydana geldi. Baba Halit Yıldız'ın servis aracı silahlı kişilerce tarandı. Araca 40 kurşun isabet ederken, şans eseri yaralanan olmadı. Yaşanan bu saldırıların ardından can güvenliği endişesi yaşadıklarını belirten Yıldız ailesi, emniyet güçlerine yardım çağrısında bulundu.

"OĞLUMUN BAŞINA SİLAH DAYAYIP DARBETTİLER"

Yaşananları anlatan baba Halit Yıldız, "Oğlum Levent Yıldız ve Bahar A. evlendiler. Onlara Esenyurt'tan bir daire satın aldım. Oğlum sonra Çerkezköy'e taşınmak istedi. Evini buradan sattık, Çerkezköy'e gitti. Buradaki daire oğlumun adınaydı. Çerkezköy'e gittiği zaman oğlum daireyi eşinin üstüne yaptı. Bir sene sonra bunlar anlaşamadı. Oğlum boşanmak istedi. Sonra mahkemeye başvurduk. Boşanma aşamasına geldi. Sonra duyduk ki eşi, daireyi kız kardeşe satmış. Sonra bunun ağabeyi beni tehdit etti. Ses kayıtları mevcuttur, 'Oğlunu öldüreceğim, yaşatmayacağım' dedi. Defalarca beni aradı. Tehdit etti oğlumu. Ayrıca annesi defalarca telefonda bana hakaretler etti. Ben dedim kötülükle olmaz bu iş. Devlet ve kanun var. Bunlara defalarca söyledim. Bir oğlumda boşanma yok. Herkes evlenir ve boşanabilir. Buna devlet karar verir" diye konuştu.

Oğlunun bir markette gece vardiyasında çalıştığını belirten Yıldız, "Oğlum işten gelirken kapının önünde silahlı 4 kişi karşılıyor. Esenkent tarafında bir yere götürüyorlar. Orada çocuğumu 4 kişi darbediyor. Oğlumu ölesiye dövüyorlar. 'Bu öldü hadi gidelim' diyorlar. Oğlum o şekilde kalkıyor. Telefonunu suyun içinden alıyor. Orada bir şantiyede polisi arıyor. Şantiye şefi, oğlumu alıp hastaneye götürmüş" dedi.

"DEFALARCA TEHDİT ETTİ CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Can güvenliklerinin olmadığını dile getiren Yıldız, "Önceki gün akşam henüz 12 saat geçmeden ben işime gittim. Servis çekiyorum. Gece arabayı ara caddeye bıraktım. Saat 01.20 gibi bir telefon çaldı. Birkaç el silah sesi duyduk aynı anda. Bir numara beni aradı. Benim kızım aldı telefonu. Bir telaş oldu evin içinde. Dedim hayırdır ne oldu? Dedi, 'Baba arabanı taramışlar.' Kalktım gittim arabanın yanına. 40 tane kurşun sıkmışlar. Şu an hepsinin görüntüsü mevcut. Araba şu an pert. Ben devletime güveniyorum. Bu adamı yakalayıp cezalandıracaklar. ve kendisi yoktur, başkasına yaptırıyor. Ben bu caninin yakalanmasını istiyorum. Şu an bizim can güvenliğimiz yok. Kızım çıkıyor korkuyor, ben çıkıyorum, eşim çıkıyor, korkuyoruz" ifadelerini kullandı.