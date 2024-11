Esenyurt'ta Kayyum Atamasına Karşı Protesto

Güncel

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanıp yerine kayyum atanması Maltepe'de protesto edildi. CHP Maltepe İlçe Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği protestoda, Esenyurt'a kayyum atanması kınandı. Çevik kuvvetin barikat kurma çabasına rağmen devam eden eylemde "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Her yer Esenyurt her yer direniş" sloganı atıldı.

7 ay önce yapılan yerel seçimlerde Esenyurtlu 228 bin seçmenin oyunu alarak başkan seçilen Ahmet Özer, Çarşamba sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, gece yarısı da tutuklanarak Silivri Marmara Cezaevi'ne konmuştu. Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na getirilen Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı.

"Her yer Esenyurt her yer direniş"

Uygulamaya tepkiler devam ederken akşam saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda kayyum protestosu yaşandı. CHP Maltepe İlçe Örgütü, gençlik ve kadınkolları ile Emek Partisi Maltepe İlçe Örgütü'nün katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte "Faşizme karşı omuz omuza", "Her yer Esenyurt her yer direniş", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" "Kayyum defol irademe dokunma" şeklinde sloganlar atıldı.

Çevik kuvvet polisi bir ara yürüyüşçülerin önüne barikat oluşturmaya çalıştı ancak eyleme devam eden partililer bir süre sonra dağıldı.