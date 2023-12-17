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Esenyurt'ta Tekel Bayii baskınında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Tekel Bayii baskınında 2 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta gerçekleşen Tekel Bayii baskınında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezaları talep edildi.

Esenyurt\'ta Tekel Bayii baskınında 2 kişi hayatını kaybetti
17.12.2023 - 18:13,
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ESENYURT'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı Tekel Bayii baskınıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'in ölümüne ilişkin ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'ın ölümüne yönelik ise müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, diğer suçlardan da değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, 28 Temmuz 2023'de saat 23.30 sıralarından meydana gelen tartışma ve ateşli silahla ateş edilmesi sonucunda Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği anlatıldı. Olay günü şüpheli Murat Özer ve Tarık Özer'in, Cantürk Erzen aleyhinde avukatları aracılığıyla icra takibi başlatması üzerine Cantürk Erzen'in şüpheliler Samet Özer, Murat Özer ve Tarık Özer'e yönelik yaptığı paylaşımda, 'Lan şerefsizler ben paranızı mı Vermedim bana dava açıyorsunuz. Beni bu saatten sonra siz öldürürsünüz bu da yapabilirsenizö yazdığı kaydedildi. Paylaşım sonrasında Murat Özer, Tarık Özer, Azat Özer ve Servet Özer ile birlikte Cantürk Erzen'i aramak için Tekel bayine gittiği anlatıldı. Şüphelilerinin Tekel bayine gittiğinde dükkan içerisinde Yunus Emre Erzen, Yusuf Erzen ve iki ailenin husumeti ile alakası olmayan Batuhan Bayındırın olduğu kaydedildi. Şüphelilerin Cantürk Erzen ile görüşmek istediği, Yunus Emre Erzen'in ise babasını çağırmak istememesi nedeniyle tartışmanın başladığı fezlekede yer aldı. Sözlü tartışma esnasında Yunus Emre Erzen'in kasanın altında bulunan silahı alarak Murat Özer'in ayaklarına iki el ateş ettiği, daha sonrasında silahlı olayın meydana geldiği kaydedildi. Olay sonrasında Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hastanede hayatını kaybettikleri belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Yunus Emre Erzen'in vücudunda 9 adet mermi girişi olduğu, Batuhan Bayındır'ın vücudunda ise 2 adet mermi girişi olduğu yer aldı.

'ERKEKSEN DÜKKANA GEL PARANI AL

Fezlekede Batuhan Bayındır'ın ailesinin maddi ve manevi tazminatlarını aldıkları gerekçesiyle şikayetinden vazgeçtiği ancak Yunus Emre Erzen'in ailesinin şikayetinin devam ettiği anlatıldı. Fezlekede bilgi sahibi olarak beyanı alınan Tarık Özer'in eşi Yadigar Özer, eşinin demir tüccarı olduğunu ve 20 gün önce ticaret yaptığı bir kişinin çekini ödemediği, bu nedenden dolayı icraya verdiği, bu kişinin whatsapp'dan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını, 'Erkeksen dükkana gel paranı al şeklinde mesaj attığını söyledi.

SULH YAPMAK İÇİN GİTTİK

Şüpheli Murat Özer'in savunmasında özetle, müşteki Cantürk Erzen'in ağabeyi Tarık Özer'e borcunu ödememesi üzerine Tarık'ın Cantürk'ü icraya verdiğini, bu sebeple olay günü Cantürk Erzen'in Whatsapp'tan hakaret içerikli durum paylaşımı yaptığını, kendilerinin de sulh yapmak için Cantürk Erzen ile konuşmak istediklerini söyledi. Özer savunmasının devamında Tekel bayisinde Yunus Emre Erzen'in agresif şekilde davranması üzerine sakinleşmesi için elini omzuna koyduğunu, Yunus Emre'nin elini ittiğini ve kasanın altındaki silaha yöneldiğini, bunun üzerine silahı almaması için kendisini engellemek için Yunus Emre'yi ittiğini ve kafasına içki şişesiyle vurduğunu, Yunus Emre'nin kasanın altından silahı alarak kendisinin ayaklarına doğru 3-4 kez ateş ettiğini ancak 2 kurşunun ayağına isabet ettiğini, diğer şüphelilerin kendisine yardım etmek ve Yunus Emre'yi engellemek için müdahale ettiklerini, olayda kendi silahını kullanmadığını ifade etti.

Fezlekede şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'e yönelik 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeö suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'a karşı 'Kasten öldürmeö suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası, Yusuf Erzen' yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis, 6136 sayılı Ateşli Silah Kanunu'na muhalefet ve 3 kişiye karşı silahla birden fazla kişi tarafından tehdit suçlarından 11'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi. Adli kontrol ile serbest bırakılan şüpheliler Erdal Adıyaman, Ercan Topcu, Vedat Erkin ve Hüsamettin Ahmetoğlu hakkında ise 'Suçluyu kayırma suçundan ayrı ayrı 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke iddianamenin yazılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kaynak: DHA
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