Esenyurt\'taki Köprü Tehlikesi

ESENYURT'ta kolonundan beton parçalarının döküldüğü, kirişlerindeki demirlerin göründüğü Balıkyolu Köprüsü çevredekileri tedirgin etti. Mahalle halkından Müslim Kara "Altından geçerken, yağmur yağsa, korkuluklara biri yaslansa onlar bile düşecek halde. Kabarmış, demirleri görünüyor. Bir an önce bakım yapılmasını istiyoruz" dedi. Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan "Yükten dolayı artık demir kesiti o kadar küçülmüş ki burkulma bile var. Demiri koruyan beton kaplama kaybolmuş artık. Demir dışarıda duruyor ve korozyona uğramış. Burada korozyondan dolayı demir çapları küçülmüş durumda. Yani yük bindikçe demir artık burkuluyor. Bu ne demektir? 'Ben göçüyorum, bana çare üretin, yoksa ben göçeceğim' demektir" dedi.

Esenyurt, TEM Otoyolu girişinde her gün binlerce aracın geçtiği Balıkyolu Köprüsü'nden beton parçalar dökülmeye devam ederken kolon ve kirişlerindeki demirler görülüyor. Köprünün korozyona uğramış demirleri ve çatlayan beton tabakaları, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen depremin ardından daha da belirgin hale geldi. Hem sürücüler hem de alt geçidi kullanan yayalar için risk oluşturan köprü çevredekileri tedirgin etti. İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, köprü ve üst geçitlerin 2018 yılı deprem yönetmeliğine göre belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini, hasarlı yapıların güçlendirme çalışmasının zaman kaybedilmeden yapılması gerektiğini söyledi.

'BAKIM YAPILMAMIŞ BİR KÖPRÜYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan "Yaygın bir korozyon var köprüde. Tabii ki bu ne demektir? Bakım yapılmamış bir köprüyle karşı karşıyayız. Rutin bakımları vardır bir köprünün. Betonarme köprülerde genelde 10 senede bir bakım yapılır. Bu, gerektiğinde daha da kısalabilir. Ama tabii bir 10 senede bir bakım yapılsa bu halde olmamalıydı" dedi.

'ÇEVRESEL KOŞULLAR KÖPRÜYÜ YIPRATIR'

Prof. Dr. Altan, betonarme köprülerde demiri koruyan beton kaplamanın artık kaybolduğuna işaret ederek, "Köprüde bir su, bir de aşırı yük köprüyü yıpratır. Tabii burada demiri koruyan beton kaplama kaybolmuş artık. Bakın, demir dışarıda duruyor ve korozyona uğramış. Betonarme köprülerde demir ve beton iki tane taşıyıcı vardır. Bunlardan birisi çekmeye, biri basmaya çalışır. İkisi birlikte betonarme deriz biz bunlara. Eğer demir çapları düşerse taşıyıcı özelliği azalır. Bakın, burada korozyondan dolayı demir çapları küçülmüş durumda. Elimizle bile kırılabiliyor çapları ve taşıyıcı özelliği azalıyor" diye konuştu.

'35 YIL ÖNCEKİ TRAFİKLE BUGÜNKÜ AYNI DEĞİL'

Prof. Dr. Altan, köprünün tasarlandığı dönemdeki trafik yükünün günümüz koşullarına göre çok daha az olduğunu, bu yüzden aşırı yüklenmenin de yapıya zarar verdiğini vurgulayarak, "Zaten bu köprü 35 sene önce tasarlandı. O zaman üzerindeki trafik yoğunluğuna göre bir yük belirlenmiştir. Ama tabii 35 sene sonraki trafik daha farklı bir boyutta yaşanmakta burada. Yani bu da aşırı yük oluşturur. Bir su, bir de aşırı yük köprüyü yıpratır. Tabii çatlamalar oluşuyor bu aşırı yükten dolayı. Beton tabaka çatladığı zaman su giriyor. Demiri korozyona uğratınca, suyun bardakta donup çatladığı gibi, dışarıdaki beton tabakayı çatlatıyor. Çatlatınca da demir nem ve su almış oluyor ve korozyona uğruyor. Korozyona uğradıkça demir artık taşıyıcı özelliğini kaybediyor" ifadelerini kullandı.

'DEMİR KESİTİ O KADAR KÜÇÜLMÜŞ Kİ ARTIK BURKULMA VAR'

Köprüdeki bazı kolonlarda ciddi deformasyonların oluştuğunu belirten Prof. Dr. Altan, "Bakın, şu kolonda bir burkulma bile var. Yani yukarıdaki yükten dolayı artık demir kesiti o kadar küçülmüş ki burkulma bile var. Yani yük bindikçe demir artık burkuluyor. Bu ne demektir? 'Ben göçüyorum, bana çare üretin, yoksa ben göçeceğim' demektir. Yani demir göçecek. Zamanında bakımlar yapılsaydı köprü kurtulurdu. Ömrü uzatılabilir de bakımla. Bir köprünün ömrü de uzatılabilirdi. Ama şimdi ömrü kısaltılmış bakımsızlıkla. Kolonla kiriş dediğimiz yatay bölümde de, birleşim noktalarında da yaygın biçimde korozyon görüyoruz" şeklinde konuştu.

'GÜÇLENDİRME MÜMKÜN AMA MALİYETLİ'

Köprünün durumu karşısında alternatiflerin de değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Altan, "Eğer bu köprünün alternatifi yoksa ekonomik olarak da bakılması lazım. Ona göre bir fizibilite çalışması yapılıp buranın yeniden yapılması ya da iyice güçlendirilmesi lazım. Bu köprü güçlendirilebilir. Dışarıdan, içeriden boyutlar büyütülür. Korozyon olan kısımlar temizlenir, hepsi bakılabilir. Ama tabii çok büyük bir köprünün yeniden yıkılıp yapılması kadar bir masraf da olabilir. Ondan dolayı daha modernize, çağımıza uygun, teknolojiye uygun, daha güzel bir köprü yapılabilir. O zaman o kadar uğraşmaya da gerek kalmaz" diye konuştu.

'DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE YENİDEN İNCELENMELİ'

Köprülerin periyodik olarak kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Altan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Facialara ulaşmamak için rutin bakımlarına bakmamız lazım. Zaten yoğunluk arttığı için aşırı yük yükleniyor. Bunlar da göz önüne alınarak köprüler rutin biçimde, 5 senede ya da 10 senede, malzemesine göre bakım görmeli. Deprem gelse bu köprüler ne halde olur, siz biliyorsunuz. 2018 Deprem Yönetmeliği'ne göre bu köprüler kontrol edilmeli ve ona göre tekrar dizayn edilmeli."

'BİR AN ÖNCE BAKIM YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Çevre sakini Müslim Kara, "Yağmur yağdığı zaman yukarıdan sıvalar dökülüyor sürekli. Sabahleyin insanlar işe giderken genellikle hep burada duruyorlar. Allah muhafaza. Yani görüyorsunuz, burada öyle bir trafik oluyor ki geçit yok. Trafik neredeyse 1-2 saat burada aksıyor. Okula yetişemeyenler, işe yetişemeyenler, burası adeta ana baba günü. Ama herkes de buranın altında duruyor. Duyarsız da değiliz. Gerekli mercilere bildiriyoruz ama insan hayatı demek ki bu kadar ucuzmuş" diye konuştu.

Bir başka çevre sakini Ahmet Zeren ise, "Hiç bakım yapılmadı. Bakılsaydı zaten bu hale gelmezdi. Burada mesela çocuklar okula gidiyor. Altından geçerken, yağmur yağsa biri saklansa… Allah korusun. Korkuluklara biri yaslansa, onlar bile düşecek halde. Kabarmış, demirleri görünüyor. Allah korusun yani. Bir cana zarar gelmesini istemiyoruz. Bir an önce bakım yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.