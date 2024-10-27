Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış

Geniş Video İzle

Konya'da ayrı yaşadığı kendisi gibi öğretmen olan eşi Ebru Küçüktaşdemir'i 18 bıçak darbesiyle öldüren Abdullah Küçüktaşdemir'in ifadesi ortaya çıktı. Eşini daha önce de ölümle tehdit eden Küçüktaşdemir'in, ''Boşanmak istemiyordum. O da boşanmak istiyordu. Babası öldükten sonra miras kalmıştı. Kendi payına düşeni almasını istemiştim. Onu da kabul etmedi. Aramızda bu nedenlerle tartışma çıktı'' dediği öğrenildi.

27.10.2024 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da, ayrı yaşadığı eşini öldüren Abdullah Küçüktaşdemir'in (47) ifadesinde, boşanmak istemediği için tartışma çıktığını ve eşinin mirasını almak istemesine karşı çıktığını belirtti. Olay sonrasında tutuklandı.

Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış

EŞİNİ 18 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Meram ilçesi Havzan Mahallesi, Yeni Santral Caddesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olan Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir (45), bir kız öğrencisine özel ders vermek için gittiği evin apartman girişinde, aynı zamanda meslektaşı olan ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı. Taraflar bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Abdullah Küçüktaşdemir, eşi Ebru Küçüktaşdemir'i vücudunun 18 yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yatan Ebru Küçüktaşdemir, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçüktaşdemir kurtarılamadı. Olayın ardından Abdullah Küçüktaşdemir polis tarafından gözaltına alındı.

Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış

DAHA ÖNCE DE ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

3 yıllık evli olan ve ayrı yaşayan çiftin önceden de boşanma davası açtıkları ve bu davadan vazgeçtikleri öğrenildi. Ebru Küçüktaşdemir'in daha önce eşi tarafından 'ölümle' tehdit edildiği için şikayette bulunduğu ve şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Küçüktaşdemir'in cenazesi dün Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

"MİRASTAN KENDİ PAYINA DÜŞENİ ALMASINI İSTEMİŞTİM"

Olayın ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanan Abdullah Küçüktaşdemir'in, ifadesinde eşinin boşanmak istediğini, kendisinin ise buna karşı çıktığını belirterek, "Boşanmak istemiyordum. O da boşanmak istiyordu. Babası öldükten sonra miras kalmıştı. Kendi payına düşeni almasını istemiştim. Onu da kabul etmedi. Aramızda bu nedenlerle tartışma çıktı" dedi.

Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış
Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Miras, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Oooo:
    Şimdi aldınmı? Sana ne mirasından? 177 7 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Bı de okumuş öğretmen olmuş. İnsan olamamış. 171 5 Yanıtla
    BERAT ALİ GK:
    okumuş insanların çoğu cahil ve bencil bence 0 0
  • Murat Çil:
    sanane kadına kalan mirastan senin amacın kadının parası agırlaştırılmış muhabbet kesin 157 3 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Demek Ki Çok Okuyandan Da Adam OlmuyomuŞ 109 6 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Aslında planlı cinayet... kadın öldü..miras çocuklara kaldı...adam da en fazla 2-3 senede dışarı çıkar...oturur paşa paşa yer katlettiği kadının parasını 40 10 Yanıtla
  • Nuri Gündoğdu:
    Özgürlüğünden de oldun içeride kullanırsın artık tüm mirasını aklını 29 2 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    Öncelik le Allah kimseye vermesin kolay değil setana ikiside uymuş keskemde olmasaydı büyük konuşmamak lazım ölene Allah rahmet eylesin öbürüne gecmis olsun paraya tapmak bu Allaha takarsan böyle olmaz 17 13 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 04:46:08. #1.11#
SON DAKİKA: Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.