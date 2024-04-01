ESKİŞEHİR SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:19
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.361
Toplam Seçmen : 696.060
Açılan Sandık : 2.183
Açılan Sandık Oranı : % 92,46
Kullanılan Oy : 504.687
Geçerli Oy : 495.270
Katılım Oranı : % 78,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYŞE ÜNLÜCE% 50,33249.278
AK PARTİİDRİS NEBİ HATİPOĞLU% 38,36190.005
İYİ PARTİMELİH AYDIN% 3,7818.694
ZAFER PARTİSİOĞUZ BEKİ% 2,3811.794
DİĞER% 1,859.163
YENİDEN REFAHKADİR ÇALIŞICI% 1,326.553
DEM PARTİİZZETTİN ALTUN% 0,512.536
SAADETFESİH BİNGÖL% 0,331.632
DSPFEVZİ ÖNER% 0,261.289
YTPENES AKTÜRK% 0,18892
MEMLEKETSALİH ESKİCİ% 0,12604
DEVA PARTİSİÇELİK ERİMEZ% 0,11534
BTPFAHRİ GÜRGENBURAN% 0,1511
TKPDURSUN ALKAN% 0,07335
EMEPHÜSEYİN ÖGE% 0,07327
VATAN PARTİSİRAİF EŞKİNAT% 0,05238
MİLLETİBRAHİM ÇELİK% 0,04209
HÜDA PARM. ZÜLFİKAR FIRAT% 0,03168
BAĞIMSIZKASIM KARAKAŞ% 0,03147
HAK-PARSEMRA GÜNAYDIN% 0,03145
BAĞIMSIZEROL ÇOBAN% 0,03136
TKHÖZGE ALTAY DEDE% 0,0280
ALPU

Açılan Sandık Oranı : % 93,33
Katılım Oranı : % 82,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÜRBÜZ GÜLLER% 45,52.972
MHPALPARSLAN KOKULU% 38,692.527
BÜYÜK BİRLİKRAFET DEMİRTAŞ% 8,91582
İYİ PARTİMUSTAFA GÖKÇE% 2,99195
YENİDEN REFAHHİKMET ÖZKAN% 1,598
DSPAHMET AYTÜRE% 0,533
BTPHASAN ÖKTEN% 0,4328
SAADETALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN% 0,3825
ZAFER PARTİSİİLKER YİĞİT ÇETİN% 0,2617
BAĞIMSIZTALAT ÇAL% 0,2617
DEVA PARTİSİGÖKHAN MEMİŞ% 0,213
MİLLETMEHMET DİNER% 0,1812
HÜDA PARKADİR GÜLSARİ% 0,128
DİĞER% 0,085
BEYLİKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 89,66
Katılım Oranı : % 88,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAKAN KARABACAK% 53,51.904
AK PARTİVAHİT KARA% 42,61.516
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN TOSUN% 1,6860
İYİ PARTİSERKAN AKÇALI% 0,7627
YENİDEN REFAHCAFER AKMEŞE% 0,4516
BTPCEMAL AKTAŞ% 0,228
SAADETMUHAMMET SERDAR AKBIYIK% 0,27
HÜDA PARMEHMET ERKILIÇ% 0,176
BAĞIMSIZMURAT GÜNDÜZ% 0,176
DEVA PARTİSİSERTAL ÖZUÇAK% 0,145
DSPZÜLFİYE KOLAY% 0,114
ÇİFTELER

Açılan Sandık Oranı : % 72
Katılım Oranı : % 81,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEHRA KONAKCI% 33,372.031
DSPMELİH DERİCİ% 30,241.841
MHPKADİR BIYIK% 28,721.748
İYİ PARTİFATMA GÜL ÖZCAN% 2,17132
DİĞER% 1,379
YENİDEN REFAHYASİN KAZANKAYA% 1,2777
DEVA PARTİSİMUSTAFA TAŞKIN% 0,6942
MİLLETRAMAZAN SAĞIR% 0,6439
ZAFER PARTİSİBURAK GÜNDÜZ% 0,3924
BAĞIMSIZBAHTİYAR YÜRÜK% 0,3320
SAADETHAMDİ TABANLI% 0,3119
VATAN PARTİSİVEDAT ÖZCAN% 0,2616
BTPGÜRKAN ÇALIŞKAN% 0,1811
HÜDA PARHAZAR GÜLSARİ% 0,138
GÜNYÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 84,62
Katılım Oranı : % 89,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKHİDAYET ÖZMEN% 45,331.431
CHPİSA AKKAYA% 27,31862
YENİDEN REFAHMENDERES DURGUT% 24,74781
BTPMUZAFFER ŞEN% 0,7925
MEMLEKETMEHMET KURT% 0,6320
SAADETMETİN KİLİT% 0,5718
ZAFER PARTİSİHASAN AKTAŞ% 0,227
HÜDA PARBİLAL ALTSOY% 0,227
DSPMUSTAFA GÜNEŞ% 0,196
HAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR BELCELİ% 56,421.015
CHPERDAL ŞANLI% 40,64731
İYİ PARTİMAHMUT ÇETİNER% 1,7231
BTPTUNCAY AKDEMİR% 0,397
YENİDEN REFAHNEZİH YILDIRIM% 0,224
ZAFER PARTİSİİBRAHİM YILDIRAN% 0,224
DSPYUSUF ÖZSOY% 0,173
HÜDA PARMEHMET BARIŞ% 0,112
SAADETSEZER ÖZÇESOY% 0,112
İNÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERHAT HAMAMCI% 49,892.264
CHPBALKAN AKTAŞ% 43,131.957
İYİ PARTİAHMET DALAR% 3,42155
YENİDEN REFAHHASAN GÜÇBİLMEZ% 2,27103
BTPSEVGİ EROL% 0,3516
SAADETYÜCEL İPEK% 0,3315
HÜDA PARHAMZA TARHAN% 0,2612
ZAFER PARTİSİMURAT ULUARABACI% 0,2411
DSPTAGİ YILDIZ% 0,073
MİLLETMÜCAHİT CANBAZ% 0,042
MAHMUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİSHAK GÜNDOĞAN% 46,762.284
AK PARTİMURAT UÇARER% 40,521.979
DİĞER% 7,88385
DSPGÜRCAN DEMİRCAN% 1,9595
İYİ PARTİGÖKHAN AYGÜN% 0,7838
DEM PARTİRUZGAR ÇETİN% 0,6833
DEVA PARTİSİSABRİYE ELBASTI DELİCAN% 0,4120
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÇÜK% 0,3316
ZAFER PARTİSİMURAT KOÇAK% 0,3115
SAADETMUZAFFER KAPLAN% 0,147
BTPERCAN HASÇELİK% 0,126
HÜDA PARMUHAMMED KELEŞ% 0,084
MİLLETUĞUR ÖZDEMİR% 0,042
MİHALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEYNEP GÜNEŞ% 53,421.187
CHPHASAN ÜNAL% 33,66748
YENİDEN REFAHMEHMET GÜNER% 7,52167
İYİ PARTİCANAN RÜZGER TEMİZ EL% 3,6982
SAADETFAHRİ KARABELİ% 0,9922
ZAFER PARTİSİUĞUR BAHAR% 0,368
DSPCEVAT BEKCİ% 0,184
DEM PARTİMERT NİHAT KARAATLI% 0,092
BTPHAYRİ MERMERTAŞ% 0,051
HÜDA PARİDRİS ARAS% 0,041
MİHALIÇÇIK

Açılan Sandık Oranı : % 98,31
Katılım Oranı : % 78,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DSPHAYDAR ÇORUM% 51,972.810
MHPHALİL SAMİ BARIŞ% 44,982.432
SAADETMEHMET KAVAK% 1,1562
İYİ PARTİMUSTAFA FEN% 0,9149
YENİDEN REFAHLEMAN BAŞOL% 0,3117
ZAFER PARTİSİHALİL GÖBEKLİ% 0,2413
BTPSEDA AĞIRDİL% 0,1910
DİĞER% 0,1810
HÜDA PARMİKAİL ACİR% 0,074
ODUNPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 86,37
Katılım Oranı : % 78,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKAZIM KURT% 49,99104.210
AK PARTİÖZKAN ALP% 38,580.273
İYİ PARTİEMİNE EDİZGİL% 3,697.698
ZAFER PARTİSİSELİM DORUK% 2,555.319
YENİDEN REFAHDİNÇ BİÇER% 1,453.033
DİĞER% 1,062.215
DEM PARTİFERİT DİLMAN% 0,621.299
DSPGARİP YILDIRIM% 0,551.157
SAADETİSMAİL SATEKİN% 0,43895
BTPNİHAT GÜNAYDIN% 0,24498
TKPEBRU OKTAY% 0,17360
MEMLEKETALİHAN GÖÇMEN% 0,17346
DPABDÜLKADİR GÖZTAŞ% 0,16332
DEVA PARTİSİYUNUS KORKMAZ% 0,15307
HÜDA PARCEVDET YILDIRIM% 0,1202
VATAN PARTİSİMESERRET DOĞAN% 0,07146
MİLLETNURETTİN ÇAKIROĞLU% 0,0597
BAĞIMSIZRİZA DEMİRALAY% 0,0595
SARICAKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DÖNMEZ% 40,741.383
CHPSAFİYE KESGİN% 30,311.029
YENİDEN REFAHFARUK GÜLER% 18,88641
DİĞER% 5,74195
DPAHMET DİNÇER% 1,9767
İYİ PARTİERSİN NALBANT% 1,5653
SAADETADİL KESER% 0,7124
MEMLEKETİLKER AKBAŞ% 0,031
DSPMUSA ÖZDALGIN% 0,031
ZAFER PARTİSİUĞUR ÜNSAL% 0,031
SEYİTGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 89,86
Katılım Oranı : % 87,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUĞUR TEPE% 50,314.201
MHPERHAN ERDEN% 44,483.714
BAĞIMSIZKERİM TURAN% 1,57131
YENİDEN REFAHOKAN BÜYÜKSARI% 1,35113
İYİ PARTİMUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN% 1,28107
GELECEK PARTİSİMERAL ÖZDOĞANLI% 0,2622
ZAFER PARTİSİSELİM ARSLANGİRAY% 0,2420
DİĞER% 0,1714
DSPSEDAT ALTUNTAŞ% 0,1210
MİLLETMEHMET ATEŞ% 0,119
BTPBARIŞ ÇALIKUŞU% 0,076
HÜDA PARHASAN SEVİM% 0,043
SİVRİHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHABİL DÖKMECİ% 47,816.175
AK PARTİHÜSEYİN İLHAN% 46,866.053
İYİ PARTİMURAT AHMET YILDIRIM% 2,59335
YENİDEN REFAHABDÜLKADİR ALTINEL% 0,99128
ZAFER PARTİSİMUTLU TEKİN% 0,86111
SAADETİDRİS KAÇAR% 0,3343
DSPCEYHUN DİLEK% 0,1621
HÜDA PARRAMAZAN AKSU% 0,1620
BTPSEÇKİN YAVAŞ% 0,1418
DEVA PARTİSİDAVUT ÇELİK% 0,113
TEPEBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 70,58
Katılım Oranı : % 75,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ATAÇ% 54,3583.498
AK PARTİHAMİD YÜZÜGÜLLÜ% 36,7156.399
DİĞER% 3,094.741
ZAFER PARTİSİDİLEK BAYRAÇ% 1,882.882
İYİ PARTİŞÜKRÜ KETENCİ% 1,52.312
YENİDEN REFAHMEHMET TACETTİN SARIOĞLU% 0,831.276
DEM PARTİELİF ASLAN% 0,43660
SAADETELİF ÖRS% 0,28424
MEMLEKETENES ERDÖNMEZ% 0,14214
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÖZKARAYANIK% 0,13205
BTPSABRİYE AŞIK% 0,13197
DSPMÜRSEL ÇİLEK% 0,12180
TKPBESTE BEGÜM YİĞİT% 0,11174
EMEPBERİVAN ÖZKARA% 0,07112
DPMUHAMMED EKREM ATİK% 0,07105
BAĞIMSIZEMRAH ALTUN% 0,0574
VATAN PARTİSİİSMAİL BAYRAKTAR% 0,0355
MİLLETMUSTAFA HAS% 0,0345
ANAPCEMİL İRTEKİN% 0,0340
HÜDA PARÖMER ÖZÇAM% 0,0238

Kaynak: AA

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