ESKİŞEHİR SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.361
|Toplam Seçmen
|:
|696.060
|Açılan Sandık
|:
|2.183
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,46
|Kullanılan Oy
|:
|504.687
|Geçerli Oy
|:
|495.270
|Katılım Oranı
|:
|% 78,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYŞE ÜNLÜCE
|% 50,33
|249.278
|AK PARTİ
|İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
|% 38,36
|190.005
|İYİ PARTİ
|MELİH AYDIN
|% 3,78
|18.694
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ BEKİ
|% 2,38
|11.794
|DİĞER
|% 1,85
|9.163
|YENİDEN REFAH
|KADİR ÇALIŞICI
|% 1,32
|6.553
|DEM PARTİ
|İZZETTİN ALTUN
|% 0,51
|2.536
|SAADET
|FESİH BİNGÖL
|% 0,33
|1.632
|DSP
|FEVZİ ÖNER
|% 0,26
|1.289
|YTP
|ENES AKTÜRK
|% 0,18
|892
|MEMLEKET
|SALİH ESKİCİ
|% 0,12
|604
|DEVA PARTİSİ
|ÇELİK ERİMEZ
|% 0,11
|534
|BTP
|FAHRİ GÜRGENBURAN
|% 0,1
|511
|TKP
|DURSUN ALKAN
|% 0,07
|335
|EMEP
|HÜSEYİN ÖGE
|% 0,07
|327
|VATAN PARTİSİ
|RAİF EŞKİNAT
|% 0,05
|238
|MİLLET
|İBRAHİM ÇELİK
|% 0,04
|209
|HÜDA PAR
|M. ZÜLFİKAR FIRAT
|% 0,03
|168
|BAĞIMSIZ
|KASIM KARAKAŞ
|% 0,03
|147
|HAK-PAR
|SEMRA GÜNAYDIN
|% 0,03
|145
|BAĞIMSIZ
|EROL ÇOBAN
|% 0,03
|136
|TKH
|ÖZGE ALTAY DEDE
|% 0,02
|80
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,33
|Katılım Oranı
|:
|% 82,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GÜRBÜZ GÜLLER
|% 45,5
|2.972
|MHP
|ALPARSLAN KOKULU
|% 38,69
|2.527
|BÜYÜK BİRLİK
|RAFET DEMİRTAŞ
|% 8,91
|582
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÖKÇE
|% 2,99
|195
|YENİDEN REFAH
|HİKMET ÖZKAN
|% 1,5
|98
|DSP
|AHMET AYTÜRE
|% 0,5
|33
|BTP
|HASAN ÖKTEN
|% 0,43
|28
|SAADET
|ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN
|% 0,38
|25
|ZAFER PARTİSİ
|İLKER YİĞİT ÇETİN
|% 0,26
|17
|BAĞIMSIZ
|TALAT ÇAL
|% 0,26
|17
|DEVA PARTİSİ
|GÖKHAN MEMİŞ
|% 0,2
|13
|MİLLET
|MEHMET DİNER
|% 0,18
|12
|HÜDA PAR
|KADİR GÜLSARİ
|% 0,12
|8
|DİĞER
|% 0,08
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,66
|Katılım Oranı
|:
|% 88,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAKAN KARABACAK
|% 53,5
|1.904
|AK PARTİ
|VAHİT KARA
|% 42,6
|1.516
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN TOSUN
|% 1,68
|60
|İYİ PARTİ
|SERKAN AKÇALI
|% 0,76
|27
|YENİDEN REFAH
|CAFER AKMEŞE
|% 0,45
|16
|BTP
|CEMAL AKTAŞ
|% 0,22
|8
|SAADET
|MUHAMMET SERDAR AKBIYIK
|% 0,2
|7
|HÜDA PAR
|MEHMET ERKILIÇ
|% 0,17
|6
|BAĞIMSIZ
|MURAT GÜNDÜZ
|% 0,17
|6
|DEVA PARTİSİ
|SERTAL ÖZUÇAK
|% 0,14
|5
|DSP
|ZÜLFİYE KOLAY
|% 0,11
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72
|Katılım Oranı
|:
|% 81,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ZEHRA KONAKCI
|% 33,37
|2.031
|DSP
|MELİH DERİCİ
|% 30,24
|1.841
|MHP
|KADİR BIYIK
|% 28,72
|1.748
|İYİ PARTİ
|FATMA GÜL ÖZCAN
|% 2,17
|132
|DİĞER
|% 1,3
|79
|YENİDEN REFAH
|YASİN KAZANKAYA
|% 1,27
|77
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA TAŞKIN
|% 0,69
|42
|MİLLET
|RAMAZAN SAĞIR
|% 0,64
|39
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK GÜNDÜZ
|% 0,39
|24
|BAĞIMSIZ
|BAHTİYAR YÜRÜK
|% 0,33
|20
|SAADET
|HAMDİ TABANLI
|% 0,31
|19
|VATAN PARTİSİ
|VEDAT ÖZCAN
|% 0,26
|16
|BTP
|GÜRKAN ÇALIŞKAN
|% 0,18
|11
|HÜDA PAR
|HAZAR GÜLSARİ
|% 0,13
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,62
|Katılım Oranı
|:
|% 89,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|HİDAYET ÖZMEN
|% 45,33
|1.431
|CHP
|İSA AKKAYA
|% 27,31
|862
|YENİDEN REFAH
|MENDERES DURGUT
|% 24,74
|781
|BTP
|MUZAFFER ŞEN
|% 0,79
|25
|MEMLEKET
|MEHMET KURT
|% 0,63
|20
|SAADET
|METİN KİLİT
|% 0,57
|18
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN AKTAŞ
|% 0,22
|7
|HÜDA PAR
|BİLAL ALTSOY
|% 0,22
|7
|DSP
|MUSTAFA GÜNEŞ
|% 0,19
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİR BELCELİ
|% 56,42
|1.015
|CHP
|ERDAL ŞANLI
|% 40,64
|731
|İYİ PARTİ
|MAHMUT ÇETİNER
|% 1,72
|31
|BTP
|TUNCAY AKDEMİR
|% 0,39
|7
|YENİDEN REFAH
|NEZİH YILDIRIM
|% 0,22
|4
|ZAFER PARTİSİ
|İBRAHİM YILDIRAN
|% 0,22
|4
|DSP
|YUSUF ÖZSOY
|% 0,17
|3
|HÜDA PAR
|MEHMET BARIŞ
|% 0,11
|2
|SAADET
|SEZER ÖZÇESOY
|% 0,11
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERHAT HAMAMCI
|% 49,89
|2.264
|CHP
|BALKAN AKTAŞ
|% 43,13
|1.957
|İYİ PARTİ
|AHMET DALAR
|% 3,42
|155
|YENİDEN REFAH
|HASAN GÜÇBİLMEZ
|% 2,27
|103
|BTP
|SEVGİ EROL
|% 0,35
|16
|SAADET
|YÜCEL İPEK
|% 0,33
|15
|HÜDA PAR
|HAMZA TARHAN
|% 0,26
|12
|ZAFER PARTİSİ
|MURAT ULUARABACI
|% 0,24
|11
|DSP
|TAGİ YILDIZ
|% 0,07
|3
|MİLLET
|MÜCAHİT CANBAZ
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İSHAK GÜNDOĞAN
|% 46,76
|2.284
|AK PARTİ
|MURAT UÇARER
|% 40,52
|1.979
|DİĞER
|% 7,88
|385
|DSP
|GÜRCAN DEMİRCAN
|% 1,95
|95
|İYİ PARTİ
|GÖKHAN AYGÜN
|% 0,78
|38
|DEM PARTİ
|RUZGAR ÇETİN
|% 0,68
|33
|DEVA PARTİSİ
|SABRİYE ELBASTI DELİCAN
|% 0,41
|20
|YENİDEN REFAH
|AHMET KÜÇÇÜK
|% 0,33
|16
|ZAFER PARTİSİ
|MURAT KOÇAK
|% 0,31
|15
|SAADET
|MUZAFFER KAPLAN
|% 0,14
|7
|BTP
|ERCAN HASÇELİK
|% 0,12
|6
|HÜDA PAR
|MUHAMMED KELEŞ
|% 0,08
|4
|MİLLET
|UĞUR ÖZDEMİR
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEYNEP GÜNEŞ
|% 53,42
|1.187
|CHP
|HASAN ÜNAL
|% 33,66
|748
|YENİDEN REFAH
|MEHMET GÜNER
|% 7,52
|167
|İYİ PARTİ
|CANAN RÜZGER TEMİZ EL
|% 3,69
|82
|SAADET
|FAHRİ KARABELİ
|% 0,99
|22
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR BAHAR
|% 0,36
|8
|DSP
|CEVAT BEKCİ
|% 0,18
|4
|DEM PARTİ
|MERT NİHAT KARAATLI
|% 0,09
|2
|BTP
|HAYRİ MERMERTAŞ
|% 0,05
|1
|HÜDA PAR
|İDRİS ARAS
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,31
|Katılım Oranı
|:
|% 78,00
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DSP
|HAYDAR ÇORUM
|% 51,97
|2.810
|MHP
|HALİL SAMİ BARIŞ
|% 44,98
|2.432
|SAADET
|MEHMET KAVAK
|% 1,15
|62
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA FEN
|% 0,91
|49
|YENİDEN REFAH
|LEMAN BAŞOL
|% 0,31
|17
|ZAFER PARTİSİ
|HALİL GÖBEKLİ
|% 0,24
|13
|BTP
|SEDA AĞIRDİL
|% 0,19
|10
|DİĞER
|% 0,18
|10
|HÜDA PAR
|MİKAİL ACİR
|% 0,07
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,37
|Katılım Oranı
|:
|% 78,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KAZIM KURT
|% 49,99
|104.210
|AK PARTİ
|ÖZKAN ALP
|% 38,5
|80.273
|İYİ PARTİ
|EMİNE EDİZGİL
|% 3,69
|7.698
|ZAFER PARTİSİ
|SELİM DORUK
|% 2,55
|5.319
|YENİDEN REFAH
|DİNÇ BİÇER
|% 1,45
|3.033
|DİĞER
|% 1,06
|2.215
|DEM PARTİ
|FERİT DİLMAN
|% 0,62
|1.299
|DSP
|GARİP YILDIRIM
|% 0,55
|1.157
|SAADET
|İSMAİL SATEKİN
|% 0,43
|895
|BTP
|NİHAT GÜNAYDIN
|% 0,24
|498
|TKP
|EBRU OKTAY
|% 0,17
|360
|MEMLEKET
|ALİHAN GÖÇMEN
|% 0,17
|346
|DP
|ABDÜLKADİR GÖZTAŞ
|% 0,16
|332
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KORKMAZ
|% 0,15
|307
|HÜDA PAR
|CEVDET YILDIRIM
|% 0,1
|202
|VATAN PARTİSİ
|MESERRET DOĞAN
|% 0,07
|146
|MİLLET
|NURETTİN ÇAKIROĞLU
|% 0,05
|97
|BAĞIMSIZ
|RİZA DEMİRALAY
|% 0,05
|95
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET DÖNMEZ
|% 40,74
|1.383
|CHP
|SAFİYE KESGİN
|% 30,31
|1.029
|YENİDEN REFAH
|FARUK GÜLER
|% 18,88
|641
|DİĞER
|% 5,74
|195
|DP
|AHMET DİNÇER
|% 1,97
|67
|İYİ PARTİ
|ERSİN NALBANT
|% 1,56
|53
|SAADET
|ADİL KESER
|% 0,71
|24
|MEMLEKET
|İLKER AKBAŞ
|% 0,03
|1
|DSP
|MUSA ÖZDALGIN
|% 0,03
|1
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR ÜNSAL
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,86
|Katılım Oranı
|:
|% 87,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|UĞUR TEPE
|% 50,31
|4.201
|MHP
|ERHAN ERDEN
|% 44,48
|3.714
|BAĞIMSIZ
|KERİM TURAN
|% 1,57
|131
|YENİDEN REFAH
|OKAN BÜYÜKSARI
|% 1,35
|113
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN
|% 1,28
|107
|GELECEK PARTİSİ
|MERAL ÖZDOĞANLI
|% 0,26
|22
|ZAFER PARTİSİ
|SELİM ARSLANGİRAY
|% 0,24
|20
|DİĞER
|% 0,17
|14
|DSP
|SEDAT ALTUNTAŞ
|% 0,12
|10
|MİLLET
|MEHMET ATEŞ
|% 0,11
|9
|BTP
|BARIŞ ÇALIKUŞU
|% 0,07
|6
|HÜDA PAR
|HASAN SEVİM
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HABİL DÖKMECİ
|% 47,81
|6.175
|AK PARTİ
|HÜSEYİN İLHAN
|% 46,86
|6.053
|İYİ PARTİ
|MURAT AHMET YILDIRIM
|% 2,59
|335
|YENİDEN REFAH
|ABDÜLKADİR ALTINEL
|% 0,99
|128
|ZAFER PARTİSİ
|MUTLU TEKİN
|% 0,86
|111
|SAADET
|İDRİS KAÇAR
|% 0,33
|43
|DSP
|CEYHUN DİLEK
|% 0,16
|21
|HÜDA PAR
|RAMAZAN AKSU
|% 0,16
|20
|BTP
|SEÇKİN YAVAŞ
|% 0,14
|18
|DEVA PARTİSİ
|DAVUT ÇELİK
|% 0,1
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,58
|Katılım Oranı
|:
|% 75,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ATAÇ
|% 54,35
|83.498
|AK PARTİ
|HAMİD YÜZÜGÜLLÜ
|% 36,71
|56.399
|DİĞER
|% 3,09
|4.741
|ZAFER PARTİSİ
|DİLEK BAYRAÇ
|% 1,88
|2.882
|İYİ PARTİ
|ŞÜKRÜ KETENCİ
|% 1,5
|2.312
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TACETTİN SARIOĞLU
|% 0,83
|1.276
|DEM PARTİ
|ELİF ASLAN
|% 0,43
|660
|SAADET
|ELİF ÖRS
|% 0,28
|424
|MEMLEKET
|ENES ERDÖNMEZ
|% 0,14
|214
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ÖZKARAYANIK
|% 0,13
|205
|BTP
|SABRİYE AŞIK
|% 0,13
|197
|DSP
|MÜRSEL ÇİLEK
|% 0,12
|180
|TKP
|BESTE BEGÜM YİĞİT
|% 0,11
|174
|EMEP
|BERİVAN ÖZKARA
|% 0,07
|112
|DP
|MUHAMMED EKREM ATİK
|% 0,07
|105
|BAĞIMSIZ
|EMRAH ALTUN
|% 0,05
|74
|VATAN PARTİSİ
|İSMAİL BAYRAKTAR
|% 0,03
|55
|MİLLET
|MUSTAFA HAS
|% 0,03
|45
|ANAP
|CEMİL İRTEKİN
|% 0,03
|40
|HÜDA PAR
|ÖMER ÖZÇAM
|% 0,02
|38
Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR SON - Son Dakika
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, rakibinin kazandığını iddia etmesine rağmen sandık sonuçlarına güvendiklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.
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