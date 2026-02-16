Esnaf Silahıyla Tehdit Etti

MASLAK Atatürk Oto Sanayi'de Fevzi Ş. (60), 33 yıl önce çırak olarak işe alarak dükkanına ortak ettiği ve 7 yıl önce de yolunu ayırdığı Faruk D.'nin (46), çevredeki esnafla arasını bozduğunu öne sürerek iş yerini bastı. Silahla tehditler savuran Fevzi Ş.'ye, Faruk D.'nin eşi Serpil D. (43) ve çevredekiler müdahale etti. Yarı çıplak şekilde aracına binerek olay yerinden ayrılan Fevzi Ş., Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından dükkanında yakalandı. Tutuklanan Fevzi Ş. ifadesinde, "Faruk D.'nin 'Kocanım ben senin. Sen karına sahip çıkamadın, şimdi başkalarıyla' diyerek bana hakaret etti. Kendimi kaybettiğimden bu olay yaşandı" dediği öğrenildi.

Olay, 14 Şubat Cumartesi günü saat 10.15 sıralarında Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1993 yılında Fevzi Ş., kuzeni Ergin B. (56) ile birlikte oto cam şirketi kurdu. Fevzi Ş., o yıllarda 14 yaşında olan Faruk D.'yi de yanına çırak olarak işe aldı. 2006 yılında Fevzi Ş., yanında çalışan Faruk D.'yi iş yerine ortak etti. 2017 yılında ise Fevzi Ş. ile Faruk D.'nin arası hırsızlık malını satın aldığı gerekçesiyle bozuldu. Bu olay nedeniyle Fevzi Ş., dükkandaki haklarını kuzeni Ergin B.'ye devretti. Fevzi Ş., 2019 yılında Faruk D. ve Ergin B.'den payını alarak iş yerinden tamamen ayrıldı. Bu sırada işlediği bir suçtan cezaevine giren Fevzi Ş. ise, eşinden ayrıldı.

SİLAHLA TEHDİT EDİP SOYUNDU

Psikolojik tedavi görmeye başlayan Fevzi Ş., yaklaşık 6 ay önce oto sanayi de bir iş yeri açtı. Bu durumu öğrenen Faruk D. ve Ergin B., iddiaya göre Fevzi Ş.'nin müşterileriyle ve iş yaptığı esnaflarla arasını bozdu. Hakkında kötü konuşulduğunu öğrenen Fevzi Ş., durumdan sorumlu tuttuğu Faruk D. ve Ergin B. hakkında mesajlaşma uygulaması üzerinden küfür içerikli bir görüntü paylaştı. Görüntüyü izleyen Faruk D., Fevzi Ş.'yi arayarak iddiaya göre küfür ve hakaret etti. Bunun üzerine Fevzi Ş., kurusıkı tabancasını da yanına alarak aracıyla Faruk D.'nin iş yerine gitti. Silahı çeken Fevzi Ş., iş yerindekileri tehdit etmeye başladı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Bu sırada Faruk D.'nin eşi Serpil D., Fevzi Ş.'ye müdahale etti. Vatandaşların da araya girmesi sonrasında üstünü çıkaran Fevzi Ş., yarı çıplak aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra silahsız geri gelen Fevzi Ş. tehditlerini sürdürdü. Tekrar aracıyla olay yerinden ayrılan Fevzi Ş., bu kez dükkanına gitti. Faruk D.'nin şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin iş yerinde olduğunu tespit etti. Dükkanında yakalanan Fevzi Ş., çöpe attığı kurusıkı tabancayla birlikte emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

İfadesi alınan ve hakkında adli işlem başlatılan Fevzi Ş., ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Fevzi Ş., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Tehdit-hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fevzi Ş.'nin poliste 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

'MÜŞTERİLERLE VE ESNAFLA ARAMI BOZDULAR'

Fevzi Ş. ifadesinde, "Ergin B. ve Faruk D. iş yaptığım müşteriler ve esnafla aramı bozdular. Benim iş yaptığım müşterilerimi bulup aleyhimde konuşmalar yaptılar. Dün gece kafama takıldığı için alkollüyken bu şahıslar hakkında küfür içerikli video paylaştım. Faruk D. beni aradığında ise, 'Sen kimsin' dedim. Faruk D. de, 'Kocanım ben senin. Sen karına sahip çıkamadın, şimdi başkalarıyla' diyerek bana hakaret etti. Bende 'Neredesin sen' dedim. Faruk bana 'Gel dükkandayım' dedi. Ben de Faruk D.'nin dükkanına gittim. Dükkanın kapısını açarak 'Neredesin gel' deyince Faruk D. elinde sert bir cisimle yanıma doğru gelmeye başladı. Karısı Serpil D. araya girdi. Beni itti ve o esnada tırnağıyla burnumu çizdi. Ben de koşarak arabaya gittim ve kurusıkı tabancamı alarak havaya doğrulttum. O esnada orada bulunanlar araya girdi. Çevrede bulunan esnaf beni oradan uzaklaştırınca dükkanıma döndüm. Faruk D. bana, kızlarıma ve eski eşime hakaret ettiği için bu olay yaşandı. Kendimi kaybettiğimden böyle olaylar oldu" dedi.