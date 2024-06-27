Estonya Cumhurbaşkanı Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekliyor - Son Dakika
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Estonya Cumhurbaşkanı Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekliyor

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, ülkesinin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklediğini ve desteklemeye de devam edeceğini belirterek, "Türkiye ve AB arasındaki diyalog çok kıymetli. Türkiye'nin stratejik olarak AB komşuluk güvenliği açısından çok önemli olduğunu biliyoruz.

27.06.2024 19:24
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Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, ülkesinin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklediğini ve desteklemeye de devam edeceğini belirterek, "Türkiye ve AB arasındaki diyalog çok kıymetli. Türkiye'nin stratejik olarak AB komşuluk güvenliği açısından çok önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Karis, Türkiye ile Estonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin ve dostluğunun 100. yılını kutladıklarını, iki ülke arasındaki kültürel paylaşımların ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.

Estonya'nın 1929'da ilk konsolosluğunu İstanbul'da açtığına, tarihsel açıdan iki ülkenin iyi ilişkilere sahip olduğuna dikkati çeken Karis, Türkiye'nin Estonya'daki Sovyet işgalini tanımadığını aktardı.

Karis, Türkiye ve Estonya'nın NATO çerçevesinde müttefik olduklarını, iki ülkenin transatlantik güvenlik alanında çalışmalarının ortaklaşa şekilde devam ettiğini anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'a arama kurtarma ekibi gönderdiklerini hatırlatan Karis, iki ülkenin hem ulusal hem de bölgesel düzeyde işbirliklerinin sürdüğünü dile getirdi.

Karis, Afrika ve Orta Doğu'da imar çalışmalarına yönelik katkılarına da dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İki ülke arasındaki dostluğun ve diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılını kutluyoruz. Bunun çok önemli bir vesile olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle geleceğe yönelik bakış ortaya koyabileceğiz. Savunma alanındaki işbirliğimiz ve aynı zamanda savunma sanayi alanındaki ortaklaşa yaptığımız çalışmalar vesilesiyle Estonya'daki savunma güçlerine Türkiye'den zırhlı araçlar sağlanacak ve ilgili işletmeleri yarın ziyaret edeceğim. Burada ticaret hacmimize baktığımız zaman, bu sayede giderek artıyor. 709 milyon avroluk bir hacme ulaştık. 2020'ye kıyasla iki katına ulaşmış bulunuyor ve aynı zamanda tabii iki taraflı olarak artmasını bekliyoruz."

Türkiye'nin AB üyelik süreci

Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili konuşan Karis, Türkiye'nin önemli aday ülke olduğunu, Estonya'nın bu üyelik sürecini desteklediğini ve desteklemeye de devam edeceğini söyledi.

Karis, "Türkiye ve AB arasındaki diyalog çok kıymetli. Türkiye'nin stratejik olarak AB komşuluk güvenliği açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki AB, Türkiye ile diyaloğunu devam ettirmeli ve daha da derinleştirmelidir. Türkiye'nin aynı zamanda dünyadaki en büyük mülteci nüfusa ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği için önemli bir partner göç konusunda." diye konuştu.

Rusya- Ukrayna Savaşı'na değinen Karis, savaşın sadece Avrupa bölgesinde değil aynı zamanda küresel güvenlik mimarisi açısından son derece derin etkiler ortaya koyduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın varlığını sürdürmesinin herkes için çok önemli olduğuna işaret eden Karis, şunları söyledi:

"Ukrayna'nın varlığını sürdürmesine yönelik ayakta kalması için Türkiye'nin de desteği çok önemlidir. Yine gayri safi yurt içi hasılamızın yüzde 0,25 oranında bir katkı sağlıyoruz biz de Ukrayna'ya. Rusya'nın Ukrayna'da durdurulmaması halinde Rusya'nın saldırganlık açısından iştahı giderek daha da artacaktır. Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Kırım'ın 2014'te işgalini, ilhakını kınamıştı ve kabul etmemişti Türkiye. Karadeniz tahıl girişimi açısından da Türkiye'nin yaptığı katkılar çok önemliydi, çok kıymetliydi. Küresel gıda güvenliği açısından da bu tahıl girişimi çok önemliydi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlatmış olduğu savaş aynı zamanda dünya çapında da gıda güvenliğini tehdit etmiştir."

Karis, NATO'nun 75. yılını kutladığını hatırlatarak, Washington zirvesinde çok önemli mesajların verilmesi gerektiğini, Ukrayna'ya destek mesajının tekrarlanması gerektiğini, Rusya'yı "askeri bir güçle" yenebileceklerini ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin konuşan Karis, bölgeye insani yardıma olan ihtiyacın giderek arttığının altını çizdi.

Karis, Birleşmiş Milletlerde (BM) Filistin'in tam üyeliğini desteklediklerini ve BM Genel Kurulunda Filistin'e daha fazla hakların verilmesi konusunda da desteklerini yinelediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"BM'nin Filistinli mültecilere yönelik, çalışmalarını sürdüren, yardımı destekleyen organizasyonuna yönelik de desteğimizi devam ettiriyoruz. Gerçekten burada yaşanan çatışma daha önce eşi benzeri görülmemiş bir boyutta devam ediyor ve özellikle de Gazze Şeridi'nde en çok uluslararası yardıma, insani yardıma ihtiyaç duyan kişilere bu yardımın bir an evvel ulaştırılması gerekiyor."

(Bitti)

Kaynak: AA

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