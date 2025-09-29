Eyüpsultan'da Zincirleme Kaza - Son Dakika
Eyüpsultan'da Zincirleme Kaza

Eyüpsultan'da Zincirleme Kaza
29.09.2025 08:39
TEM Otoyolu'nda 17 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da sağanak etkili oluyor. Mesai öncesinde trafik yoğunluğu yaşanırken kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Eyüpsultan, TEM Otoyolu üzerinde 17 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM'de her iki yönde de trafik oluşurken, kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İstanbul'da 17 aracın karıştığı zincirleme kaza

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 06.45 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent mevkisinde meydana geldi. TEM Otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönde de zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul'da 17 aracın karıştığı zincirleme kaza

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kazada 17 aracın hasar gördüğü ve bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da 17 aracın karıştığı zincirleme kaza
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Zincirleme Kaza - Son Dakika

SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Zincirleme Kaza - Son Dakika
