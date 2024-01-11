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Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi - Son Dakika
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Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi

Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta, tedavisinin devam ettiği hastane odasında ilk kez konuştu. Usta, "Saldırganla benim hiçbir alakam yok. Ne tanırım, ne bilirim. Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Hocalarını korumak için öğrencilerim canlarını siper ettiler" ifadelerini kullandı.

11.01.2024 - 19:16,  Güncelleme: 19:17
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Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta, tedavisinin devam ettiği hastane odasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galip Usta, "Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Hocalarını korumak için öğrencilerim canlarını siper ettiler" dedi.

FATİH CAMİİ İMAMI BIÇAKLI SALDIRIDA YARALANDI

İstanbul Fatih Camisi'nde 8 Ocak Pazartesi günü, akşam namazında "Ey Müslümanlar gafletten uyanın" diye bağıran Ömer Salgın, görevliler tarafından çıkarılmış daha sonra tekrar camiye girerek imam odasında öğrencilerine ders veren cami imamı Galip Usta ve öğrencisi Bilal Erdem'i bıçaklamıştı. Saldırgan, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanırken imam Galip Usta'nın hastanede tedavisine devam ediliyor.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Şahısla hiçbir alakam yok, ne tanırım, ne bilirim

SALDIRININ ARDINDAN İLK KEZ KONUŞTU

Tedavisinin devam ettiği hastane odasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Camii imamı Galip Usta, "Vahim bir kaza atlattık ama yüce Allah'ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük. Halkımızın, insanlarımızın dualarıyla, sevdiklerimizin, talebelerimizin ve hocalarımızın dualarıyla Allah'a şükür ucuz atlattık. Allah'a şükür gayet iyiyim. İnşallah pazartesi günü taburcu olurum" diye konuştu.

"SALDIRGANLA BENİM HİÇBİR ALAKAM YOK"

Bıçaklı saldırı anını anlatan Fatih Camii imamı Galip Usta şunları söyledi: "Saldırganla benim hiçbir alakam yok. Ne tanırım, ne bilirim. 'Bağırmış, etmiş. Hoca bir şey söylemiş' gibi şeylerin aslı astarı yoktur. Nöbetçi olduğum için de akşam namazını kıldırdım. Namazının akabinde bir adam çıktı. 'Ey Müslümanlar gafletten uyanın' diye bağırdı. Bir şeyler daha söyledi. Ben dönüp baktım. Bizde meczup eksik olmaz. Namazı kıldırdım. Oradaki görevliler onu dışarı çıkarmış. Benim hiçbir şeyim olmadı. Ben imam odasında ders yaparken aniden girdi içeri.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Şahısla hiçbir alakam yok, ne tanırım, ne bilirim

"ÖĞRENCİLERİM CANLARINI SİPER ETTİLER"

Direkt üstüme saldırdı, bıçağı çekti. Olay o şekilde devam etti. Benim üniversitede, ilahiyat fakültesinde okuyan öğrencilerim vardı. Bilal efendi kardeşime, Allah ona da şifa versin. O da yaralandı. Diğer Yusuf Mumcu öğrencimiz o da vardı. O yaralanmadı ama diğer bir başka Yusuf İslam kardeşimizin ayağı kırıldı. Ayak bandaja alındı. Benimle birlikte üç gazi olduk. Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Hocalarını korumak için öğrencilerim canlarını siper ettiler. Allah da onların yar ve yardımcısı olsun. Onlara acil şifalar dilerim."

Usta, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere olay başladığı andan itibaren arayan, soran tüm yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz, ziyaret edenlerimiz... Yani o kadar çok ilgi alaka var ki. Hamd olsun, hastane de tüm ekipleriyle seferber olmuş durumda. Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok. Müslüman kadere inanır. 'Men amene bil kader, emine mine'l- keder' yani kadere inanana keder olmaz. Biz Allah'a inanmışız efendim. Bir an önce efendim bir ömür hizmet ettiğim dinimize, camimize, Kuran'ımıza, talebelere hizmet etmeyi ben de Allah'ımın izniyle arzu ediyorum. İnşallah, dualarınızla bir an önce başlarım" dedi.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Şahısla hiçbir alakam yok, ne tanırım, ne bilirim
Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
Kaynak: DHA
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