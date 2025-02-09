Fatih Erbakan: "Cumhurbaşkanı'nın 'Dostum Trump'a' İki Çift Söz Edilmediğini Üzülerek Görüyorum"

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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Başkanı Trump'ın, " Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planı"na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını öne sürdü. Erbakan, "Peki ya bizim hükümetimiz ne diyor? Türkiye'miz ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bugüne kadar bu konuyla ilgili 'dostum Trump'a' iki çift söz edilmediğini üzülerek görüyorum. Açık ve net çağrımızı yapıyorum. Bu saldırgan ve Siyonist plan karşısında; Türkiye'deki tüm Amerikan üslerini ve radarlarını kapatın. İsrail'e, petrol başta olmak üzere tüm ticari ve stratejik sevkiyatı kesin. İsrail ile tüm diplomatik ilişkileri sıfırlayın" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde "İl Başkanları Toplantısı" öncesinde basın toplantısı düzenledi. Erbakan konuşmasına, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenleri anarak başladı.

Yeniden Refah Partisi'nin deprem bölgesine ziyaretlerde bulunduğunu, 650 bin kişinin hala konteyner kentte yaşadığını gördüklerini belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız 20-25 konteynerlarda yaşamaya devam ediyorlar. Bu noktada elbette ki yetkililerin gereken adımları bir an önce atması ve bu sıkıntılara bir an evvel son verilmesi gereklidir. O dönemde verilen sözlerin vaatlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bizler, bu ülkenin insanları olarak, nice felaketlerle, facialarla karşı karşıya kalıyoruz maalesef. Mukadderat karşısında boynumuz kıldan ince, ancak, yetkililerin ihmalleri nedeniyle kayıplar yaşadığımızda elbette tepki göstereceğiz. Birçok facianın, felaketin ardından, yetkililerin ihmalleri ortada olduğu halde, gözünü kar hırsı bürümüşlerin acımasızlıkları, vurdumduymazlıkları ortada olduğu halde, insanlarımızın yüreklerini biraz olsun ferahlatacak adımların atılmamasına elbette tepki göstereceğiz"

"İstifa eden, hakkında dava açılan hiçbir üst düzey yetkili yok"

Deprem felaketinde 53 bin 737 vatandaşın hayatını kaybettiğini, açılan bin 491 kamu davasında 189 sanığa ceza verildiğini hatırlatan Erbakan, "İstifa eden, hakkında dava açılan hiçbir üst düzey yetkili de yok. Hepimizin yüreklerini yakan çok büyük maden facialarından hüküm giyen az sayıdaki insanın, bir süre sonra tahliye edildiklerini görüyoruz" dedi.

Erbakan, Kartalkaya'daki Bolu Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasına ilişkin, Bolu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu İl Özel İdaresi'nin sorumluğu olduğunu ifade ederek, "İstifa etmeleri gerekir. Sorumluluğu sadece otel sahibine yıkarak işin içinden sıyrılmak yerine, tüm sorumlularla ilgili gerekli adımlar atılmalıdır" diye konuştu.

Fatih Erbakan, taklit ve tahşiş gıdalarda artış olduğunu, sahte içki yüzünden yüzlerce insanın öldüğünü, turizm sektöründe otellerin denetlenmediğini belirterek, "İktidarda çeyrek asırını doldurmak üzere olan kadroların yönetemedikleri gibi artık denetleme fonksiyonunu da yerine getiremedikleri açıktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, iktidar ve ana muhalefet partisinin ülkenin gerçek sıkıntılarıyla ilgilenmediğini öne sürerek, "Ülkenin gerçek gündemi, yaşanan derin yoksulluk, emeklinin çilesi, asgari ücretlinin hayatta kalma mücadelesidir. İktidar her ne kadar gündemi değiştirmek için türlü operasyonlar yapsa da günün sonunda da ya da ayın sonunda vatandaş boş tencereyle, ödenemeyen kiralarla, faturalarla baş başa kalıyor" yorumunu yaptı.

"Bir an evvel seçime gidilmeli"

Erbakan, vatandaşların alım gücünün düştüğünü belirterek, erken seçim çağrısında bulundu. Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

"Verdikleri kuş kadar zam daha 1 ay geçmeden uçtu gitti. Asgari ücretliye, emekliye 2025 yılında yine çile yine mücadele düştü. Karşı karşıya olduğumuz ekonomik tablo öyle bir tablo ki. Bugüne kadar iktidara tam destek veren bazı gazetelerin, yazarların bile, ufak ufak tepki göstermeye başladıklarını görüyoruz. Evet, mızrak çuvala sığmıyor. İçinde bulunduğumuz durum maalesef vahim bir durumdur. Bizim çağrımız, iktidarın en kısa zamanda seçim yolunu açmasıdır. Biz inanıyoruz ki, bir an evvel seçime gidilmesiyle, milletimiz Milli Görüş'ün tek temsilcisi Yeniden Refah Partisi'ne görevi verecek ve Milli Görüş iktidarı, bu görevi, daha önce olduğu gibi en güzel şekilde yerine getirecektir"

Trump ve Netanyahu görüşmesini değerlendirdi...

Erbakan, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesine dair eleştirilerde bulundu. Erbakan, şunları kaydetti:

"Terör ve savaş suçlusu katil Netanyahu'nun ABD ziyaretinde gördük ki ABD'nin yeni Başkanı Trump her ne kadar Grönland'dan, Meksika'dan, Kanada'dan, Panama'dan söz ederse etsin. Bunların hepsi göz boyamak ve gündemi saptırmak içindir. Asıl amaç, Panama'nın işgalinden söz ederken Gazze'yi işgal etmektir. Meksika Körfezi derken, Gazze Şeridi'ni İsrail Sahili'ne çevirmektir. Grönland'ı işgalden söz ederken, Filistinliler'in binlerce yıllık yurdu olan Gazze topraklarını bu coğrafyaya sonradan gelen Siyonist göçmenlere, Yahudi yerleşimcilere vermektir.

Trump'ın birinci başkanlık döneminde ABD, her zaman olduğundan daha fazla Siyonizm'in emrine girmiş ve ABD; Kudüs'ü, Uluslararası Hukuk'a aykırı bir şekilde işgalci İsrail'in başkenti olarak tanımış ve büyükelçiliğini de buraya taşımıştı. Trump ikinci başkanlık döneminde de İsrail'in emrinde olduğunu, Siyonizm'in kölesi olduğunu daha ilk günden göstermiştir. Donald Trump, Katil Netanyahu'yu kabulünde sarfettiği cümlelerle, tarihin en derin kırılma anlarından birini başlatmış oldu. İsrail'in katliamının şakşakçısı Trump, 'Gazze'yi biz devralacağız' diyor. 'Gazzeliler'i Ürdün ve Mısır'a göndereceğiz' diyor. 'Gazze'ye Dünya vatandaşlarını yerleştireceğiz' diyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ve Ürdün Kralı Abdullah'ın Gazzeliler'i kendi topraklarına alacağını söylüyor. Trump, 'Gazze artık bir Amerikan toprağı olacak' diyor. Biz biliyoruz ki, Gazze'ye İsrailli işgalciler yerleştirilecek. Filistinliler'in yurdu, Siyonist Yahudiler'e yurt olarak verilecek. Büyük İsrail Planı yürümeye devam edecek.

"Kötü günler geride kaldı, evet, en kötü günler kapıda"

Bir yandan da bakıyorsunuz birileri yeni seçilen ABD Başkanı Trump'tan medet umuyorlar. 'Ateşkeste payı oldu', 'sayın Cumhurbaşkanı ona dostum dedi'. 'Trump, Biden gibi değildir' diyorlar. Bu adamdan mı İslam alemine hayır gelecek? 'Ateşkes oldu, savaş bitiyor, kötü günler geride kaldı' diye sevinç naraları atanlar uyanın. Kötü günler geride kaldı, evet, en kötü günler kapıdadır. Ateşkes, Gazzeliler'in gözyaşı dinsin diye değil, Amerikan işgali başlasın diye yapıldı. İsrail rehinelerini geri aldıktan sonra, savaş ve işgal acımasız biçimde tekrar başlayacak. Nerede uluslararası hukuk? Nerede insan hakları? Batsın sizin Batı medeniyetiniz. Soykırıma sessiz kalan medeniyetiniz batsın. İşgale sessiz kalan medeniyetiniz batsın. Milyonlarca masumu silah zoruyla göçe ve ölüme zorlayan zorbalığınız batsın. Yeniden Refah Partisi iktidara gelir gelmez sizin Siyonist planlarınızı çöpe atacak"

"Türkiye'deki tüm Amerikan üslerini ve radarlarını kapatın"

Erbakan, Trump'ın "Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planı"na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Peki ya bizim hükümetimiz ne diyor? Türkiye'miz ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bugüne kadar bu konuyla ilgili 'dostum Trump'a' iki çift söz edilmediğini üzülerek görüyorum. Sayın Dışişleri Bakanı da cılız bir tepki vermekle yetindi. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Trump, işgal planını açıkladı. Katil Netanyahu'nun ağzı kulaklarında. Peki, biz ne yapacağız ' Olana bitene seyirci mi kalacağız' Yoksa bize yakışan şekilde aksiyon mu alacağız? Açık ve net çağrımızı yapıyorum. Bu saldırgan ve Siyonist plan karşısında; Türkiye'deki tüm Amerikan üslerini ve radarlarını kapatın. İsrail'e, petrol başta olmak üzere tüm ticari ve stratejik sevkiyatı kesin. İsrail ile tüm diplomatik ilişkileri sıfırlayın. D-8 Üyesi ülkelerin ve tüm Müslüman ülkelerin ayağa kalkması ve yaptırım uygulaması için gerekli diplomatik girişimleri başlatın. Trump'ın tehditlerine kulak asmayın. Zulüm, işgal ve büyük İsrail planı karşısında sadece konuşmak yerine adım atın. Bunları yapmazsanız büyük bir vebalden kurtulamazsınız."