Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor olaylarını değerlendirdi

Güncel

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzon spor karşılaşması sonrası yaşanan olaylara ilişkin düzenlenen olağanüstü kongrede açılış konuşmasını yaptı. Koç, "Trabzon'da yaşananlar planlı ve organizedir. Açık ve net söylüyorum, kim üstüne alınırsa alınsın. Bu duruma göz yumulmuş ve müsaade edilmiştir. Gergin geçeceği apaçık belli bir maçta valilik ve emniyet müdürlüğü gereken güvenliği sağlayamamıştır" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 17 Mart'taki Trabzonspor maçı sonrasında yaşanan olaylara ilişkin düzenlediği Olağanüstü Genel Kurulu, İstanbul Kadıköy'deki Şükrü Saracoğlu Stadı'nda toplandı. Fenerbahçe'nin 17 Mart'ta, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırması üzerine Kulüp Başkanı Ali Koç, olağanüstü kongreye gideceklerini ve ligden çekilmeyi de görüşeceklerini açıklamıştı.

Stadın neredeyse yarısını dolduran kongre üyeleri, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı. Divan Başkanı seçilen Uğur Dündar, genel kurulun gündemindeki ligden çekilme maddesini de sundu ve üyelerin oylarıyla gündemin görüşülmesi kabul edildi. Açılış konuşmasını yapmak üzere Ali Koç kürsüye geldiği sırada tribünlerden "Yolu sen çizdin. Birlikte yürüyeceğiz. Sonsuza kadar" yazılı dev pankart açıldı.

Konuşmasına "Dik durduk, eğilmedik. Sıkınıtı da burada başlıyor. Olağanüstü bir kongreye olağanüstü katılım... Neden olağanüstü diyorum. Anlatacaklarımız çok. Burayı doldurarak düşmana korku, dosta güven verdiniz. Helal olsun sizlere" diyerek başlayan Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin bildiği gibi camia olarak uzun zamandır sadece spor alanında değil; hukuki, sosyal, ekonomik alanda büyük bir mücadele vermek zorunda kaldık. Dünyanın hiçbir normal ülkesinde tamamlanmasına izin verilmeyecek müsabakayı bir kez daha oynamak zorunda bırakıldık. Bir kez daha organize bir zorbalıkla şampiyonluğumuz elimizden alınmaya, emeklerimiz çalınmaya teşebbüs edilmiştir. Korkarım ki bu teşebbüsler sezon sonuna kadar devam edecektir. Bu yaşananlar, birazcık vicdanı olan herkesi rahatsız edecek boyuttadır. Bugün burada olağanüstü toplanmamızın sebebi sadece o maçta yaşananlar değil, çok daha fazlasıdır. Son maçlarda kaybettiğimiz 3 şampiyonluk, sözde şike kumpası, kirli ittifaklarla şampiyonluklarımızın çalınması, saha içinde insanları çıldırtan kararlar, TFF ve kurullarının çifte standart yaptırımları, başarı için her yol mübah anlayışı ile kin ve nefret kusan bazı rakipler ve saymakla bitmeyecek birçok olay, bizlere artık yeter dedirtti. Gerçek anlamda yeter, o bildiğiniz yeterlerden değil.

"MAÇA GELEN TARAFTARLAR ARANMADI"

Biz camia olarak bana göre akılalmaz bir sabır gösterdik. Sağduyu ile yıllarca bize yapılan haksızlıkları haykırdık. Ülkemizi planlı bir şekilde, daha önce de yaptıkları gibi futbol üzerinden kaosa sürüklemeye çalışanlar var dedik ve diyoruz ancak ne sesimizi duyan var ne utanan ne sıkılan. Kısacası dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmamış, yaşanmayacak ve yaşanmasına izin verilmeyecek anormalliklere ve haksızlıklara 20 yıldır maruz bırakıldık. Bu duruma tepki göstermemek, hayatın olağan akışına aykırı. Onun için bugün buradayız. Trabzon'da yaşananlar planlı ve organizedir. Açık ve net söylüyorum, kim üstüne alınırsa alınsın. Bu duruma göz yumulmuş ve müsaade edilmiştir. Gergin geçeceği apaçık belli bir maçta valilik ve emniyet müdürlüğü gereken güvenliği sağlayamamıştır. Bugün genel kurul toplantısındayız, İstanbul emniyeti çok daha iyi bir güvenlik önlemi almıştır. Herkesin üstü tek tek aranmıştır, olması gerektiği gibi. Trabzon'da yaşanan güvenlik zafiyeti hiçbir şekilde hafife alınacak bir konu değildir. Maça gelen taraftarlar aranmamıştır. Passolig kartları tüm takım taraftarına açılmıştır. Tribünlerin en görünen yerinde oturan maskeli gruplar göz ardı edilmiştir. Karadeniz'in insanı merttir. Mert olan tribünde maske ile oturmaz. Devletimiz bunların hesabını soracak mıdır?

"OYUNCULARIMIZ ARMAMIZI KAHRAMANCA TEMSİL ETTİ"

Tüm bu yaşananlar bize gösteriyor ki, sanki orası özerk bir bölge, özerk bir cumhuriyet. Acaba biz şiddeti normalleştiren bir ülke haline mi geldik? Orada yaşanan linç teşebbüsleri tamamen göz ardı edilip futbolcularımızın kendilerini savunması günlerce konuşuluyor. Hayatında kavgaya girmemiş adam, kavga hakkında ders veriyor. Yazıklar olsun size. Kendilerini savunan futbolcularımız, TFF tarafından PFDK'ya sevk edilmiştir. İşte böyle bir Türkiye'de rekabet etmeye çalışıyoruz. Onların anlayışına göre oyuncularımız kaçmalıymış. Kaçsalarmış fazla güç kullanmak zorunda kalmazlarmış ve bütün bunlar yaşanmazmış. Oyuncularımız Trabzon'da armamızı kahramanca temsil etti. Perde arkasında futbolcularımıza ceza verilmesi için yapılan baskıların farkındayız."

ERDEN TİMUR'A: "FENERBAHÇE SENİ NOT ETTİ"

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'a da isim vermeden tepki gösteren Koç, şunları söyledi:

"Yaşanan olayları son derece hafife alarak tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirtmeye çalışan bazı rakiplerimizi de not ettik ancak bir tanesi var. Lugattaki kelimeleri insan versiyonu olsa yalanın insan versiyonu olurdu. Terbiyesiz. Utanmadan televizyona çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'Olmamalıydı' diyerek 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar... Fenerbahçe seni not etti. Sen camianda 3-5 gün popüler olabilirsin bu söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince..."