Ferdi Tayfur\'un Vefatı, Sevenleriyle Duygusal Anlar Yaşandı

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SEVENLERİNDEN HELALLİK ALINDI

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Antalya Valisi ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hastaneye gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Hastane önünde toplanan Tayfur'un sevenleri ise şarkılar söyleyerek sanatçıyı andı. Kalabalığın bulunduğu alana gelen bir minibüstekiler ise Ferdi Tayfur'un parçalarını açarak sevenlerine dinletti.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bu sırada Tayfur'un cenazesi hastanenin morgundan cenaze aracına konularak kalabalığın bulunduğu alana getirildi. Cenaze aracı kalabalığın ortasında dururken, sevenlerinden helallik alındı. Kalabalığın arasına gelen Vali Hulusi Şahin ve Emniyet Müdürü İlker Arslan da törene katılarak dua etti. Bu sırada Tayfur'un yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Tayfur'un yeğeni ise cenaze aracına bakarak 'Dayıcım' diye gözyaşı döktü.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Diğer yandan hastaneden yapılan açıklamada, Ferdi Tayfur'un 16 Aralık tarihinde askeri uçak ile hastaneye getirildiği, daha önce oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği, ameliyatın ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Aynı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ferdi Tayfur, dün öğle saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda devam eden tedavisi ve doktorların çabasına rağmen bu akşam 19.38'de yaşamını yitirdi."