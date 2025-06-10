Ferdi Zeyrek İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek İçin Tören Düzenlendi

Ferdi Zeyrek İçin Tören Düzenlendi
10.06.2025 13:36
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için tören yapıldı, ailesi ve partililer katıldı.

ZEYREK İÇİN BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek için belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene; Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte çok sayıda partili katıldı.

'BİZE EMANET ETTİĞİ BAYRAĞI DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ'

Törende Ferdi Zeyrek'in özgeçmisi okundu. Ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Desti, Başkan Zeyrek ile göreve seçildikten sonra tanıştığını belirtip, "Manisa'ya olan sevdasını burada gördüm. Her işin hesabını sorardı. Her bayramda personeli tek tek gezerdi. Son ziyaretinde, 'İyice dinlenin, ailenizle vakit geçirin, dönüşte çok çalışacağız' dedi. O bayrağı çok yukarı koydu. Biz de bundan sonra bize emanet ettiği bayrağı alıp, daha yukarı taşıyacağız" dedi.

'3 YAVRUMA HEM ANNE HEM BABA OLACAĞIM'

Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de "O Manisa sevdalısıydı. O hepinizi seviyordu. İnançlı bir adamdı. Gecesi gündüzüne katıp, 'Yapacak çok işim var' diyordu. Hep hayaliydi, 'Belediye başkanı olacağım' diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki, 'Nurcan dik dur, 3 çocuğumuz var.' Ona sözümü verdim. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı. Hakkınızı helal ediyor musunuz? 3 yavrum var, sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa'nın bütün Türkiye'nin duaları bizimle" diye konuştu.

'BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİRDİ'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise "'Ağabey bir daha anlatsana' diyordu. Grup toplantısında Manisa seçimini anlatmıştım. 'Ağabey bir daha anlat, güzel anlatıyorsun' diyordu. Deniz Baykal 2009'da belediye başkan adayımız rahatsızlanıp çekilince, 40 gün kala, 'Manisa'ya aday ol' dedi bana. Ben de dedim ki 'O seçim çoktan gitti. Çok geciktik. Alamayız orayı, Manisa'yı alamayız.' Dedi ki 'Alırsın.' 'Genel Başkanım bir önceki seçimde oyumuz yüzde 6. Nasıl alacağız Manisa'yı?' dedim. Dedi ki 'Sen alacaksın. Bu seçimde değil ama Manisa Belediyesi'ni sen alacaksın.' Ben alamadım, o aldı, Ferdi aldı. Biz, burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları, ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumuzun direği sızlar. Ferdi, benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı; eşine, çocuklarına, bir de bu Manisa'ya. Yunusemre, belediye başkan adayı olmak istiyordu. 'Ben alacağım, kazanacağım ağabey orayı' diyordu. Dedik ki 'Hayır, Şehzadeleri de kazanacağız, Yunusemre'yi de.' 'Ben' dedi. 'Sen büyükşehir.' 'Ağabey, onun en üst katından İzmir görünüyormuş. Bize vermezler orayı' dedi. 'Sen alırsın Ferdi' dedim. 'Alınmaz' dedi. Dedim ki; 'Manisa'da, Yunusemre'de seni sevmeyen var mı? Yok. Senin dolaştığın hiçbir yerde seni sevmeyen bir kişi kalmaz. Sen bir yeter ki çalış.' Bir mucize gerçekleştirdi. Yüzde 6 alamadığımız şehirde, yüzde 60 aldı" dedi.

'ŞİMDİ YÜKÜMÜZ HER ŞEYDEN AĞIR'

Özgür Özel, "Bana diyordu ki 'Yüküm ağır. Burayı, memleketi emanet ettin, gittin.' Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa'yı emanet etti, gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. O gidince ne yapacağız; bilmiyorum. Onun kadar çok sevilmeyi, onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi. Mesela hitabeti, kürsüsü iyi değildir ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip, bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok. Buraya gelen herkese, Sayın Genel Başkanıma, Sayın Valime, ki haklarını helal etsinler Celal Bayar Üniversitesi'ne, Manisa bürokrasisine, diğer partilerin değerli temsilcilerine, Türkiye'nin dört bir yanından koşup gelenlere teşekkür ediyorum. 'Hastaneye Konya'dan çıktık geldik' dediler. Konya'dan gelmiş dua okumaya. 'Sen ne tanıyorsun Ferdi'yi?' dedim. 'Yüzünü gördüm, duydum, çok iyi biriymiş' dedi. 3 gün durdu, aslında öldüğü ilk anda Nurcan'ı alıştırmak için, sizi, bizi alıştırmak için 3 gün bayram tatilinde bekledi. Mesaiyi aksatmadan ilk mesai gününde geldi. Kızları bize emanet. Ailesi bize emanet. Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin. Hep helallik istiyoruz. Bizden Ferdi'ye az geçmiştir, Ferdi'den hepimize çok geçti. O hakkını helal etsin. Allah hepimize sabır versin. Dayanma gücü versin" diye konuştu. Konuşmaların ardından İl Müftü Vekili İsmail Temur dua okudu. Manisa'da 15 ay önce seçilerek göreve gelen Başkan Zeyrek'in cenazesi Hatuniye Camisi'ne getirilecek. Burada kılınacak öğle namazı sonrası Zeyrek'in cenazesi, Cumhuriyet Meydanı'na getirilecek ve cenaze namazı burada kılınacak. Zeyrek'in cenazesi Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

FERDİ ZEYREK'İN ÖZGEÇMİŞİ

Ferdi Zeyrek, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü'nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Nevra UÇKAÇ-Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ferdi Zeyrek İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

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