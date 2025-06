Ferdi Zeyrek\'in Sağlığına Umutlar

'ONUN GENÇLİĞİ BU ZORLUKLARI AŞACAK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin önünde gazetecilere açıklama yaptı. CHP ailesi olarak bir arada olduklarının altını çizen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Tüm ulusumuz, o sevilen, çalışkan, Manisa'yı değiştiren, dönüştüren kısa sürede çok şey katan belediye başkanının sağlığına kavuşması için dualar ediyor. Umut ediyoruz inşallah Ferdi başkanımız bu zor süreci atlatacak. Onun gençliği, güzel kalbi, enerjisi, iyi insan özelliği bu zorlukları aşacak. Bugün burada belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, partimizin örgüt başkanları bir arada. Olayın olduğu andan itibaren genel başkanımız, Ferdi başkanımızın yanından bir saniye ayrılmadı. Bu siyasetin yoğun gündeminde, çok cephede mücadele eden partimiz maalesef bayram günü böyle üzüntü verici bir olayla karşı karşıya kaldı. Bu badireli günleri de birlik içinde atlatacağız" dedi.

'KENDİ CANIMIZI MANİSA'YA EMANET EDİYORUZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle birlikte dönüşümlü olarak hastaneden ayrılmadıklarını söyledi. Özel, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi var gücüyle, gece gündüz Ferdi başkanımızı yaşatmak için mücadele ediyor. Sürekli 'Bir başka hastaneye sevk edecek misiniz' diye soruluyor. Ferdi başkana bu soruyu sorsak, benim vereceğim cevabı verir. Biz kendi hastamızı Manisa'da tedavi etmezsek, Manisa'ya gelen mühendise 'İzmir'de oturma, Manisa'da otur, Manisa'da her şey var' nasıl diyeceğiz? Manisa'daki öğrenciye 'İzmir'de ev tutma, Manisa'da ev tut, alışverişi buradan yap' nasıl diyeceğiz? Biz sevdiklerimizi de kendi canımızı da memleketimize ve çok inandığımız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin kadrolarına emanet ediyoruz" diye konuştu.

'BÜTÜN TÜRKİYE SEFERBER'

Önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türkiye'deki üniversite hastanelerinin başhekimlerinin sürekli görüş alışverişinde olduğunu hatırlatan Özel, "Sürekli arıyorlar ve elden gelecek ne varsa o katkıyı sağlamak istediklerini ifade ediyorlar. Önerileri tıbben buraya iletiliyor, geniş WhatsApp gruplarında tüm tetkik ve tahliller tartışılıyor. Bütün hastalarımız için olduğu gibi, elbette ki nakilde fayda olan bir durum olursa, hastane 'Bizi aşan bir durum var' derse değerlendiririz. Ancak her şeyin yapıldığı, herhangi bir nakle gerek olmadığını ifade ediyorlar. Biz de Zeyrek ve CHP ailesi olarak bu tıbbi görüşe uyuyoruz. İlk günden beri söylüyoruz. Keşke emekle, koşmayla, maddi yardımla olacak bir şey olsa görüyoruz ki bütün Türkiye bunun için seferber ama her şeyin yanında herkesin iyi niyetleri ve dualarına ihtiyacımız var" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'MADLEEN' AÇIKLAMASI

Özel açıklamanın ardından İsrail'in Madleen gemisine yönelik girişimiyle ilgili bir basın mensubunun sorusuna şöyle yanıt verdi: "Biz bu filmi daha önce Mavi Marmara'da görmüştük. 'Gerekirse biz de bineriz' diyenler, sonrasında 'Haberimiz yoktu bize mi sordunuz' demişlerdi. Sonra da Mavi Marmara'nın haklı davasını boşa çıkaracak bir uluslararası anlaşmayı İsrail ile yapıp, mağdurlara 'Biz bu işlerden vazgeçtik, siz de karşılığında bunu alacaksınız' demişlerdi. Sakın ha sakın aynı senaryoyu bir daha kimse hayata geçirmesin. Gemide Özlem kardeşimiz var, Şuayip kardeşimiz var. Ben Şuayip'in olduğu o gemiye kendim binmiş olarak görüyorum. Özlem'in canını kendi evladımın canı gibi sakınıyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkında hangi girişimlerde bulunduğunu bilmek istiyorum. Madleen gemisine yapılan operasyondan sonra geminin konumu neresidir? İçerideki aktivistler ne durumdadır, bunlarla ilgili her şeyin yapılması gerektiğini, bunu 'Merak etmeyin, biz ilgili makamlarla görüşüyoruz' şeklinde değil de dünya kamuoyu önünde İsrail'e göz dağı veren, Filistin ile dayanışan bir tonu duymak istiyorum. Trump'ın çizdiği hattan Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp, bir yandan İsrail ile ticaret yapıp, sonra da aslında biz 'Filistin ile ticaret yapıyoruz' diyenlerin ne hale düştüğü ortada. Görün 12 silahsız aktivistin makarna götürmesine engel olmayan, bizim Filistin ile ticaretimize mi izin veriyormuş? Bal gibi de İsrail'e gidiyor o gemiler. Filistin'e bedava makarna götürmeye bile izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var. Bu konuda Sayın Erdoğan ne kadar net ve sert olursa o kadar arkasındayım. En sert ve net tutumuna teşekkür edeceğim. İsrail'e cesaret verip, Filistin'i yalnız bırakacak her tutumun tümüyle karşısındayız. Artık 'mış' gibi yapmamanın, Filistin'e sahip çıkmanın İsrail'e haddini bildirmenin zamanıdır. Bu kadar net ve açık bir görüş paylaşmak isteriz. Cevabını kamuoyu önünde iktidardan bekliyoruz. Üzerlerine düşeni yapsınlar kaya gibi arkalarındayız. Eğer yapmazlarsa bu ayıba ortak olurlarsa, 'Bana mı sordular gittiler' derlerse bu millet bunu bir kez daha affetmez" diye konuştu.

Nevra UÇKAÇ/MANİSA,