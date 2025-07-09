FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümü Resmi Olarak Kaydedildi - Son Dakika
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FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümü Resmi Olarak Kaydedildi

09.07.2025 11:21
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim 2024'te ABD'de hayatını kaybetti. Nüfus kaydına 'ölü' şerhi işlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim 2024'te ABD'de hayatını kaybettiği, ABD Dışişleri Bakanlığınca Türk makamlarına iletilen belgeyle resmiyet kazandı.

Gülen'in nüfus kaydına "ölü" şerhi düşülürken, hakkında açılan ceza davalarında "düşme kararı" verilmesi, maddi tazminat davalarında ise "yasal mirasçılarının sorumlu tutulması" bekleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, diplomatik kanallar aracılığıyla ulaştırılan belge, Dışişleri Bakanlığı tarafından Adalet ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi.

Adalet Bakanlığı, hukuki sürecin başlatılması ve ölüm kaydının resmiyet kazanması için gerekli adımları atarken, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla da Gülen'in nüfus kayıt örneğine "ölü" şerhi düşüldü.

Nüfus kayıt örneğinde yer alan bilgilere göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan teröristbaşı Gülen'in ikametgah adresi ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg kasabası olarak görünüyor.

Kayıtlarda Gülen'in 20 Ekim 2024'te St. Luke's Hastanesi'nin Monroe kampüsünde öldüğü belirtiliyor.

FETÖ elebaşının nüfus kayıt örneğinde ailesiyle ilgili de detaylar yer alıyor. Buna göre, Gülen'in hayatta olan kardeşleri ve yasal mirasçıları arasında Mesih, Salih ve Kutbettin Gülen ile Fazilet Korucuk bulunuyor.

Gülen ve diğer darbeciler ortak sorumlu

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, ülkeye sadece can kayıpları ve yaralanmalar değil, aynı zamanda büyük hasarlar da yaşattı.

Darbe girişiminin ardından Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Muğla, Malatya ve Şırnak'ta darbeciler aleyhine milyonlarca liralık maddi tazminat davaları açıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası hukuk mahkemelerinde açılan maddi tazminat davalarının tamamında elebaşı Gülen 1 numaralı "davalı" olarak yer alıyor.

FETÖ elebaşı Gülen ile darbe eylemlerini yöneten sözde askerler ve ihanet girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten 4 sivil imam, tazminat davalarının tamamında davalı olarak yer alıyor.

Diğer davalılar ise Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki darbe girişimi eylemleriyle ilgili görülen davaların "sanıklarından" oluşuyor.

Darbecilerin neden olduğu maddi hasarın ödenmesi için en çok tazminat davası açan kurumların başında Milli Savunma Bakanlığı geliyor.

Bakanlık, Ankara başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Konya, Malatya ve Şırnak'ta darbeciler aleyhine bugüne kadar milyonlarca liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü de darbecilere kendi zararları için davalar açan kurumlar arasında yer alıyor.

Dava dilekçelerinde, davalıların eylemleri nedeniyle doğan zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilirken, mal varlığı kaçırma ihtimaline karşı ceza davaları beklenmeksizin taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine tedbir konulması da talep ediliyor.

Devam eden tazminat davalarının sonuçlanmasıyla, ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezalarına çarptırılan darbecilerin, sebep oldukları hasarların bedelini de ödeyecekleri belirtiliyor.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Politika, Ekonomi, Güncel, ankara, Dünya, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümü Resmi Olarak Kaydedildi - Son Dakika

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