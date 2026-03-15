Filistinli çocuk, Batı Şeria'da ailesinin İsrail askerleri tarafından katledildiği anda yaşadığı dehşeti AA'ya anlattı - Son Dakika
15.03.2026 19:49
Ramazan Bayramı için bayramlık alışverişine giderken İsrail askerlerinin ateşi altında babası, annesi ve iki kardeşini kaybeden Filistinli çocuk Halid, askerlerin içinde bulundukları araca lazerle nişan alarak doğrudan ateş açtığını söyledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Tamun köyüne gece saatlerinde düzenlediği baskında içinde aynı aileden 6 Filistinlinin olduğu araca ateş açtı.

Saldırıda Filistinli anne, baba, 5 ve 7 yaşlarındaki 2 kardeş katledilirken, diğer 2 kardeş de bu saldırıdan sağ kurtuldu.

Anne babası ve 2 kardeşini kaybeden ve saldırıdan sağ kurtulan Filistinli çocuk Halid Ali Halid, katliamı AA muhabirine anlattı.

Anne, babası ve kardeşinin gözleri önünde öldürüldüğü ve kendisinin de sağ kurtulduğu katliamı gözyaşları içinde anlatan Halid, İsrail askerlerinin bayramlık almak için gittikleri Nablus kentinden dönerken içinde bulundukları araca ateş açtığını belirtti.

"- Babamı, annemi ve iki kardeşimi öldürdüler"

Filistinli çocuk araçlarına lazer tutulduktan sonra ateş açıldığını dile getirerek, "İsrail askerleri içinde bulunduğumuz araca lazerle nişan alarak direkt ateş açtı. Kardeşim, babam şehit oldu, annem bağırıyordu, sonra sesi kesildi. Babamı, annemi ve iki kardeşimi öldürdüler. Biz Nablus'tan bayramlık almak için dönüyorduk." diye konuştu.

Halid, saldırının ardından gelen askerlerin araç kapısını açarak onları dışarı çıkardığını, yere yatırdığını ve duvara diktiğini belirterek, "Bana 'Bize başına gelenleri ayrıntılı anlat, ağlamadın mı, yalan söyleme yoksa öldürürüz' dediler. Sonra elleriyle bana vurmaya başladılar, yüzümü yumrukladılar." ifadelerini kullandı.

Kardeşi Mustafa'nın da saldırının hedefi olduğunu anlatan Halid, "Kardeşimi öldürmek için arabadan çıkarmaya çalıştılar, kapıyı ona doğru açtılar. O sırada kardeşlerimin kan kaybettiğini gördüm." dedi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi engellendi

Saldırı sonrası sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının engellendiğini ve kendileriyle birlikte götürüldükleri ambulanslarda anne, baba ve kardeşlerine hiçbir müdahale yapılmadığını aktaran Halid, şunları dile getirdi:

"Bize 'Ambulansa gideceksiniz, sonra koordinasyon yapacağız' dediler. Ama arabada bırakıp hiçbir tedavi uygulamadılar."

İsrail askeri, babası ve annesini öldürdükleri Filistinli çocuğu tokatlamış

Filistinli çocuk Halid, İsrail askerlerinden birine, "Sen kendi babanı ve anneni seviyor musun?" diye sorduğunu ve olumlu yanıt aldığını belirterek şunları söyledi:

"Ben de dedim ki 'Peki neden babamı ve annemi öldürdün?' deyince beni tokatladı."

"Bir ev tamamen yok oldu"

Hayatını kaybeden Ali Beni Avde'nin annesi Necah es-Subhi de ailenin saldırıdan önce birlikte iftar yaptığını söyledi.

Oğlunun daha sonra çocuklarını kısa bir geziye götürmek istediğini belirten Subhi, şunları söyledi:

"Evde birlikte iftar yaptık. Sonra çocukları bayram öncesi biraz gezdirmek istediğini söyledi. Onları Nablus'a bayramlık almaya götürdü. Gece geç saatte çıktılar, sonra kendilerine ulaşamadık. Daha sonra hepsinin arabada öldürüldüğünü öğrendik."

Subhi, "Bir ev tamamen yok oldu… Oğlum, gelinim ve çocukları gitti." diyerek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Tamun beldesinde yaşayan Filistinliler ise ailenin bayram için alışverişten döndüğü sırada araçlarının hedef alındığını belirtti.

Belde sakinleri, bayram hazırlığı için başlayan yolculuğun tüm kasabayı yasa boğan bir cenazeyle sonuçlandığını ifade etti.

Bayram alışverişi ölümle sonuçlandı

Filistinli aile, Ramazan Bayramı'na günler kala çocukları için bayramlık almak amacıyla Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine gitmişti.

Ancak ailenin Tamun beldesine dönüş yolculuğu, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu trajediyle sonuçlandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tamun beldesinde bir aracın hedef alınması sonucu aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlığa göre saldırıda hayatını kaybedenlerin Ali Halid Sayil Beni Avde (37), eşi Vaad Osman Akıl Beni Avde (35) ile çocukları Muhammed (5) ve Osman (7) olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

