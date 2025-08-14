Fındık İşçileri Çocuklarına Eğitim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fındık İşçileri Çocuklarına Eğitim Desteği

14.08.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de mevsimlik tarım işçisi çocuklar, çalışma yerine eğitim ve spor etkinlikleriyle dönüyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Düzce'ye fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, sıcak havada bahçelerde çalışmak yerine okullarda eğitim alarak spor ve sanat etkinliklerine katılıyor.

Fındık hasadının başladığı Düzce, şehre Siirt, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa ve Hatay'dan gelen mevsimlik tarım işçisi aileleri ağırlıyor.

Evlerinden ve arkadaşlarından uzaklaşmak zorunda kalan çocuklar da yaz sıcağında fındık bahçelerinde ailelerine eşlik etmek durumunda kalıyor.

Aileleriyle gelen yaklaşık bin çocuk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle geliştirilen "Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi" sayesinde çalışmak yerine eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor.

Hibe desteğini Avrupa Çikolata Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Kuruluşunun sağladığı proje kapsamında tespit edilen çocuklar, ailelerin onayı alındıktan sonra en yakın okula kaydettiriliyor, okulun uzak olması durumunda taşımalı eğitim uygulaması yapılıyor.

"Amacımız sadece ders yapmaları değil, kentten mutlu şekilde ayrılmaları"

Derneğin eğitim koordinatörü Engin Kahraman, AA muhabirine, memleketlerinden işçilik için uzak kalan ailelerin çocuklarına eğitim verdiklerini anlattı.

Aileler bahçelerde fındık toplarken, çocukları işçilikten uzaklaştırmak için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlerin gözetiminde eğitim verdiklerinden bahseden Kahraman, "Sabahları kültür derslerimiz, öğleden sonra ise sportif ve sanatsal derslerimiz var. Geziler düzenleyerek çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızın sadece ders yapmaları değil, kentten mutlu şekilde ayrılmaları. Asıl amacımız ise çocuklarımızın fındık bahçelerinde çocuk işçi olmalarından uzaklaşmalarıdır." diye konuştu.

Kahraman, çocukların sadece yaz dönemlerinde değil yılın her mevsiminde farklı bölgelerdeki hasatlar için çeşitli illere gittikleri için evlerinden uzak kaldıklarına değindi.

Bu nedenle çocukların da evlerinden ve arkadaşlarından uzak kaldıklarına işaret eden Kahraman, "Biz bir nebze, onların mutlu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bakanlığımıza bağlı okullarımızda yine Bakanlığımıza bağlı öğretmenlerimizle onlara mutluluk yaşatmaya çalışıyoruz. Valiliğimize, Kaymakamlığımıza ve yerel yönetimlerimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bize bu fırsatı oluşturdukları için teşekkür ediyoruz. Keşke her ilçemizde her çocuğumuza ulaşabilsek." ifadelerini kullandı.

Kahraman, şu an yaklaşık bin öğrenci ve çocuğa dokunmaya çalıştıklarını belirterek, "Öğrencilerimizi servislerle getirip akşam geri bırakıyoruz. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği yiyerek derslerini, spor faaliyetlerini yapıyorlar. Öğrencilerimize kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Eğitim Desteği, Eğitim, Güncel, Sanat, Yaşam, Çocuk, Tarım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fındık İşçileri Çocuklarına Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor

11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
10:35
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu’nu zora sokacak mahkeme kayıtları
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları
08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:59
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
14:50
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
14:40
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
14:30
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
14:27
SGK’dan müjde Artık o emekliler de promosyon alacak
SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 11:25:23. #7.13#
SON DAKİKA: Fındık İşçileri Çocuklarına Eğitim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.