Çiftçiler, Fransa\'nın başkentindeki trafiği traktörleriyle durdurdu

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Günler süren " Paris'i kuşatma" eylemlerinin ardından Fransa hükümetinin bazı tedbirler alacağını açıklaması üzerine traktörlerini geri çeken çiftçiler, Paris'i yeniden çevreledi. Tarım politikasını protesto eden çiftçiler, başkent Paris ve diğer birçok şehirde yolları trafiğe kapattı.

YAKLAŞIK 50 TRAKTÖRLE TRAFİĞİ DURDURDULAR

Çiftçi sendikası Coordination Rurale'ın çağrısıyla Fransa'nın çeşitli yerlerinden gelen çiftçiler, yaklaşık 50 traktörle Paris'e giriş-çıkış güzergahlarında trafiği durdurma eylemi yaptı.

Trafik durumu bildirim sitesi Sytadin, Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde, çiftçi eylemleri nedeniyle trafikteki tıkanmanın yaklaşık 40 kilometreyi bulduğunu bildirdi.

Basın mensuplarına konuşan çiftçiler, "Ne olursa olsun geri adım atmayacağız, Paris'te bulunmazsak hükümet bizden korkmuyor." ifadesini kullandı.

Fransa'nın en büyük şehirlerinden Toulouse'a giden N124 otoyolunun bir bölümünün de çiftçilerce trafiğe kapatıldığı aktarılırken, ülkenin farklı noktasında eylemler devam ediyor.

HÜKÜMET, KISITLAMALARIN ESNETİLMESİNİ SAĞLAMIŞTI

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, dün, çiftçilerin taleplerini karşılamak için bazı önlemler aldıklarını, bunların arasında tarım ilacı (pestisit) satışına getirilen kısıtlamaların esnetilmesi ve Fransız tarım üreticilerinin daha fazla göçmen işçi çalıştırmasının yolunun açılmasının da bulunduğunu açıklamıştı.

Attal, Fransız çiftçilerin talebi doğrultusunda AB'nin pestisit kullanımına yönelik kurallarını "tam olarak uygulamayacaklarını" belirterek, hükümetin yeni tarım politikasını 24 Şubat'ta başlayacak Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nda tanıtacaklarını söylemişti.

ÇİFTÇİLER, TEDBİRLERİ YETERLİ BULMADI

Bu tedbirleri yeterli bulmayan çiftçiler, Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirmişti.

Traktörleriyle 29 Ocak'ta "Paris'i kuşatma" eylemi başlatan çiftçiler, başkente giriş-çıkış güzergahlarını trafiğe kapatmıştı.

Günlerce süren yol kapatma eylemleri, hükümetin 400 milyon avroyu aşan destek paketi ve sektöre yönelik yeni tedbir alacağını duyurmasıyla son bulmuştu.