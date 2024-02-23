Çiftçiler, Fransa'nın başkentindeki trafiği traktörleriyle durdurdu - Son Dakika
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Çiftçiler, Fransa'nın başkentindeki trafiği traktörleriyle durdurdu

Fransa'da hükümetin ve Avrupa Birliği'nin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, başkent Paris ve diğer birçok şehirde yolları trafiğe kapattı. Çiftçi sendikası Coordination Rurale'ın çağrısıyla Fransa'nın çeşitli yerlerinden gelen çiftçiler, traktörleriyle Paris'e giriş-çıkış güzergahlarında trafiği durdurma eylemi yaptı. Hükümetin bazı tedbirler alacağını açıklaması üzerine traktörlerini geri çeken çiftçiler, Paris'i yeniden çevreledi. Çiftçiler, tarım ilaçlarına yönelik kısıtlamaların esnetilmesi ve göçmen işçi çalıştırma konusunda daha fazla adım atılmasını talep ediyor.

23.02.2024 13:09  Güncelleme: 16:08
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Günler süren " Paris'i kuşatma" eylemlerinin ardından Fransa hükümetinin bazı tedbirler alacağını açıklaması üzerine traktörlerini geri çeken çiftçiler, Paris'i yeniden çevreledi. Tarım politikasını protesto eden çiftçiler, başkent Paris ve diğer birçok şehirde yolları trafiğe kapattı.

Fransız çiftçiler tarım politikasını protesto etmek için Paris'i kuşattı

YAKLAŞIK 50 TRAKTÖRLE TRAFİĞİ DURDURDULAR

Çiftçi sendikası Coordination Rurale'ın çağrısıyla Fransa'nın çeşitli yerlerinden gelen çiftçiler, yaklaşık 50 traktörle Paris'e giriş-çıkış güzergahlarında trafiği durdurma eylemi yaptı.

Trafik durumu bildirim sitesi Sytadin, Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde, çiftçi eylemleri nedeniyle trafikteki tıkanmanın yaklaşık 40 kilometreyi bulduğunu bildirdi.

Fransız çiftçiler tarım politikasını protesto etmek için Paris'i kuşattı

Basın mensuplarına konuşan çiftçiler, "Ne olursa olsun geri adım atmayacağız, Paris'te bulunmazsak hükümet bizden korkmuyor." ifadesini kullandı.

Fransa'nın en büyük şehirlerinden Toulouse'a giden N124 otoyolunun bir bölümünün de çiftçilerce trafiğe kapatıldığı aktarılırken, ülkenin farklı noktasında eylemler devam ediyor.

HÜKÜMET, KISITLAMALARIN ESNETİLMESİNİ SAĞLAMIŞTI

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, dün, çiftçilerin taleplerini karşılamak için bazı önlemler aldıklarını, bunların arasında tarım ilacı (pestisit) satışına getirilen kısıtlamaların esnetilmesi ve Fransız tarım üreticilerinin daha fazla göçmen işçi çalıştırmasının yolunun açılmasının da bulunduğunu açıklamıştı.

Fransız çiftçiler tarım politikasını protesto etmek için Paris'i kuşattı

Attal, Fransız çiftçilerin talebi doğrultusunda AB'nin pestisit kullanımına yönelik kurallarını "tam olarak uygulamayacaklarını" belirterek, hükümetin yeni tarım politikasını 24 Şubat'ta başlayacak Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nda tanıtacaklarını söylemişti.

Fransız çiftçiler tarım politikasını protesto etmek için Paris'i kuşattı

ÇİFTÇİLER, TEDBİRLERİ YETERLİ BULMADI

Bu tedbirleri yeterli bulmayan çiftçiler, Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirmişti.

Traktörleriyle 29 Ocak'ta "Paris'i kuşatma" eylemi başlatan çiftçiler, başkente giriş-çıkış güzergahlarını trafiğe kapatmıştı.

Günlerce süren yol kapatma eylemleri, hükümetin 400 milyon avroyu aşan destek paketi ve sektöre yönelik yeni tedbir alacağını duyurmasıyla son bulmuştu.

Çiftçiler, Fransa\'nın başkentindeki trafiği traktörleriyle durdurdu
Kaynak: AA

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