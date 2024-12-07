Fuat Oktay, Azerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Fuat Oktay, Azerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta konuştu Açıklaması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, bölgede yaşanan olayların Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkilerini her alanda güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyerek "Bölgede gerilimlerin azaltılması ve sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması temel arzumuzdur.

07.12.2024 11:48
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, bölgede yaşanan olayların Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkilerini her alanda güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyerek "Bölgede gerilimlerin azaltılması ve sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması temel arzumuzdur. Azerbaycan- Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecinin de en kısa zamanda başarılı bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Karabağ zaferiyle birlikte yakalanan bu fırsat, aynı zamanda Güney Kafkasya'da kalıcı huzurun, istikrarın ve kalkınmanın temini için de bir şanstır." dedi.

Oktay, Azerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "Parlamentarizm: Gelenekler ve Perspektifler" başlıklı uluslararası konferansa katılarak konuşma yaptı.

Oktay, Azerbaycan Milli Meclisi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve tüm Türk halkının selamlarını iletti.

Azerbaycan Milli Meclisinin 106. yılını kutlayan Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarından, "Kafkas İslam Ordusu" adı verilen Osmanlı ordusunun Bakü'yü İngiliz güçleri, Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtarmasından bahsetti.

Oktay, o dönemde kendisi de zor günler yaşayan Osmanlı'nın yardıma koşarak Azerbaycanlı kardeşleriyle birlikte şanlı zaferler elde ettiğini vurguladı.

Bundan 106 yıl önce, 7 Aralık 1918 tarihinde Bakü'de Azerbaycan Parlamentosunun açıldığını hatırlatan Oktay, bu vesileyle, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin kurucusu merhum Mehmet Emin Resulzade'yi bu tarihi günde rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.

Oktay, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" sözlerinin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin en güzel, en veciz, en güçlü ifadesi olduğunu belirterek "Söz konusu Azerbaycan ve Türkiye olunca, bizler hep gönül diliyle konuşuruz. Gönüllerimiz de bize diyor ki bizler öz vatanımızda, öz gardaşlarımızla birlikteyiz. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir' sözü de ortak tarihimizin nişanelerindendir." ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerinden bahseden Oktay, "Her alandaki işbirliğimiz iki dost ülkenin değil, iki öz gardaşın arasında olması gerektiği gibi güçlü ve sağlam şekilde ilerlemektedir. Devlet başkanlarımızın ve milletimizin ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda, 21'inci yüzyılda da tarih yazmaya devam ediyoruz. Doğu ve Batı'yı, Asya'yı ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir coğrafyada bulunan ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hem bölgenin hem de küresel ekonominin istikrarına ve refahına katkı sunmaktadır." diye konuştu.

Oktay, 2. Dünya Savaşı'nın ardından kurulan mevcut uluslararası sistemin bugün tamamen çöktüğünü söyleyerek, "Yalnızca belirli güçlerin çıkarlarını savunmak için inşa edilen bu sistem bugün hiçbir soruna çözüm üretememektedir. Böyle bir ortamda, Türkiye-Azerbaycan birlikteliği daha da anlam kazanıyor. 2. Karabağ Savaşı sırasında ülkelerimiz arasındaki dayanışma, bölgedeki güç dengelerini değiştiren önemli bir faktör oldu. 44 günlük Vatan Muharebesi'nin ardından imzalanan Şuşa Beyannamesi, Türkiye ve Azerbaycan devletlerinin ortak bir gelecek inşa etme iradesinin en somut göstergesi olmuştur. Şuşa Beyannamesi, yalnızca bir müttefiklik bağı değil, aynı zamanda ilişkilerimizin geleceğine ilişkin net bir perspektif, bir yol haritasıdır. Hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere tüm platformlarda sergilediğimiz kardeşlik ve dayanışma iradesi ortak geleceğimizin teminatıdır." diye konuştu.

Dünyanın birçok bölgesinde sıcak çatışmalara, istikrarsızlıklara, çok boyutlu sınamalara şahit olduklarını belirten Oktay, "Rusya- Ukrayna Savaşı'nda son dönemdeki tehlikeli tırmanış, Orta Doğu'da İsrail'in sınır tanımaz saldırıları, Suriye'deki son gelişmeler gibi yanı başımızda cereyan eden olaylar, ilişkilerimizin her alanda güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bölgede gerilimlerin azaltılması ve sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması temel arzumuzdur. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecinin de en kısa zamanda başarılı bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Karabağ zaferiyle birlikte yakalanan bu fırsat, aynı zamanda Güney Kafkasya'da kalıcı huzurun, istikrarın ve kalkınmanın temini için de bir şanstır." dedi.

Oktay, Azerbaycan Milli Meclisi ile TBMM'nin ortak vizyon ve geleceğin inşasında çok daha önemli roller üstleneceğine inandığını, parlamentoların işbirliğinin iki ülkeyi uluslararası platformlarda daha ileri noktalara taşıyacağını vurguladı.

Konferansta, 100'den fazla misafir katılımcı yer aldı

Azerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen konferansa, 13 ülkenin parlamentosundan 100'den fazla davetli katıldı. TBMM, konferansta Fuat Oktay başkanlığındaki 53 kişilik heyetle temsil edildi.

TBMM heyeti, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Fuat Oktay ve beraberindeki TBMM heyeti, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fuat Oktay, Azerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta konuştu Açıklaması - Son Dakika

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