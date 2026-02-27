Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu - Son Dakika
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu


Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
27.02.2026 14:17

Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Haber Videosu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti. İlk maç 10 veya 11 Mart'ta Rams Park'ta, rövanşı 17 veya 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurada son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Temsilcimiz Galatasaray son 16 turunda İngiltere ekibi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u elerse çeyrek finalde Chelsea - PSG eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İlk maç 10 veya 11 Mart'ta Rams Park'ta, rövanşı 17 veya 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

EŞLEŞMELER

  • Real Madrid - Manchester City
  • Bodo/Glimt - Sporting
  • Paris Saint-Germain - Chelsea
  • Newcastle United - Barcelona
  • Liverpool - Galatasaray
  • Atletico Madrid - Tottenham
  • Atalanta - Bayern Münih
  • Arsenal - Bayer Leverkusen

Galatasaray, İngiltere, Liverpool, 18 Mart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa Iper Mustafa Iper:
    hayırlı olsun. inşallah Liverpool da yenerler. 31 3 Yanıtla
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    en son biz yenmiştik onlar düşünsün bizim adımız GALATASARAY... 25 5 Yanıtla
  • 14531453 14531453:
    Avrupa fatihi Galatasaray iki maçı da alacak güçte 18 4 Yanıtla
  • Hasan Kilic Hasan Kilic:
    Biz zoru severiz 20 2 Yanıtla
  • UğuR DURAN UğuR DURAN:
    İstanbul'da bilmem de İngiltere'de Liverpool intikamını alır Galatasaray'dan 5 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

