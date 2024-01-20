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Gana'da görev yapan polis memuru sıtmadan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gana'da görev yapan polis memuru sıtmadan hayatını kaybetti

Gana'da görev yaparken sıtmaya yakalanan polis memuru Fatma Akın Akıllı, tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirdi. Akıllı'nın cenazesi, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. Akıllı'nın şehit statüsüne girip girmediğinin tespiti için de çalışma başlatıldı.

20.01.2024 - 17:55,
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Gana'da görev yaparken sıtmaya yakalanan polis memuru Fatma Akın Akıllı (34), tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gana'da görev yapan polis memuru sıtmadan hayatını kaybetti

GANA'DA GÖREVLİYKEN SITMAYA YAKALANDI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak ilk olarak Fransa'nın Lyon kentine gönderilen Fatma Akın Akıllı, daha sonra geçici görevlendirmeyle Gana'ya gönderildi. Akıllı, Gana'da görev yaparken sıtmaya yakalandı. Durumu kötüleşen Akıllı, uçakla Ankara'ya getirildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde 19 gündür tedavi gören Akıllı, dün hayatını kaybetti.

Gana'da görev yapan polis memuru sıtmadan hayatını kaybetti
Fatma Akın Akıllı

MEMLEKETİ KARABÜK'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Polis memuru Akıllı'nın, bugün memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki cenazesine Karabük Valisi Mustafa Yavuz, milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Interpol Başkanı Ahmed Başer Al-Raisi, Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Asım Bulat, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Faruk Aydın ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Gana'da görev yapan polis memuru sıtmadan hayatını kaybetti

ŞEHİT STATÜSÜNE GİRİP GİRMEDİĞİ TESPİT EDİLECEK

Fatma Akın Akıllı, Safranbolu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Tokatlı Aile Mezarlığı'na defnedildi. Bu arada Akıllı'nın şehit statüsüne girip girmediğinin tespiti için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Gana'da görev yapan polis memuru sıtmadan hayatını kaybetti

SITMA NEDİR?

Afrika, Güneydoğu Asya, Orta ve Doğu ve Amerika gibi sıcak iklimlerde daha çok görülen sıtma, plazmodium adı verilen parazitlere enfekte olmuş sivrisineklerin sokması ile bulaşan, titreme, ateş ve terleme ile kendini gösteren bulaşıcı bir hastalıktır.

Gana\'da görev yapan polis memuru sıtmadan hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Safranbolu, Ankara, Gana, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da görev yapan polis memuru sıtmadan hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gana'da görev yapan polis memuru sıtmadan hayatını kaybetti - Son Dakika
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