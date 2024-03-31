GAZİANTEP SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.406
|Toplam Seçmen
|:
|1.383.866
|Açılan Sandık
|:
|1.694
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,45
|Kullanılan Oy
|:
|353.016
|Geçerli Oy
|:
|338.477
|Katılım Oranı
|:
|% 68,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATMA ŞAHİN
|% 37,22
|125.978
|CHP
|MUZAFFER ERTÜRK
|% 30,09
|101.836
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ YILMAZ
|% 16,28
|55.092
|DİĞER
|% 7,58
|25.672
|DEM PARTİ
|SELMAN TUTUMLU
|% 4,74
|16.038
|İYİ PARTİ
|YAŞAR SAĞLAM
|% 1,67
|5.647
|SAADET
|AHMET CENGİZ
|% 1,13
|3.809
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET PAMUK
|% 0,67
|2.253
|HÜDA PAR
|MEHMET NAKŞİ ERAT
|% 0,15
|520
|DEVA PARTİSİ
|EKREM KURT
|% 0,05
|186
|DSP
|MEHMET BOZKURT
|% 0,05
|178
|TİP
|ÖMER ATALAY
|% 0,04
|140
|BTP
|ÖMER FARUK BOZTEPE
|% 0,04
|120
|HKP
|DENİZ KORKMAZ
|% 0,04
|119
|DP
|ABDÜLKADİR ÖZ
|% 0,03
|108
|TKP
|FATMA YÜCETAŞ
|% 0,03
|92
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN KARABUDAK
|% 0,02
|84
|ANAP
|ÖNDER BEŞE
|% 0,02
|81
|GELECEK PARTİSİ
|HÜSEYİN ÖZCAN
|% 0,02
|79
|MİLLET
|ALİ GALİP EMRULLAH
|% 0,02
|66
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA GÖKÇAYIR
|% 0,02
|62
|HAK-PAR
|AYŞE ÇALIŞKAN
|% 0,02
|60
|MİLLİ YOL
|OSMAN DOST
|% 0,01
|51
|YTP
|SALİH SEZGİN
|% 0,01
|48
|BAĞIMSIZ
|HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU
|% 0,01
|35
|AP
|MURAT DENİZ
|% 0,01
|33
|AB PARTİ
|HÜSEYİN İNCE
|% 0,01
|29
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT KARALAR
|% 0,01
|27
|ABP
|AYFER AKAY
|% 0,01
|19
|TKH
|ABDULLAH TUTUŞ
|% 0
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 35,16
|Katılım Oranı
|:
|% 85,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ÖZDEMİR
|% 33,07
|1.660
|YENİDEN REFAH
|HASAN DOĞRU
|% 22,41
|1.125
|CHP
|HÜSEYİN KILIÇ
|% 20,18
|1.013
|DİĞER
|% 9,84
|494
|İYİ PARTİ
|ERDAL EKİNCİ
|% 8,7
|437
|DEM PARTİ
|RİFAT DAĞDELEN
|% 2,79
|140
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM KOCA
|% 1,41
|71
|ANAP
|MEHMET CİHAN DEMİR
|% 0,34
|17
|SAADET
|REŞİT ÇELİK
|% 0,3
|15
|MİLLET
|ALİ EMRULLAH İNCEARIK
|% 0,22
|11
|HÜDA PAR
|AHMET GÖRGEL
|% 0,14
|7
|ZAFER PARTİSİ
|RABİA SEÇKİN
|% 0,12
|6
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ÇINAR
|% 0,1
|5
|VATAN PARTİSİ
|ALİ GÖKÇAYIR
|% 0,1
|5
|BTP
|SEYDİ AHMET KARACA
|% 0,08
|4
|AB PARTİ
|EMİNE İLHAN
|% 0,06
|3
|DP
|TURGAY SARIOĞLU
|% 0,06
|3
|GELECEK PARTİSİ
|ÖZLEM BALİM
|% 0,04
|2
|ABP
|RECAİ YEGEN
|% 0,02
|1
|BAĞIMSIZ
|MURAT İLİK
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46,91
|Katılım Oranı
|:
|% 75,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KEMAL VURAL
|% 34,68
|5.131
|CHP
|OKAN ÖZTÜRK
|% 28,08
|4.155
|YENİDEN REFAH
|MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU
|% 26,23
|3.881
|DİĞER
|% 5,38
|796
|İYİ PARTİ
|HACER BÜLBÜL
|% 4,02
|595
|DEM PARTİ
|MEHMET GÜLLÜ AYDIN
|% 0,7
|103
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|% 0,3
|44
|DEVA PARTİSİ
|BEKİR YÜCEL
|% 0,23
|34
|BAĞIMSIZ
|SÜLEYMAN YILMAZ
|% 0,12
|17
|DSP
|NİYAZİ İNCEARIK
|% 0,05
|8
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞİMŞEK
|% 0,04
|6
|MİLLET
|MEHMET MUSTAFA YAKAR
|% 0,04
|6
|HKP
|KEMAL KAYA
|% 0,03
|5
|ANAP
|HATİCE SİBEL ÖLÇAL
|% 0,03
|4
|BTP
|ÖMER MURAT KARACA
|% 0,03
|4
|VATAN PARTİSİ
|CUMA DAL
|% 0,03
|4
|HAK-PAR
|İSMAİL AKDOĞAN
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 67,39
|Katılım Oranı
|:
|% 86,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA GÜZEL
|% 56,23
|1.995
|MHP
|BÜLENT TİRYAKİ
|% 42,98
|1.525
|İYİ PARTİ
|MEHMET POLAT
|% 0,34
|12
|YENİDEN REFAH
|AHMET KILIÇPARLAR
|% 0,17
|6
|DEVA PARTİSİ
|ORUÇ FATİH ERBİLİCİ
|% 0,08
|3
|SAADET
|ABDULLAH ÖZTÜRK
|% 0,05
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET YILMAZ
|% 0,03
|1
|ANAP
|GÖKHAN TOSUN
|% 0,03
|1
|ZAFER PARTİSİ
|NİLGÜN BALCI
|% 0,03
|1
|HÜDA PAR
|ALİ KEMAL KILIÇPARLAR
|% 0,03
|1
|VATAN PARTİSİ
|SEVGİ GÖREN
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25,51
|Katılım Oranı
|:
|% 85,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ DOĞAN
|% 38,66
|5.840
|AK PARTİ
|HACİ FEVZİ AKDOĞAN
|% 32,24
|4.870
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DOKTOROĞLU
|% 21,37
|3.228
|DİĞER
|% 3,54
|535
|DEM PARTİ
|YUSUF GÜLER
|% 1,64
|248
|İYİ PARTİ
|GİZEM BÜŞRA BİLGİÇ
|% 1,28
|193
|HÜDA PAR
|BAYRAM ÇAKAR
|% 0,53
|80
|SAADET
|ÖMER YILMAZ
|% 0,21
|32
|ZAFER PARTİSİ
|ŞAHMERAN ŞEKER
|% 0,13
|20
|BÜYÜK BİRLİK
|ŞERİF KAYA
|% 0,13
|19
|GELECEK PARTİSİ
|HASAN ŞİMŞEK
|% 0,07
|10
|BAĞIMSIZ
|ADNAN SÖNMEZ
|% 0,04
|6
|DP
|AHMET HAKAN AKFIRAT
|% 0,03
|5
|DSP
|HÜSEYİN TOPALOĞLU
|% 0,03
|4
|AP
|AYHAN ŞİMŞEK
|% 0,03
|4
|DEVA PARTİSİ
|EROL ONGUR
|% 0,03
|4
|ANAP
|HASAN TOSUN
|% 0,01
|2
|VATAN PARTİSİ
|EMRAH YILDIZ
|% 0,01
|2
|BTP
|ENES BOZKURT
|% 0,01
|1
|MİLLET
|İBRAHİM HALİL EMRULLAH
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40,95
|Katılım Oranı
|:
|% 79,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YILDIRIR
|% 49,32
|3.963
|YENİDEN REFAH
|HASAN DİLEK
|% 45
|3.616
|CHP
|MUSTAFA ÇETİN
|% 2,14
|172
|DİĞER
|% 1,21
|97
|SAADET
|ERHAN ÖZÇOBAN
|% 0,57
|46
|DEM PARTİ
|MÜSLÜM DENİZHAN
|% 0,46
|37
|İYİ PARTİ
|İLHAN TEK
|% 0,35
|28
|ZAFER PARTİSİ
|YAĞMUR ALBAYRAM
|% 0,26
|21
|HÜDA PAR
|SAİT CİHANGİR
|% 0,22
|18
|DEVA PARTİSİ
|RUKİYE KILIÇKIRAN
|% 0,13
|10
|DSP
|MUSTAFA BARNA
|% 0,11
|9
|BTP
|SÜLEYMAN KILINÇ
|% 0,09
|7
|DP
|KEREM YILMAZ
|% 0,08
|6
|ANAP
|ULAŞ GEZER
|% 0,05
|4
|MİLLET
|ASIM BARIK
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 59,84
|Katılım Oranı
|:
|% 75,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|BEKİR ÖZTEKİN
|% 39,09
|4.257
|MHP
|MEHMET SAİT KILIÇ
|% 35,47
|3.863
|CHP
|AHMET BOZGEYİK
|% 20,28
|2.208
|İYİ PARTİ
|MEHMET KILINÇ
|% 3,24
|353
|DİĞER
|% 1,21
|132
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET BOZKURT
|% 0,23
|25
|DEM PARTİ
|YILMAZ MELET
|% 0,2
|22
|SAADET
|CEBBAR DİNÇ
|% 0,14
|15
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN TAŞDEMİR
|% 0,06
|7
|ANAP
|EREN GÜLERİM
|% 0,03
|3
|VATAN PARTİSİ
|AYŞE BAKIŞGAN
|% 0,02
|2
|DSP
|YAKUP ÖZTÜRKMEN
|% 0,01
|1
|HÜDA PAR
|ADİL KÖK
|% 0,01
|1
|DP
|SÜLEYMAN MERCAN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19,13
|Katılım Oranı
|:
|% 64,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU
|% 54,39
|39.339
|CHP
|ARKIN BEREKETOĞLU
|% 24,51
|17.730
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖS
|% 8,73
|6.312
|DİĞER
|% 4,68
|3.389
|DEM PARTİ
|YAKUP KOCA
|% 2,83
|2.045
|İYİ PARTİ
|IŞIL KULAKSIZ
|% 1,51
|1.090
|ZAFER PARTİSİ
|MİKAİL YILDIZ
|% 1,29
|930
|SAADET
|YILMAZ SAĞÇETİN
|% 0,83
|600
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜLYA DEMİR
|% 0,36
|259
|HÜDA PAR
|ORHAN HARAT
|% 0,18
|128
|TİP
|HARUN YILDIRIM
|% 0,13
|94
|DEVA PARTİSİ
|BEKİR SALTAN
|% 0,12
|84
|TKP
|FATİ BAHAR
|% 0,09
|64
|BTP
|ASLI GELDEÇ
|% 0,07
|52
|DP
|ALİ GÜRLER
|% 0,05
|38
|GELECEK PARTİSİ
|SAVAŞ SABRİ ONGUR
|% 0,05
|37
|MEMLEKET
|HALİL İBRAHİM ÇIBIK
|% 0,05
|35
|ANAP
|EBRU ERSAN
|% 0,03
|24
|MİLLET
|MEHMET AKAN
|% 0,03
|23
|DSP
|KENAN ERDEM
|% 0,03
|22
|HKP
|MEHMET YÜCE
|% 0,02
|12
|MİLLİ YOL
|ALİ DAL
|% 0,01
|11
|VATAN PARTİSİ
|YUSUF GÖREN
|% 0,01
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40,20
|Katılım Oranı
|:
|% 66,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|UMUT YILMAZ
|% 40,76
|55.813
|AK PARTİ
|MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU
|% 25,45
|34.841
|YENİDEN REFAH
|KAMİL YAVUZER
|% 14,15
|19.373
|DİĞER
|% 9,26
|12.679
|DEM PARTİ
|KEMAL İLİK
|% 5,88
|8.055
|İYİ PARTİ
|SELAMİ DEMİRKOL
|% 1,61
|2.205
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET VAHDETTİN YÜKSEL
|% 1,6
|2.194
|SAADET
|MEHMET HAYRİ KAMALI
|% 1,26
|1.722
|ZAFER PARTİSİ
|ERMAN EBÇEM
|% 0,01
|14
|BTP
|HALİT BOZKURT
|% 0,01
|5
|HÜDA PAR
|MUSTAFA KARAKURT
|% 0,01
|5
|BAĞIMSIZ
|MEHMET YILMAZ
|% 0
|5
|MEMLEKET
|ERCAN AKYOSUN
|% 0
|3
|ANAP
|VAKIF DEMİR
|% 0
|3
|DP
|OMAY KARAATA
|% 0
|3
|DSP
|CENGİZ BARNA
|% 0
|2
|MİLLET
|METİN DERTLİ
|% 0
|1
|MİLLİ YOL
|AHMET BURAK KURT
|% 0
|1
|BAĞIMSIZ
|YUSUF BÖLÜKLER
|% 0
|1
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN KIRAN
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,19
|Katılım Oranı
|:
|% 80,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU
|% 35,1
|2.986
|CHP
|BEKİR SAKAR
|% 34,71
|2.953
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KAYA
|% 27,02
|2.299
|DİĞER
|% 1,75
|149
|İYİ PARTİ
|AHMET ÇAKMAK
|% 1,26
|107
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN DAL
|% 0,08
|7
|SAADET
|FEVZİ KARAKAYA
|% 0,06
|5
|ZAFER PARTİSİ
|RAMAZAN BURAK ATEŞ
|% 0,02
|2
Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 22.05 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 50.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.23 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 61.8'i açıldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, oy kullandığı Kağıthane İmece İlkokulu'ndaki 1166 numaralı sandıkta en yüksek oyu alarak birinci oldu. Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 276'sı oy kullandı ve 14 oy geçersiz sayıldı. Murat Kurum 142 oy alırken, diğer adaylara da dağılım şu şekilde oldu: Ekrem İmamoğlu 98, Mehmet Altınöz 6, Azmi Karamahmutoğlu 5, Meral Danış Beştaş 4, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 2, Emre Berk Hacıgüzeller, Umut Çınar, Mustafa Aytaş, Muharrem Mutlu, Birol Aydın birer oy aldı.
AK Parti'nin adayı Erdal Arıkan, Bingöl Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlamak için hiç zaman kaybetmeden çalışacaklarını söyledi. Arıkan, halkla iç içe olacaklarını ve istişareyi ön planda tutacaklarını belirtti.
Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den belediye başkanı oldu. Vatandaşlara hitap eden Yazıcıoğlu, 'Rahmetli babam şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum' dedi.
Denizli'de saat 21.53 itibarıyla CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 51,69 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim yasağının kalkmasının ardından ortaya çıkan sonucu gören Mansur Yavaş destekçileri kutlamalara erken başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?