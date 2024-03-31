GAZİANTEP SON

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31.03.2024 20:48
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.406
Toplam Seçmen : 1.383.866
Açılan Sandık : 1.694
Açılan Sandık Oranı : % 38,45
Kullanılan Oy : 353.016
Geçerli Oy : 338.477
Katılım Oranı : % 68,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATMA ŞAHİN% 37,22125.978
CHPMUZAFFER ERTÜRK% 30,09101.836
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ YILMAZ% 16,2855.092
DİĞER% 7,5825.672
DEM PARTİSELMAN TUTUMLU% 4,7416.038
İYİ PARTİYAŞAR SAĞLAM% 1,675.647
SAADETAHMET CENGİZ% 1,133.809
ZAFER PARTİSİMEHMET PAMUK% 0,672.253
HÜDA PARMEHMET NAKŞİ ERAT% 0,15520
DEVA PARTİSİEKREM KURT% 0,05186
DSPMEHMET BOZKURT% 0,05178
TİPÖMER ATALAY% 0,04140
BTPÖMER FARUK BOZTEPE% 0,04120
HKPDENİZ KORKMAZ% 0,04119
DPABDÜLKADİR ÖZ% 0,03108
TKPFATMA YÜCETAŞ% 0,0392
BAĞIMSIZRAMAZAN KARABUDAK% 0,0284
ANAPÖNDER BEŞE% 0,0281
GELECEK PARTİSİHÜSEYİN ÖZCAN% 0,0279
MİLLETALİ GALİP EMRULLAH% 0,0266
VATAN PARTİSİMUSTAFA GÖKÇAYIR% 0,0262
HAK-PARAYŞE ÇALIŞKAN% 0,0260
MİLLİ YOLOSMAN DOST% 0,0151
YTPSALİH SEZGİN% 0,0148
BAĞIMSIZHASAN ŞAHİN KARACAOĞLU% 0,0135
APMURAT DENİZ% 0,0133
AB PARTİHÜSEYİN İNCE% 0,0129
BAĞIMSIZMAHMUT KARALAR% 0,0127
ABPAYFER AKAY% 0,0119
TKHABDULLAH TUTUŞ% 015
ARABAN

Açılan Sandık Oranı : % 35,16
Katılım Oranı : % 85,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ÖZDEMİR% 33,071.660
YENİDEN REFAHHASAN DOĞRU% 22,411.125
CHPHÜSEYİN KILIÇ% 20,181.013
DİĞER% 9,84494
İYİ PARTİERDAL EKİNCİ% 8,7437
DEM PARTİRİFAT DAĞDELEN% 2,79140
BAĞIMSIZİBRAHİM KOCA% 1,4171
ANAPMEHMET CİHAN DEMİR% 0,3417
SAADETREŞİT ÇELİK% 0,315
MİLLETALİ EMRULLAH İNCEARIK% 0,2211
HÜDA PARAHMET GÖRGEL% 0,147
ZAFER PARTİSİRABİA SEÇKİN% 0,126
DEVA PARTİSİMEHMET ÇINAR% 0,15
VATAN PARTİSİALİ GÖKÇAYIR% 0,15
BTPSEYDİ AHMET KARACA% 0,084
AB PARTİEMİNE İLHAN% 0,063
DPTURGAY SARIOĞLU% 0,063
GELECEK PARTİSİÖZLEM BALİM% 0,042
ABPRECAİ YEGEN% 0,021
BAĞIMSIZMURAT İLİK% 0,021
İSLAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 46,91
Katılım Oranı : % 75,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKEMAL VURAL% 34,685.131
CHPOKAN ÖZTÜRK% 28,084.155
YENİDEN REFAHMURAT MUSTAFA SELİMOĞLU% 26,233.881
DİĞER% 5,38796
İYİ PARTİHACER BÜLBÜL% 4,02595
DEM PARTİMEHMET GÜLLÜ AYDIN% 0,7103
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ÖZTÜRK% 0,344
DEVA PARTİSİBEKİR YÜCEL% 0,2334
BAĞIMSIZSÜLEYMAN YILMAZ% 0,1217
DSPNİYAZİ İNCEARIK% 0,058
HÜDA PARMEHMET ŞİMŞEK% 0,046
MİLLETMEHMET MUSTAFA YAKAR% 0,046
HKPKEMAL KAYA% 0,035
ANAPHATİCE SİBEL ÖLÇAL% 0,034
BTPÖMER MURAT KARACA% 0,034
VATAN PARTİSİCUMA DAL% 0,034
HAK-PARİSMAİL AKDOĞAN% 0,012
KARKAMIŞ

Açılan Sandık Oranı : % 67,39
Katılım Oranı : % 86,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA GÜZEL% 56,231.995
MHPBÜLENT TİRYAKİ% 42,981.525
İYİ PARTİMEHMET POLAT% 0,3412
YENİDEN REFAHAHMET KILIÇPARLAR% 0,176
DEVA PARTİSİORUÇ FATİH ERBİLİCİ% 0,083
SAADETABDULLAH ÖZTÜRK% 0,052
BÜYÜK BİRLİKAHMET YILMAZ% 0,031
ANAPGÖKHAN TOSUN% 0,031
ZAFER PARTİSİNİLGÜN BALCI% 0,031
HÜDA PARALİ KEMAL KILIÇPARLAR% 0,031
VATAN PARTİSİSEVGİ GÖREN% 0,031
NİZİP

Açılan Sandık Oranı : % 25,51
Katılım Oranı : % 85,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ DOĞAN% 38,665.840
AK PARTİHACİ FEVZİ AKDOĞAN% 32,244.870
YENİDEN REFAHMUSTAFA DOKTOROĞLU% 21,373.228
DİĞER% 3,54535
DEM PARTİYUSUF GÜLER% 1,64248
İYİ PARTİGİZEM BÜŞRA BİLGİÇ% 1,28193
HÜDA PARBAYRAM ÇAKAR% 0,5380
SAADETÖMER YILMAZ% 0,2132
ZAFER PARTİSİŞAHMERAN ŞEKER% 0,1320
BÜYÜK BİRLİKŞERİF KAYA% 0,1319
GELECEK PARTİSİHASAN ŞİMŞEK% 0,0710
BAĞIMSIZADNAN SÖNMEZ% 0,046
DPAHMET HAKAN AKFIRAT% 0,035
DSPHÜSEYİN TOPALOĞLU% 0,034
APAYHAN ŞİMŞEK% 0,034
DEVA PARTİSİEROL ONGUR% 0,034
ANAPHASAN TOSUN% 0,012
VATAN PARTİSİEMRAH YILDIZ% 0,012
BTPENES BOZKURT% 0,011
MİLLETİBRAHİM HALİL EMRULLAH% 0,011
NURDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 40,95
Katılım Oranı : % 79,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YILDIRIR% 49,323.963
YENİDEN REFAHHASAN DİLEK% 453.616
CHPMUSTAFA ÇETİN% 2,14172
DİĞER% 1,2197
SAADETERHAN ÖZÇOBAN% 0,5746
DEM PARTİMÜSLÜM DENİZHAN% 0,4637
İYİ PARTİİLHAN TEK% 0,3528
ZAFER PARTİSİYAĞMUR ALBAYRAM% 0,2621
HÜDA PARSAİT CİHANGİR% 0,2218
DEVA PARTİSİRUKİYE KILIÇKIRAN% 0,1310
DSPMUSTAFA BARNA% 0,119
BTPSÜLEYMAN KILINÇ% 0,097
DPKEREM YILMAZ% 0,086
ANAPULAŞ GEZER% 0,054
MİLLETASIM BARIK% 0,011
OĞUZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 59,84
Katılım Oranı : % 75,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHBEKİR ÖZTEKİN% 39,094.257
MHPMEHMET SAİT KILIÇ% 35,473.863
CHPAHMET BOZGEYİK% 20,282.208
İYİ PARTİMEHMET KILINÇ% 3,24353
DİĞER% 1,21132
DEVA PARTİSİMEHMET BOZKURT% 0,2325
DEM PARTİYILMAZ MELET% 0,222
SAADETCEBBAR DİNÇ% 0,1415
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN TAŞDEMİR% 0,067
ANAPEREN GÜLERİM% 0,033
VATAN PARTİSİAYŞE BAKIŞGAN% 0,022
DSPYAKUP ÖZTÜRKMEN% 0,011
HÜDA PARADİL KÖK% 0,011
DPSÜLEYMAN MERCAN% 0,011
ŞAHİNBEY

Açılan Sandık Oranı : % 19,13
Katılım Oranı : % 64,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU% 54,3939.339
CHPARKIN BEREKETOĞLU% 24,5117.730
YENİDEN REFAHMEHMET ÖS% 8,736.312
DİĞER% 4,683.389
DEM PARTİYAKUP KOCA% 2,832.045
İYİ PARTİIŞIL KULAKSIZ% 1,511.090
ZAFER PARTİSİMİKAİL YILDIZ% 1,29930
SAADETYILMAZ SAĞÇETİN% 0,83600
BÜYÜK BİRLİKHÜLYA DEMİR% 0,36259
HÜDA PARORHAN HARAT% 0,18128
TİPHARUN YILDIRIM% 0,1394
DEVA PARTİSİBEKİR SALTAN% 0,1284
TKPFATİ BAHAR% 0,0964
BTPASLI GELDEÇ% 0,0752
DPALİ GÜRLER% 0,0538
GELECEK PARTİSİSAVAŞ SABRİ ONGUR% 0,0537
MEMLEKETHALİL İBRAHİM ÇIBIK% 0,0535
ANAPEBRU ERSAN% 0,0324
MİLLETMEHMET AKAN% 0,0323
DSPKENAN ERDEM% 0,0322
HKPMEHMET YÜCE% 0,0212
MİLLİ YOLALİ DAL% 0,0111
VATAN PARTİSİYUSUF GÖREN% 0,0110
ŞEHİTKAMİL

Açılan Sandık Oranı : % 40,20
Katılım Oranı : % 66,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUMUT YILMAZ% 40,7655.813
AK PARTİMUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU% 25,4534.841
YENİDEN REFAHKAMİL YAVUZER% 14,1519.373
DİĞER% 9,2612.679
DEM PARTİKEMAL İLİK% 5,888.055
İYİ PARTİSELAMİ DEMİRKOL% 1,612.205
BÜYÜK BİRLİKMEHMET VAHDETTİN YÜKSEL% 1,62.194
SAADETMEHMET HAYRİ KAMALI% 1,261.722
ZAFER PARTİSİERMAN EBÇEM% 0,0114
BTPHALİT BOZKURT% 0,015
HÜDA PARMUSTAFA KARAKURT% 0,015
BAĞIMSIZMEHMET YILMAZ% 05
MEMLEKETERCAN AKYOSUN% 03
ANAPVAKIF DEMİR% 03
DPOMAY KARAATA% 03
DSPCENGİZ BARNA% 02
MİLLETMETİN DERTLİ% 01
MİLLİ YOLAHMET BURAK KURT% 01
BAĞIMSIZYUSUF BÖLÜKLER% 01
BAĞIMSIZHÜSEYİN KIRAN% 01
YAVUZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 76,19
Katılım Oranı : % 80,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU% 35,12.986
CHPBEKİR SAKAR% 34,712.953
YENİDEN REFAHMEHMET KAYA% 27,022.299
DİĞER% 1,75149
İYİ PARTİAHMET ÇAKMAK% 1,26107
DEVA PARTİSİHÜSEYİN DAL% 0,087
SAADETFEVZİ KARAKAYA% 0,065
ZAFER PARTİSİRAMAZAN BURAK ATEŞ% 0,022

Kaynak: AA

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