Gaziantep ve çevre illerde İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları kınandı

Güncel

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1. yılı dolayısıyla kınama etkinliği düzenlendi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İsrail'in Filistin'e karşı başlattığı saldırıların birinci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini belirten Fedaioğlu, şunları kaydetti:

"İsrail işlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. 7 Ekim meselesinin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü."

Alanda ayrıca İsrail'in saldırılarını anlatan sergi de açıldı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur ile parti yetkilileri ve STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa

Rabia Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı İlhami Günbegi de İsrail'in büyük bir insanlık suçuna imza attığını söyledi.

Uluslararası hiçbir kurumun bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çabayı sarf etmediğini dile getiren Günbegi, insan haklarını ağzından düşürmeyen bazı batılı devletlerin İsrail'i kınama cesareti bile gösteremediğini aktardı.

Günbegi, Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman her platformda savunduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Filistin temalı sergi gezildi.

Programa, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, çeşitli STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Burak Gül, yaşanan katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkının olmadığını belirtti.

Gül, bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözünün dahi kalmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün yaşananlar, 1930'ların Nazi Almanya'sından farksız. Tıpkı Nazi Almanya'sı gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahipler. Yine tıpkı Nazi Almanya'sı gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Ortadoğu'da tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır. Tüm gücümüzle haykırıyoruz, İsrail durdurulmalıdır, Netanyahu hesap vermelidir. Ayrıca devam eden bu vahşet karşısında ortak bir adım atamayan İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan da dersler çıkarmalıyız. Bu anlamda güçlü bir Türkiye'nin, daha adil bir dünya ve daha etkin bir İslam dünyası için ne kadar elzem olduğunu görüyoruz."

Malatya

AK Parti Malatya İl İnsan Hakları Başkanı İlhan Doğan da partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Filistin'in sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi olmadığını, tüm insanlığın vicdan davası olduğunu belirtti.

Filistin'in bağımsızlık mücadelesinin aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesi olduğunu kaydeden Doğan, "İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." ifadesini kullandı.

Güçlü Türkiye'nin ve siyasi iradenin öneminin hem bölge hem de insanlık için ne denli hayati olduğunu vurgulayan Doğan, "Filistin davasına sahip çıkan Cumhurbaşkanımızın küresel çeteler ve onların yerli işbirlikçileri tarafından yıllardır neden hedef alındığını bugünlerde yeniden idrak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adıyaman

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığınca Demokrasi Parkı'nda düzenlenen törende konuşan İl Başkanı Faruk Bülent Kablani, İsrail'in Filistin'e zulüm ettiğini aktararak şöyle devam etti:

"İsrail, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali, bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir. İsrail kurulduğu günden bu yana batının çifte standardını, iki yüzlülüğünü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olmuştu. 7 Ekim'den bu yana da acizlik, zayıflık ve sefaletin ne kadar ileri boyutta olduğu ortadadır. Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur."

Kilis

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ise İsrail'in 1 yıldır soykırım yaptığını vurguladı.

Filistin davasının tüm insanlığın vicdan davası olduğunu belirten Diyarbakırlı, "Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." dedi.