Gaziantep ve çevre illerde Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep ve çevre illerde Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

Gaziantep ve çevre illerde Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler yapıldı.

24.11.2024 12:48
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Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler yapıldı.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Törene ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kutlamalar Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliklerle sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Başarılı ve emekli öğretmenlere plaket verilen program, müzik ve tiyatro gösterisi ile sona erdi.

Program kapsamında gün boyu çeşitli etkinlikler yapılacak.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi Valilik bahçesinde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki etkinlik ile devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin, milletin yarınlarının inşasının temel taşı olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin yüksek sorumluk taşıyan birer eğitim neferi olarak birlik ve beraberlik içerisinde görev yaptığını ifade eden Baydur, şunları kaydetti:

"Türkiye yüzyılına yakışan eğitim hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta yaşadığımız büyük depremin yaralarını sararken depremde kaybettiğimiz eğitim camiamızın kahramanlarını, ülkemizin geleceği için mücadele eden öğretmelerimizin gösterdiği cesaret ve direnci hatırlamalıyız. Deprem yüreklerimizi yaksa da öğretmenlerimiz bu felaketten sonra hem çocuklarımızın hem de toplumumuzun yeniden inşasında tekrar ayağa kaldırmak için gösterdiği gayretten dolayı tebrik ediyoruz."

Program, Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan oratoryo gösterisiz ve aday öğretmenliği kalkan eğitimcilerin yemin etmesiyle sona erdi.

Törene, Kahramanmaraş Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile ilgililer katıldı.

Malatya

Malatya'da da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Behçet Bakır, yazısındaki, Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözüne dikkati çekerek, bu söz rehberliğinde Türk gençliğini bilgiyle sevgiyle ve vatan aşkıyla yoğurarak yarınlara hazırlayan öğretmenlerin bu kutsal görevi özveriyle sürdürdüğünü söyledi.

Bakır, bu anlamlı günde başöğretmen Atatürk'e ve tüm öğretmenlere şükranlarını arz ederek, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etme kararlılığını vurguladı.

Öğretmenler Günü kutlamaları Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden programla sona erdi.

Adıyaman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Program kapsamında gün boyu çeşitli etkinlikler yapılacak.

Kilis

Kilis'teki törende İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde devam etti.

İl Müdürü Altay, konuşmasında öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo ve müzik dinletisi ile devam etti. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim edildi.

Program yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi.

Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Albay Ersin Özbalcı, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep ve çevre illerde Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi - Son Dakika

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