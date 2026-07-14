Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası… Tutuksuz Sanık Özer Ayık: "Bırakın 300 Bin Doları, Hakan Bahçetepe'ye Bir Su Bile İçirmedim"

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Gaziosmanpaşa Belediyesi davasının ikinci gününde savunma yapan tutuksuz sanık Özer Ayık, akaryakıt istasyonuna elektrik hattı çekilmesi için yürütülen işlemlerin BEDAŞ ile belediye arasındaki rutin bir süreç olduğunu belirterek, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye 300 bin dolar rüşvet verdiği iddiasını reddetti. Ayık, "Bırakın 300 bin doları, Hakan Bahçetepe'ye bir su bile içirmedim. Kimseye para vermedim" dedi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasından tefrik edilen Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasında ilk duruşmanın ikinci günü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor.

Dosyada Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner tutuklu sanık olarak yer alırken; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın yanı sıra Aziz Lal, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Özer Ayık ve Seza Büyükçulha tutuksuz yargılanıyor.

Bugün duruşmada ilk olarak tutuksuz sanık Özer Ayık'ın savunması dinlendi.

Akaryakıt istasyonuna elektrik hattı çekilmesi sürecini anlatan Ayık, Boğaziçi Elektrik ile sözleşme yaptıklarını ve işlem için 1 milyon 400 bin lira ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi. Boğaziçi Elektrik'in kazı ve izin süreçlerini BEDAŞ aracılığıyla yürüttüğünü ifade eden Ayık, bu kurum dışında hiç kimseyle görüşmediğini savundu.

Ayık, "Elektrik kazısı için Boğaziçi Elektrik'ten geldiler. Sözleşme yaptık ve ödemeyi gerçekleştirdik. Boğaziçi Elektrik, BEDAŞ'la işlerini yürütüyormuş. Boğaziçi Elektrik haricinde kimseyle görüşmedim" dedi.

Kazı iznine ilişkin işlemlerin BEDAŞ ve Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında yürütüldüğünü söyleyen Ayık, sürecin belediye başkanının doğrudan görev alanında bulunmadığını belirtti. İzin kararının belediye meclisince verildiğini ifade eden Ayık, "Belediyeye herhangi bir dilekçe vermedim. Bunlar BEDAŞ ile belediyenin yürüttüğü rutin işlemlerdir. Zaten bu işlem belediye başkanının işi değildir, izne belediye meclisi bakar" diye konuştu.

"BAHÇETEPE'DEN SADECE PERSONEL BULUNMASI KONUSUNDA YARDIM İSTEDİM"

Hakan Bahçetepe ile tanışıklığının olağan olduğunu savunan Ayık, Gaziosmanpaşa'da büyük bir yatırım yaptıklarını, Bahçetepe'den önce görev yapan belediye başkanıyla da tanıştığını anlattı.

Bahçetepe'yi ilk olarak İslam isimli bir kişinin aracılığıyla ziyaret etmek istediğini ancak ilk girişiminde kendisiyle görüşemediğini belirten Ayık, daha sonra birkaç kez makamında görüştüklerini söyledi.

Bu görüşmelerde belediyenin Beyaz Masa birimi aracılığıyla istasyonda çalışacak personel bulunması konusunda destek istediğini ifade eden Ayık, "Hakan Bey'den yalnızca Beyaz Masa konusunda yardımcı olmasını istedim. Bunun dışında kendisinden herhangi bir talebim olmadı" dedi. Akaryakıt istasyonunun Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin imar ya da ruhsat yetkisinde olmadığını savunan Ayık, belediyeyle çıkar ilişkisi kurmadığını söyledi.

"KAPALIÇARŞI'NIN NEREDE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORUM"

İddianamede yer alan Kapalıçarşı'daki para teslimine ilişkin iddiaları da reddeden Ayık, hayatında hiç Kapalıçarşı'ya gitmediğini söyledi.

Ayık, "Kapalıçarşı deniliyor. Ben Kapalıçarşı'yı ömrümde görmedim. Nerede olduğunu dahi bilmiyorum. Bırakın 300 bin doları, Hakan Bahçetepe'ye bir su bile içirmedim. Kimseye para vermedim" ifadelerini kullandı.

Akademisyen olduğunu belirten Ayık, soruşturma kapsamında Silivri'de 112 gün boyunca 74 kişiyle aynı koğuşta kaldığını anlattı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade vermediğini vurgulayan Ayık, "Ben kimseye iftira atmadım. Etkin pişmanlık ifadesi vermedim. Bana kimse para vermedi, ben de kimseye para vermedim" dedi.

HAKİM KAPALIÇARŞI İDDİASINI YENİDEN SORDU

Mahkeme başkanı, Ayık'a iddianamede yer alan Kapalıçarşı ve ortak baz kaydı iddialarını yeniden sordu.

Ayık, suçlamaya konu tarihte Ankara'dan gelen kızıyla birlikte olduğunu belirterek, "Kapalıçarşı'ya hiç gitmedim. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Söyledikleri tarihte kızım Ankara'dan geldi. Onun seyahat biletini mahkemeye sundum. O gün kızımla beraberdim" karşılığını verdi.

FELÇ GEÇİREN AKSOY, BAHÇETEPE'NİN YARDIMIYLA KÜRSÜYE GELDİ

Cezaevinde felç geçiren tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Hakan Bahçetepe'nin yardımıyla kürsüye gelerek Özer Ayık'a soru yöneltti.

Aksoy, Ayık'a kendisini tanıyıp tanımadığını ve iddia edilen para alışverişine ilişkin bilgisi bulunup bulunmadığını sordu.

Özer Ayık, Erdal Celal Aksoy'u tanımadığını vurgulayarak, şirketten hiçbir kamu görevlisine para verilmediğini söyledi. Ayık, "Erdal Celal Aksoy'u tanımıyorum. Bizim şirketimizden kimseye para verilmedi. Gürkan Dölekli de kesinlikle kimseye para vermedi" dedi.

Ayık'ın çapraz sorgusu ve avukat savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı tutuksuz sanık Seza Büyükçulha savunma yaptı. Büyükçulha, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Aziz İhsan Aktaş'ın beyanları nedeniyle yargılandığını, tutuklandıktan yaklaşık bir yıl sonra savunma sırasının geldiğini ve savunmasının ardından tahliye edildiğini belirtti.

"Hayatımın bir yılını suçsuz olduğumu bilerek cezaevinde geçirdim" diyen Büyükçulha, savcılığın kendisine ilişkin hazırladığı yaklaşık bir sayfalık iddianamenin yarısının Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesinden, diğer yarısının ise bu ifadeden yapılan yorumlardan oluştuğunu savundu. Büyükçulha, iddianamede hiç tanımadığı CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla irtibatlı gösterildiğini belirterek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi."

"AZİZ İHSAN AKTAŞ KORUMALARIYLA GELİP EVİNE DÖNÜYOR, BEN BAŞIM DİK SAVUNMA YAPIYORUM"

Aziz İhsan Aktaş'ın duruşmalara korumalarıyla geldiğini söyleyen Büyükçulha, "Biz aşağıda nezarethanedeyken sekiz korumasıyla mahkemelere gelen, uzağımızdan geçerken kafasını öne eğen, duruşması bitince özel aracı ve korumalarıyla evine giden şahıs Aziz İhsan Aktaş'tır. Ben ise Trabzon'dan alındığım günden beri başımı hiç öne eğmedim. Suçsuz olduğumu bilmenin gururuyla bugün de karşınızda başım dik savunma yapıyorum" dedi.

Büyükçulha, Aziz İhsan Aktaş'ın kendisi hakkında verdiği ek ifadeyi, cezaevine girdikten yaklaşık bir yıl sonra öğrendiğini anlattı.

8 Mayıs 2026'da cezaevinde SEGBİS'e çağrıldığını belirten Büyükçulha, ilk anda mahkemenin kendisini serbest bırakacağını düşündüğünü söyledi. Koğuşta eşofmanlı olduğunu, hakim karşısına çıkacağını düşünerek pantolon ve gömlek giydiğini anlatan Büyükçulha, SEGBİS odasına girdiğinde kendisini çağıranın soruşturma savcısı olduğunu öğrendiğini belirtti.

SAVCIYLA ARASINDA GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİĞİ DİYALOĞU ANLATTI

Savcının SEGBİS odasına girmesinin ardından aralarında geçen konuşmayı aktaran Büyükçulha, savcıya, "Bir yıl oldu, şimdi mi beni çağırıyorsunuz? Benim sayemde başsavcı vekili olmuşsunuz" dediğini anlattı. Savcının kendisine, "Senin bir önemin yok" dediğini öne süren Büyükçulha, buna karşılık televizyonda ve gazetelerde günlerce konuşulduğunu söylediğini aktardı.

Savcının kendisine Aziz İhsan Aktaş'ın yeni bir ifade verdiğini söylediğini belirten Büyükçulha, bu beyanların zaten iddianamede bulunduğunu ve üç gün sonra mahkeme önünde açıklayabileceğini söylediğini kaydetti. Büyükçulha, savcıdan Aktaş'ın ifadesini iki kez okumasını istediğini anlatarak, "Kendisinin de ne söylendiğini anlamasını istedim. Hiç tanımadığım, yüzünü cezaevindeki televizyondan gördüğüm bir belediye başkanıyla ruhsat konuştuğumu iddia ediyordu" dedi.

"AKTAŞ'IN ASIL HUSUMETİ ORTAĞIYLA"

Aziz İhsan Aktaş'ın kendisini tanımadığını, yalnızca bir ya da iki kez Le Meridien Otel'de karşılaştıklarını ifade eden Büyükçulha, Aktaş'ın esas sorununun ortağı Gürkan Dölekli ile yaşadığı ticari anlaşmazlık olduğunu savundu.

Büyükçulha, Aktaş'ın anlatımında parayı verdiği öne sürülen kişinin ortağı Gürkan Dölekli, parayı teslim ettiği iddia edilen kişinin ise işletme müdürü Özer Ayık olduğunu hatırlatarak, "Peki Seza Büyükçulha nerede? Ben yalnızca Hakan Bahçetepe ile görüştüğü ileri sürülen kişi olarak araya eklenmişim. Oysa Hakan Bahçetepe'yi tanımıyorum, görmedim, aramızda herhangi bir HTS ya da baz kaydı yok" dedi.

Aktaş'ın ifadesini inandırıcı hale getirmek için adının kullanıldığını ileri süren Büyükçulha, Aktaş ile ortağı arasındaki husumetin şirket yetkileri ve imza haklarının mahkeme kararıyla kaldırılmasından sonra başladığını söyledi. Büyükçulha, Aktaş'ın etkin pişmanlık ifadesinin de söz konusu yetkilerin alınmasından sonra verildiğini belirterek, iki tarih karşılaştırıldığında husumetin ortaya çıkacağını savundu.

"HAKAN BAHÇETEPE'Yİ VE CHP'Lİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINI TANIMIYORUM"

Hakan Bahçetepe'yi tanımadığını yineleyen Büyükçulha, herhangi bir CHP'li ilçe belediye başkanı, özel kalem müdürü ya da belediye başkan yardımcısıyla ilişkisi bulunmadığını söyledi. Belediye binalarının nerede olduğunu dahi bilmediğini ifade eden Büyükçulha, "Kızlarım Beşiktaş'ta oturuyor. Beşiktaş Belediyesi'nin nerede olduğunu dahi bilmiyorum. Çünkü bugüne kadar hiçbir belediyeyle işim olmadı" dedi.

Büyükçulha, tutuklamaya sevk edildiği sırada hakkındaki Aziz İhsan Aktaş beyanının kendisine hiç sorulmadığını belirterek, aynı ifadeler nedeniyle önce İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığını, tahliye edildikten sonra bu kez Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasında yeniden hakim karşısına çıktığını söyledi.

"BİR TACİZCİNİN SÖZÜ, HEPİMİZİN SÖZÜNDEN ÜSTÜN TUTULDU"

Tahliye olduktan sonra Aziz İhsan Aktaş'ın geçmişini ve adli sicil kaydını incelediğini söyleyen Büyükçulha, savunmasında sert ifadeler kullandı.

"Bir tacizci, bunca kişinin özgürlük ve yaşam hakkına tecavüz etti" diyen Büyükçulha, seçilmiş belediye başkanlarının, bürokratların, parti meclisi üyelerinin, genel müdürlerin ve iş insanlarının anlatımlarının iddia makamı tarafından dikkate alınmadığını savundu. Dosyadaki diğer sanıkların savunmalarına da değinen Büyükçulha, Gürkan Dölekli'nin Aktaş ile aralarında husumet bulunduğunu, Özer Ayık'ın kazı izninin BEDAŞ ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasındaki rutin bir işlem olduğunu, Baki Aydöner'in rüşvet iddialarını reddettiğini, Erdal Celal Aksoy'un ise ruhsatın 12 kişilik kurulun onayının ardından imzalandığını anlattığını hatırlattı."

Bahçetepe'nin de başvurunun BEDAŞ tarafından yapıldığını ve iznin belediye meclisinden oy birliğiyle geçtiğini söylediğini aktaran Büyükçulha, bütün bu anlatımlara rağmen kendisinin "aracı" olarak suçlandığını belirtti.

"BENİMLE İLGİLİ TEK BİR DELİL YOK"

Büyükçulha, iddianamede kendisi hakkında hiçbir somut delil bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

"Benimle ilgili tek bir HTS kaydı yoktur. Tek bir baz kaydı, kamera görüntüsü, tape kaydı, para transferi, banka hareketi, tanık beyanı, belediye çalışanı ifadesi, telefon görüşmesi, mesaj, e-posta, ihale ya da ticari ilişki yoktur. Tek bir delil yoktur."

Hakkındaki tek dayanağın Aziz İhsan Aktaş'ın ortağıyla yaşadığı husumetten kaynaklanan beyanı olduğunu savunan Büyükçulha, "İfadesini güçlendirebilmek için benim adımı kullanmıştır" dedi.

"BİR YIL ÖZGÜRLÜĞÜMDEN, AİLEMDEN VE İŞİMDEN OLDUM"

Hayatı boyunca hiçbir belediyeden ihale almadığını, belediyelerde görev yapmadığını ve belediye başkanlarıyla çıkar ilişkisi kurmadığını belirten Büyükçulha, kimsenin ruhsat işiyle ilgilenmediğini ve aracılık yapmadığını söyledi.

"Ben ticaret yaptım, vergimi verdim. İnsanlarla şerefim ve ismimle ticaret yaptım. Bugün de aynı şeref ve aynı isimle huzurunuzdayım" diyen Büyükçulha, tutuklu kaldığı süreçte ailesinden ve çocuklarından ayrı kaldığını, işini ve itibarını kaybettiğini ifade etti."

Büyükçulha, savunmasını, "Bütün bunların sebebi tek bir kişinin gerçeğe aykırı beyanlarıdır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda somut hiçbir delil bulunmamaktadır" sözleriyle tamamladı.

Durışma, çapraz sorgusu ardından Büyükçulha'nın avukatlarının savunmasıyla devam ediyor.

(SÜRECEK)