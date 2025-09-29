Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti - Son Dakika
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

29.09.2025 13:29
Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'ndaki "Johnny M" teknesi Akdeniz'de arızalanarak su aldı. Türkiye'nin koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın desteğiyle yolcular tahliye edildi. Operasyonun genel seyrini etkilemeyeceği, filonun 4 gün içinde Gazze'ye ulaşmasının planlandığı açıklandı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki "Johnny M" adlı tekne, motor bölümünün su alarak arızalanması üzerine yardım çağrısı yaptı. Türkiye'nin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın sahadaki katkılarıyla teknedeki yolcular tahliye edildi.

YOLCULAR PANİĞE KAPILDI

Girit Adası, Kıbrıs Adası ve Mısır üçgenindeki bölgede bulunan tekne, sabah saatlerinde telsizle yardım çağrısı yaptı. Kaptan, motor bölümünün su aldığını bildirirken, aralarında Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya'dan kişilerin de bulunduğu yolcular paniğe kapıldı.

TÜRKİYE'NİN KOORDİNASYONU HAYATİ ROL OYNADI

Durumun bildirilmesi üzerine Türk Kızılay ve diğer yetkililer harekete geçti. Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın sahadaki katkıları sayesinde tahliye operasyonu sorunsuz şekilde yürütüldü" denildi. Açıklamada ayrıca hem güvenli tahliye hem de yardımların filoya ulaştırılmasında Türkiye'nin kritik rol üstlendiği vurgulandı.

YOLA DEVAM EDİYORLAR

Operasyondaki aksamanın filonun genel seyrini etkilemeyeceği, hedefe 4 gün içinde ulaşılmasının planlandığı aktarıldı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye bugüne kadar toplu halde gönderilen en büyük insani yardım filosu olarak dikkat çekiyor. Gemilerde özellikle tıbbi yardım malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. 'Arapça'da 'kararlılık' ve 'sarsılmaz azim' anlamına gelen Sumud kavramı, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkının işgale karşı şiddet içermeyen direnişini ve kültürel varlığını sürdürme mücadelesini anlatmak için kullanılmaya başlandı. Filistin'de zeytin ağacı ve hamile köylü kadın figürleri, bu kavramı simgeleyen en güçlü semboller arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Acil Durum, Politika, Türkiye, Kızılay, Akdeniz, Gündem, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

