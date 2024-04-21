Gazzeli çocuklar barış için pişirdikleri ekmekleri dünya liderlerine gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazzeli çocuklar barış için pişirdikleri ekmekleri dünya liderlerine gönderdi

Gazzeli çocuklar barış için pişirdikleri ekmekleri dünya liderlerine gönderdi

Esenler'de düzenlenen 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde, Gazzeli çocuklar dünya liderlerine barış için pişirdikleri ekmekleri gönderdi. Festivalde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin mazlumun yanında zalimin karşısında olduğunu vurguladı. Ekmekler, soykırım ve savaşların durdurulması isteğiyle dünya liderlerine gönderilecek.

21.04.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de düzenlenen 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde, Gazzeli çocuklar barış için pişirdikleri ekmekleri dünya liderlerine gönderdi.

Esenler Belediyesi tarafından Dörtyol Meydanı'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra bir haftadır İstanbul'da bulunan Filistinli çocukların video gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kendisinin de Esenler'de oturduğunu ve burada ilk barış ekmeğini Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile pişirdiklerini söyledi.

Dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen çocukların, bu şehri gezip, barışı ve ekmeği paylaştıklarını, Türkiye'nin çocuklarıyla kaynaştıklarını dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"Bu yıl hüzünlüyüz, çünkü 7 Ekim'den beri Gazze'de İsrail zulmüyle tüm dünya karşı karşıya. Tüm dünya seyrediyor ama Gazzeliler orada direnmeye devam ediyor. Bir söz var, 'Çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar öldürülürken sesimizi yükseltmemiz lazım.' İşte bu sesi dünyada yükselten yine Türkiye, yine Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan. Hep beraber görüyoruz. Herkes gözünü kapatmış, zulme ortaklık ediyor ama bu aziz millet, bu Türk milleti her zaman mazlumun yanında zalimin karşısında olmuştur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden "Dünya beşten büyüktür" dediğini hatırlatan Bak, "Şunu hiçbir zaman unutmayalım, Müslüman aleminin çocuklarının gözyaşları, Türkiye'nin çocuklarının gözyaşları bir gün bilgi olacak, teknoloji olacak, bu hainleri, bu emperyalistleri orada boğacak. İşte bu nedenle bu ülkenin çocukları çok çalışmalı, ülkesini sevmeli ve vicdanını korumalı." ifadesini kullandı.

Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Bak, "Bu ülkenin çocukları her zaman vicdanlı olacak, zalimlere karşı olacak, devletini ve vatanını severek bu coğrafyanın koruyucusu olacak." diye konuştu.

Bakan Bak, festivalde pişirilen barış ekmeklerinin, soykırım ve savaşların durdurulması isteğiyle dünya liderlerine göndereceğini bildirdi.

Vali ve belediye başkanının konuşmaları

İstanbul Valisi Davut Gül ise 14'üncüsü düzenlenen etkinliğin, Esenler Belediyesinin vizyonunu gösterdiğini belirterek, "Bu sene sadece Gazzeli çocuklar davet edilmiş. Bu da vizyonun yanında vicdanı gösteriyor. Esenler'in vicdanı, Esenlerli çocukların, yöneticilerin vicdanı, inanıyorum ki zalimleri, zulümleri alt edecektir." dedi.

Türkiye'nin mazlumun yanında, zalimin karşısındaki duruşunu göstermeye devam edeceğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Aslında mesele o kadar basit ki. Hani bize hep şunu öğrettiler, 'kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız.' Sonra şunu gördük, 'kaynaklar evet sınırlı ama ihtiyaçlar değil, aslında ihtiraslar sınırsız.' Çocukların kendi gözüyle, bir barış ekmeğini, bir ekmeği paylaşması, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle, dünyaya adaletin gelmesi, dünyanın 5'ten büyük olduğunun ispatlanması, bu ekmeğin herkese yeteceğini gösteriyor."

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye'de ve dünyada çocuklara atfedilen en önemli bayramlardan biri olduğunu belirterek, 14 yıldan beri dünyanın değişik yerlerinden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığıyla (TİKA) çocukları misafir ettiklerini, sadece geçen sene deprem dolayısıyla bu programı gerçekleştiremediklerini aktardı.

Misafir çocukların ülkelerinden un getirip burada ekmek pişirdiğini, sonra bu ekmekleri bir mektupla dünyadaki liderlere gönderdiğini ifade eden Göksu, şunları kaydetti:

"Biz bu 23 Nisan'da dünyadan çocukları çağırmak yerine, Gazze'de 7 Ekim'den bu tarafa katledilen, o soykırımdaki çocuklarımızı davet ettik. Tabii onlardan un getirmesini bekleyemezdik, çünkü Gazze'de un yok, yiyecek bir şey yok sadece katil İsrail'in attığı bombalar var. Gazze'de sadece katil İsrail'in askerleri var. Bugün o Gazzeli çocuklarımızdan 22'si burada yeniden o barış ekmeğini, bu toprakların ruhunda var olan özgürlük, merhamet ve vicdanı da içine, mayasına katarak dünya liderlerine mektup yazacak. Gazeli çocukların yazacakları bu mektubu, belki anlarlar, belki hissederler, belki insanlıklarından utanırlar diye biz üzerimize düşen görevi yapacağız."???????

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Gençlik, Türkiye, Esenler, Dünya, Ekmek, Çocuk, Gazze, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazzeli çocuklar barış için pişirdikleri ekmekleri dünya liderlerine gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tokat'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem Anı Kameralara Yansıdı
    18:34 Tokat'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem Anı Kameralara Yansıdı

    Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı kameralara yansıdı. AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.

  • İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Adıyaman'da protesto edildi
    18:33 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Adıyaman'da protesto edildi

    İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi öncülüğünde Demokrasi Parkı'nda toplanan katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak ve tekbir getirerek tepkilerini dile getirdi. İHH Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, basın açıklamasında Filistinlilerin yıllardır İsrail'in zulmüne maruz kaldığını belirtti ve insanlığın kaybedilmesinin telafisi mümkün olmayan bir hüsran olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki savaşın sadece bir dinin mensuplarına yönelik olmadığını ve İslam ümmetinin her ferdinin sorumluluk taşıdığını ifade etti.

  • İskenderun'da ambulans devrildi: 2 yaralı
    18:30 İskenderun'da ambulans devrildi: 2 yaralı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, İskenderun ilçesi Mete Aslan bulvarında meydana geldi. Ambulansın devrildiği kazada, 2 aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada devrilen ambulansın, içinde hasta olmadığı öğrenildi.

  • Türk Yıldızları, 23 Nisan'da Antalya'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi
    18:19 Türk Yıldızları, 23 Nisan'da Antalya'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

    Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.


17:30 İYİ Partili Bilge Yılmaz, partisinden istifa etti İYİ Partili Bilge Yılmaz, partisinden istifa etti
17:16 Tokat’taki 4,1’lik deprem nedeniyle düğün salonunun tavanı çöktü Tokat'taki 4,1'lik deprem nedeniyle düğün salonunun tavanı çöktü
17:13 Marmara’da deniz otobüsü fırtınanın ortasında kaldı Marmara'da deniz otobüsü fırtınanın ortasında kaldı
16:28 Diyarbakır’da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı Diyarbakır'da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı
13:57 Altın, kahve seti, ipek kumaş baskılı tablo Savcılık, Alinur Aktaş için topu Sayıştay’a attı Altın, kahve seti, ipek kumaş baskılı tablo! Savcılık, Alinur Aktaş için topu Sayıştay'a attı
18:16 Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlike 7 yıldız, Beşiktaş derbisinde oynayamayabilir Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 7 yıldız, Beşiktaş derbisinde oynayamayabilir
17:51 Okan Buruk kararını verdi İşte Galatasaray-Pendikspor maçının ilk 11’leri Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray-Pendikspor maçının ilk 11'leri
17:20 Uzun yıllar Süper Lig’de mücadele eden Akhisarspor, Bölgesel Amatör Lig’e düştü Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü
17:04 Tartışmalar kadın futboluna sıçradı Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme Tartışmalar kadın futboluna sıçradı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
16:36 Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:21 Kardeşleri ünlü isimlere babalık davası açan Furaye ilk kez konuştu: Babamı bulmak istemiyorum Kardeşleri ünlü isimlere babalık davası açan Furaye ilk kez konuştu: Babamı bulmak istemiyorum
15:10 Galatasaray - Pendikspor maçının VAR’ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı Galatasaray - Pendikspor maçının VAR'ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı
14:31 Filistin bayrağını tekmelediğini sandı Tuzak devreye girdi Filistin bayrağını tekmelediğini sandı! Tuzak devreye girdi
14:29 Cübbeli Ahmet art arda gelen zamları hayat kadınları üzerinden savundu: Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller Cübbeli Ahmet art arda gelen zamları hayat kadınları üzerinden savundu: Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller
14:10 Kolbastı oyununun tanınmasında büyük katkısı vardı Sanatçı İsmail Yazıcıoğlu vefat etti Kolbastı oyununun tanınmasında büyük katkısı vardı! Sanatçı İsmail Yazıcıoğlu vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 18:34:11. #1.12#
SON DAKİKA: Gazzeli çocuklar barış için pişirdikleri ekmekleri dünya liderlerine gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement