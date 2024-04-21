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Esenler'de düzenlenen 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde, Gazzeli çocuklar barış için pişirdikleri ekmekleri dünya liderlerine gönderdi.

Esenler Belediyesi tarafından Dörtyol Meydanı'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra bir haftadır İstanbul'da bulunan Filistinli çocukların video gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kendisinin de Esenler'de oturduğunu ve burada ilk barış ekmeğini Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile pişirdiklerini söyledi.

Dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen çocukların, bu şehri gezip, barışı ve ekmeği paylaştıklarını, Türkiye'nin çocuklarıyla kaynaştıklarını dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"Bu yıl hüzünlüyüz, çünkü 7 Ekim'den beri Gazze'de İsrail zulmüyle tüm dünya karşı karşıya. Tüm dünya seyrediyor ama Gazzeliler orada direnmeye devam ediyor. Bir söz var, 'Çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar öldürülürken sesimizi yükseltmemiz lazım.' İşte bu sesi dünyada yükselten yine Türkiye, yine Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan. Hep beraber görüyoruz. Herkes gözünü kapatmış, zulme ortaklık ediyor ama bu aziz millet, bu Türk milleti her zaman mazlumun yanında zalimin karşısında olmuştur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden "Dünya beşten büyüktür" dediğini hatırlatan Bak, "Şunu hiçbir zaman unutmayalım, Müslüman aleminin çocuklarının gözyaşları, Türkiye'nin çocuklarının gözyaşları bir gün bilgi olacak, teknoloji olacak, bu hainleri, bu emperyalistleri orada boğacak. İşte bu nedenle bu ülkenin çocukları çok çalışmalı, ülkesini sevmeli ve vicdanını korumalı." ifadesini kullandı.

Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Bak, "Bu ülkenin çocukları her zaman vicdanlı olacak, zalimlere karşı olacak, devletini ve vatanını severek bu coğrafyanın koruyucusu olacak." diye konuştu.

Bakan Bak, festivalde pişirilen barış ekmeklerinin, soykırım ve savaşların durdurulması isteğiyle dünya liderlerine göndereceğini bildirdi.

Vali ve belediye başkanının konuşmaları

İstanbul Valisi Davut Gül ise 14'üncüsü düzenlenen etkinliğin, Esenler Belediyesinin vizyonunu gösterdiğini belirterek, "Bu sene sadece Gazzeli çocuklar davet edilmiş. Bu da vizyonun yanında vicdanı gösteriyor. Esenler'in vicdanı, Esenlerli çocukların, yöneticilerin vicdanı, inanıyorum ki zalimleri, zulümleri alt edecektir." dedi.

Türkiye'nin mazlumun yanında, zalimin karşısındaki duruşunu göstermeye devam edeceğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Aslında mesele o kadar basit ki. Hani bize hep şunu öğrettiler, 'kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız.' Sonra şunu gördük, 'kaynaklar evet sınırlı ama ihtiyaçlar değil, aslında ihtiraslar sınırsız.' Çocukların kendi gözüyle, bir barış ekmeğini, bir ekmeği paylaşması, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle, dünyaya adaletin gelmesi, dünyanın 5'ten büyük olduğunun ispatlanması, bu ekmeğin herkese yeteceğini gösteriyor."

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye'de ve dünyada çocuklara atfedilen en önemli bayramlardan biri olduğunu belirterek, 14 yıldan beri dünyanın değişik yerlerinden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığıyla (TİKA) çocukları misafir ettiklerini, sadece geçen sene deprem dolayısıyla bu programı gerçekleştiremediklerini aktardı.

Misafir çocukların ülkelerinden un getirip burada ekmek pişirdiğini, sonra bu ekmekleri bir mektupla dünyadaki liderlere gönderdiğini ifade eden Göksu, şunları kaydetti:

"Biz bu 23 Nisan'da dünyadan çocukları çağırmak yerine, Gazze'de 7 Ekim'den bu tarafa katledilen, o soykırımdaki çocuklarımızı davet ettik. Tabii onlardan un getirmesini bekleyemezdik, çünkü Gazze'de un yok, yiyecek bir şey yok sadece katil İsrail'in attığı bombalar var. Gazze'de sadece katil İsrail'in askerleri var. Bugün o Gazzeli çocuklarımızdan 22'si burada yeniden o barış ekmeğini, bu toprakların ruhunda var olan özgürlük, merhamet ve vicdanı da içine, mayasına katarak dünya liderlerine mektup yazacak. Gazeli çocukların yazacakları bu mektubu, belki anlarlar, belki hissederler, belki insanlıklarından utanırlar diye biz üzerimize düşen görevi yapacağız."???????