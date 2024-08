Güncel

Geleceğin 'Milli Teknoloji Öncüleri' Adana'da yetişiyor

Adana'da 160 çocuk, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde çalışmalarını sürdürüyor

ADANA - Adana'da girdikleri sınavda başarılı olarak DENEYAP eğitimlerine katılmaya hak kazanan 160 çocuk, Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunmak amacıyla kurulan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Gençlik Merkezi'nde bulunan atölyelerde çalışmalarını sürdüren çocuklar, aralarında Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yapay Zeka, Robotik ve Kodlama, Siber Güvenlik gibi konularında da bulunduğu 11 farklı branşta eğitim alarak kendilerini geliştiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ortak çalışmasıyla oluşturulan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ilk 24 ay boyunca proje temelli dersler alan çocuklar, daha sonrasında ise 12 ay sürecek olan takımlar döneminde çeşitli projeler üzerine çalışma yürütmeye başlayacak.

"Türkiye'nin teknoloji hamlesine katkıda bulunmak için çaba sarf ediyorlar"

100 ortaokul ve 60 lise öğrencisi ile eğitimleri sürdürdüklerini belirten Adana Gençlik Merkezi DENEYAP Koordinatörü Hüsnü Duran, "Buraya sınavla aldığımız öğrencilerden toplam 160 öğrencimiz var. 100 tanesi ortaokul, 60 tanesi lise olmak üzere. Öğrencilerimiz toplamda 11 branşta eğitim alıyorlar. 2 yıl yüz yüze, 1 yıl da çevrimiçi olacak şekilde burada Türkiye'nin teknoloji hamlesine katkıda bulunmak için öğrencilerimizle beraber 3 yıllık bir maraton şeklinde kurslara devam ediyoruz" dedi.

2 yıllık eğitim sürecinin uzay ve havacılık dersleriyle sona erdiğine dikkat çeken Duran, "Bundan sonra da burada proje geliştirme aşamasına geçiyorlar. 1 sene boyunca TEKNOFEST'e çeşitli yarışmalara katılmak için proje üretmek zorundalar. Bir yıl boyunca bu projeleri mentorleri eşliğinde burada hazırlıyorlar. Bu şekilde Türkiye'nin teknoloji hamlesine katkıda bulunmak için çaba sarf ediyorlar. Çocuklar burada aldıkları eğitimlerden en fazla birkaçını dışarıda özel olarak bulabilirler. Ancak uzay havacılık, siber güvenlik, yapay zeka gibi günümüzde gelişmekte olan ve insanların bilincine yeni vardığı alanlarda biz 6 yıldır bu hizmeti veriyoruz" şeklinde konuştu.

"DENEYAP bu nesil için büyük bir şans"

Çocuklara havacılık ve uzay konusunda eğitim veren Eğitmen Oğuzhan Eşen, "Burada çeşitli alanlarda çocuklar eğitim alıyor. Siber güvenlik, yazılım, elektronik alanlarında eğitim almaktalar. Bugün de burada havacılık ve uzay eğitimi alıyorlar. Çocuklara her eğitimde uygulamalı şekilde deneyler yaptırıyoruz. Çok eğlenceli bir ortam var burada. Çocuklar için çok güzel bir fırsat. DENEYAP'ı bu nesil için çok büyük bir şans olarak görüyorum. Geçmişte böyle bir şans benim elimde olsa çok daha farklı olurdu benim için. Ama çocuklar burada çok şanslı ve Türkiye için büyük gelecek vadediyorlar. Çok güzel bir nesil yetişiyor. İleride ülkemiz için çok iyi olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelecekte yazılım mühendisi olmak istiyorum"

2 yıldır eğitimlere devam ettiğini belirten Mehmet Can Gökdemir, "Tasarım ve üretim, robotik kodlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, havacılık ve uzay gibi eğitimleri görüyoruz. Haftanın 2 günü buradayım. 2 sınavla girdim buraya. Biri yazılı biri de uygulamalı olarak. Gelecekte yazılım mühendisi olmak istiyorum. 10 yaşındayken C++, Arduino, Python yazılım dillerine dair hiçbir şey bilmiyordum. Şu an burada çok şey biliyorum, kodlama dili öğrendim" dedi.

Büyüdüğünde yazılım mühendisi olmak istediğini anlatan Ceren Nergis de, "DENEYAP'ı 3. sınıfta duymuştum. Yaşım yetmediği için sınavına katılamamıştım. Sonrasında unuttum ve umudumu kestim. 4. sınıfta ise annem bana söyledi. Sınavına girerek kazandım ve başladım. Eğitimleri alırken çok eğlendim. Genellikle ilgi alanım olan etkinlikleri yaptık. Eğlenceliydi benim için süreç. En çok tasarım, üretim ve robotik kodlama bölümü derslerini sevdim. İlerleyen yıllarda da yazılım mühendisi olmak istiyorum. Bu derslerin yazılım mühendisliğinde benim için çok faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Buradaki her eğitim bana bilmediğim çok fazla şey öğretti"

Kendisini DENEYAP sınavlarına girmeye annesinin teşvik ettiğini anlatan Mehmet Rüzgar ise, "Aldığım eğitimlerden çok memnun kaldım. Robotik kodlamadan, havacılığa her şey var. Hiç bilmeyerek girdiğim bir yere göre çok memnun kaldım ve bana çok şey kattığını düşünüyorum. DENEYAP'da eğitimlerimiz 2-3 hafta sonra bitiyor. Bundan sonra TEKNOFEST gibi yarışmalara katılmak üzere 1 yıllık projeleşme dönemi var. Buradaki her eğitim bana bilmediğim çok fazla şey öğretti" ifadelerine yer verdi.