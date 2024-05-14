İstanbul\'un içme suyuna vidanjörle çamurlu su boşalttılar! Valilikten belediyeye para cezası

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Düzce'de Gölyaka Belediyesi'ne, Melen Çayı'na vidanjörle çamurlu su dökülmesi gerekçesiyle para cezası kesildi. Vidanjörü kullanan personel hakkında soruşturma başlatıldı.

ÇEVRE TAHRİBATI KAMERAYA YANSIDI

Gölyaka Belediyesi'ne ait vidanjörden İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'na 23 Nisan'da çamurlu su boşaltıldığı anlar Melen Çayı kenarında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

VALİLİK İDARİ PARA CEZASI KESTİ

Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edildiği belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde Gölyaka Belediyesi'ne ait vidanjörün Melen Çayı'na atık su boşalttığı yönünde sosyal medya mecralarında çıkan haberler üzerine o tarihte il emniyet ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz birimlerince konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede 23 Nisan 2024 Salı günü Melen Çayı'na su boşaltan aracın, Gölyaka Belediyesi'ne ait olduğu ve belediye kademesinde bulunan bakım kanalında biriken çamurlu suların çekilerek, Melen Çayı'na boşaltıldığı anlaşılmıştır.

Uygun olmayan şekilde çamurlu suyun Melen Çayı'na boşaltılmasına sebep olan ilgili belediyeye 2872 sayılı Çevre Kanununun 20'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sorumlular hakkında idari soruşturma devam etmekte olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir."