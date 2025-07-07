Grand Kartal Otel Yangını Davası Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Grand Kartal Otel Yangını Davası Değerlendirildi

Grand Kartal Otel Yangını Davası Değerlendirildi
07.07.2025 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Baro Başkanı Barut, yangın davasının sürecini ve baroların katılım talebini açıkladı.

BARO BAŞKANI, DAVA SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel Yangını davasına ilişkin değerlendirme yaptı. Baro Başkanı Barut, salondaki kalabalığa dikkat çekerek, "Kartalkaya faciasının ilk duruşma günü. Muhtemelen yaklaşık 10-15 gün duruşma devam edecek. İddianamenin kabulünden sonra sanıkların savunmaları alınmaya başlandı. Şu anda 4'üncü, 5'inci sanığın ifadesi, savunması alınıyor. Tabii ki buna karşı avukatları ve sanık avukatları bir şekilde soru sorarak savunmanın şeklini yapmaya çalışıyorlar. Sanırım bu ilk duruşma yaklaşık 10-15 günlük bir süreç olacak. Çünkü taraf olarak yaklaşık 250 kişilik, taraf söz konusu. Hepsinin birden fazla avukatı veya yakınlarına saydığınız zaman yaklaşık 500-600 kişilik bir salonda kitle sayısı mevcut" dedi.

'İTİRAZLARIMIZI YAPACAĞIZ'

Diğer baroların duruşmaya katılmasına izin verilmediğini belirten Başkan Barut, "Türkiye Barolar Birliği, bir kısmı Bolu Barosu ve bir kısım barolar; Türk 1136 sayılı avukatlık kanunu, 76 ve 95'inci madde uyarınca katılma talebinde bulundular. Keza anılan maddeler uyarınca özellikle yaşam hakkının ihlali, baroların görevleri dahilinde. Baroların buna karşı mücadele etmesi dahilinde olmasına rağmen, mahkeme heyeti başkanı talebi reddetti. Buna karşı da itirazlarımızı yapacağız" ifadesini kullandı.

'SAAT 22-23'e KADAR DEVAM EDECEK'

Barut, duruşmaların gece saatlerine kadar süreceğini belirterek, "Duruşmanın belirttiğiniz gibi her gün yapılması ve devam etmesi bekleniyor. Muhtemelen saati mesai saatinin dışında da akşam saat 22-23'e kadar devam edecek şekilde ayarlanmış vaziyette. İçeride şu anda her şey bu şekilde devam ediyor" diye konuştu.

'MÜŞTEKİLERLE, SANIKLAR ÇOK FAZLA BİRBİRİNE YAKIN'

Barut, duruşma salonunun dar olduğunu ifade ederek, "Tabi müştekilerle, sanıklar çok fazla birbirine yakın. Müştekilerden özellikle yakınlarını kaybeden kişilerin, sanıklara gösterdiği tepkiler devam ediyor." dedi. Barut, güvenlik güçlerinin savcılık personellerine karşı gösterilen tepkiyi de engellemeye ve duruşmanın düzenini bozmadan devamını sağladığını belirtti.

'ARA KARAR BELLİ OLACAK'

Sanıkların tahliye talebi olduğuna işaret eden Barut, "Tabii bizim için de önemli olan adil yargılama çerçevesinde duruşmanın bir şekilde kişilerin de hiçbir şekilde iddianame sonucunda alması beklenen cezaların en yüksek şekilde alması. Tabi bir kısım sanıklar tutuklu. Onların da her savunması sunan sanıklarından sonra tahliye talepleri var. Tahliye talepleri en son ilk duruşma ara kararında tahliye talepleri görüşülecek. Kimin tahliye olup olmayacağı heyetin vereceği yaklaşık 1 hafta 10 günlük süreç sonucunda ara karar ile belli olacak" diye konuştu.

'ADALETE, GÜVEN AÇISINDAN TERS DÜŞTÜĞÜ KANAATİNDEYİZ'

Barut, Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin davada bulunmamasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Şöyle biliyorsunuz dosya kapsamında bilirkişi raporunda aynı birinci derecede etkili olan 4 tane kurum vardı. Belediye, Özel İdare, Kültür Turizm Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlığı. Şu anda içeride sanık sandalyesinde olan Bolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye müdürlüğü ve belediye başkan yardımcısı var. Aynı zamanda özel idareden sanıklar, mevcut. Ancak soruşturma izni verilmemesi sebebiyle bakanlık tarafından, 2 tane kurum hakkında şu anda içeride yargılama yapılmıyor. Onlarla ilgili soruşturma izni verilmeme kararının kalkması bekleniyor. O karar kalktıktan sonra da kanaatimce bu davanın birleşmesi gerekiyor. Bu dava içerisinde onları da sanık olarak görme imkanımız olacak. Yoksa bilirkişi raporunda birinci dereceden etkili olduğu söylenen dört tane kurumun ikisinin yargılanıp ikisinin yargılanmaması bizce adalete, güven açısından ters düştüğü kanaatindeyiz."

Oğuz EKE-Zübeyde ÖZMEN-Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: DHA

Politika, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grand Kartal Otel Yangını Davası Değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
Tayvan’da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı Tayvan'da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
Adana’da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
Kastamonu’da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı

17:55
Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybeden avukattan yürekleri yakan sözler
Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybeden avukattan yürekleri yakan sözler
17:51
ABD, HTŞ’yi terör örgütleri listesinden çıkardı
ABD, HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkardı
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti’den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama
16:37
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
08:54
Trump, Gazze’de ateşkes için bu haftayı işaret etti
Trump, Gazze'de ateşkes için bu haftayı işaret etti
08:26
’’Enişte’’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
''Enişte'' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
08:10
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
08:00
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
07:49
Kartalkaya’daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
07:12
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
02:43
ABD’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi, 41 kişi kayıp
ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi, 41 kişi kayıp
01:46
Trump’tan Elon Musk’ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
00:54
Kocaeli’de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı 2 kişi bıçakla yaralandı
Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 18:50:21. #7.12#
SON DAKİKA: Grand Kartal Otel Yangını Davası Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.