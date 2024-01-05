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Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi Cumhuriyet başsavcısıyla görüştü - Son Dakika
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Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi Cumhuriyet başsavcısıyla görüştü

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi, Cumhuriyet başsavcısıyla görüşerek kızlarının bulunması için yardım istedi. Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, kızının 4 yıldır kayıp olduğunu ve her gün onu özlediğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Tunceli\'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku\'nun ailesi Cumhuriyet başsavcısıyla görüştü
05.01.2024 - 15:14,
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TUNCELİ'de, 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) annesi Bedriye ile babası Halit Doku çifti, yaşadıkladı Diyarbakır'dan kente gelerek Cumhuriyet başsavcısı ile görüştü. Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, "4 yıldır her gün akşam, sabah balkona çıkıyorum, Gülistan'ı gözlüyorum. Belki bir yerlerden çıkar, gelir diye. Ben kızımı çok özledim. Hayat bize zehir, zindan oldu. Allah için, kendinizi benim yerime koyun. Çocuğunuz okula gidip gelmezse ne yapabilirdiniz?" dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Doku'nun bulunması için cep telefonu sinyallerini izleyen güvenlik güçleri, saat 11.29'da Atatürk Mahallesi'ndeki minibüs durağından üniversite aracına bindiğini tespit etti. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelere rağmen Doku'nun araçtan nerede indiği tespit edilemedi. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da Gülistan Doku'nun olduğu ifade edilen görüntü yansıdı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel koordinesinde Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ ESKİ ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., yaklaşık 2 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeinal A., 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında da Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E.Y.'yi kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı. Ayrıca sosyal medya hesaplarında yapılan inceleme ve araştırmalarda, E.Y.'nin, 2018 yılında Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında da sosyal medya üzerinden olumlu ifadeler kullandığı tespit edildi. Tunceli Valiliği'nin önerisi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Zeinal A.'nın babası E.Y., polislik mesleğinden ihraç edildi.

'ÇOCUĞUNUZ OKULA GİDİP GELMEZSE NE YAPABİLİRDİNİZ?'

Kızları Gülistan'dan 4 yıldır haber alamayan Bedriye ve Halit Doku çifti, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek Cumhuriyet başsavcısı ile görüştü. Görüşme sonrası Bedriye Doku, kızının fotoğrafını taşıyarak adliyeden çıktı. Yapılan görüşmede başsavcı, dosyada yapılan işlemleri aileye aktardı. Bedriye Doku çıkışta "4 yıldır her gün akşam, sabah balkona çıkıyorum, Gülistan'ı gözlüyorum. Belki bir yerlerden çıkar, gelir diye. Ben kızımı çok özledim. Hayat bize zehir, zindan oldu. Bizim başımıza geldi, Allah kimsenin başına vermesin. 5'inci yıla giriyor, kızım hala kayıp. Buradan Adalet Bakanına, Cumhurbaşkanına, milletvekillerine çağrımdır; Allah için, kendinizi benim yerime koyun. Çocuğunuz okula gidip gelmezse ne yapabilirdiniz? Kızımı önce Allah'a, sonra devlete emanet ettim. 4 yıldır telefonlar incelemede, araç çamur halde, incelenmedi. Tunceli'de adım başı kameralar var. Kızım buhar olup uçmadı. Allah rızası için kızımı bulup çıkarın, üzerini örtmeyin" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi Cumhuriyet başsavcısıyla görüştü - Son Dakika
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