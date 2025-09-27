Güllü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Güllü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güllü Son Yolculuğuna Uğurlandı
27.09.2025 14:41
52 yaşındaki Gül Tut, evinin terasından düşerek hayatını kaybetti, cenazesi Tuzla'da düzenlendi.

Türk arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü (Gül Tut), Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçının cenazesi Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınan öğle namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Güllü'ye son veda: Sanat dünyasından vefasızlık dikkat çekti

SANAT DÜNYASINDAN KATILIM AZ KALDI

Cenazeye Güllü'nün ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından Murat Kurşun, Cansever, Killa Hakan, Kobra Murat ve Yener Çevik gibi isimler katıldı. Ancak sanat camiasından beklenen kalabalık oluşmadı.

Güllü'ye son veda: Sanat dünyasının vefasızlığı dikkat çekti

Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Simge Sağın, Berkay, İrem Derici ve Özgür Aras'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim ise törene bizzat katılmak yerine çelenk gönderdi. Bu durum, sanat dünyasında "vefasızlık" tartışmalarını gündeme getirdi.

KIZI FENALIK GEÇİRDİ

Tören sırasında gözyaşları sel olurken, Güllü'nün kızı annesinin tabutu başında fenalık geçirdi. Ünlü sanatçının naaşı, sevenlerinin omuzlarında taşınarak Tuzla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Güllü'ye son veda: Sanat dünyasından vefasızlık dikkat çekti

NE OLMUŞTU?

Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 5. katındaki terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, sanatçının kızı ve kızının arkadaşıyla evde bulunduğu sırada camdan düştüğü, savcılık talimatıyla "yüksekten düşme" konusundan tahkikat başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güllü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Güllü Son Yolculuğuna Uğurlandı
