GÜNDEM / 3 Şubat 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 3 Şubat 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

03.02.2025 09:16
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6 Nisan

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye- Macaristan Savunma İnovasyon Çalışma Grubu Bakanlar 1. Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İl Başkanlığına ve Valiliğe ziyarette bulunacak, basın toplantısıyla ocak ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.

(Trabzon/08.30/09.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ziyaret edecek, ocak ayı dış ticaret verileri basın toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Limanı ve Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulunacak.

(Trabzon/09.30/10.30/11.45/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği liderleri, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da bazı bölümlerine katılacağı savunma konulu gayriresmi zirve toplantısında bir araya gelecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine başlayacak.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, Gaziantep FK- Galatasaray karşılaşmasıyla sona erecek.

(Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı)

2- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 3 Şubat 2025 - Son Dakika

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