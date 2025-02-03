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Günlük Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

Bugün Türkiye'de önemli bakanlık ziyaretleri ve toplantılar, enflasyon verileri açıklanacak.

03.02.2025 00:16
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6 Nisan

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye- Macaristan Savunma İnovasyon Çalışma Grubu Bakanlar 1. Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat AK Parti İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek, basın toplantısıyla ocak ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.

(Trabzon/08.30/09.30/10.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ziyaret edecek, ocak ayı dış ticaret verileri basın toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Limanı ve Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret edecek.

(Trabzon/09.30/10.30/11.45/12.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği liderleri, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da bazı bölümlerine katılacağı savunma konulu gayriresmi zirve toplantısında bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

3- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine başlayacak.

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, Gaziantep FK- Galatasaray karşılaşmasıyla sona erecek.

(Gaziantep/20.00)

2- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.00)

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Kaynak: AA

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